Война на Ближнем Востоке грозит отвлечь мир от украинского фронта - Портников

Ближний Восток отвлекает мир от Украины

Энергетические риски могут усилить доходы России

Медиа фокусируются на ударах по глобальным центрам

Длительная военная операция Израиля и США против Ирана способна существенно переформатировать информационное и политическое пространство мира, отодвинув тему российско-украинской войны на второй план. Об этом заявил журналист Виталий Портников в эфире телеканала Эспрессо.

По его словам, темпы развития событий на Ближнем Востоке будут определять, как долго внимание мировых СМИ будет сосредоточено на регионе.

"Мы уже видели пример войны 7 октября 2023 года, которая серьезно отвлекла мир от Украины", - напомнил он.

Портников подчеркнул, что ведущие международные СМИ сейчас делают главными темами именно ближневосточные новости, и это влияет на восприятие аудитории. "Массированная атака России на Днепр вчера в информационном поле выглядит менее значимой, чем удары по мировым экономическим центрам - Дубаю или Абу-Даби, или закрытие их аэропортов", - пояснил журналист.

По его мнению, для западной аудитории события становятся более ощутимыми тогда, когда они затрагивают повседневную жизнь или экономические интересы. "Украина для них - скорее теоретический сюжет, тогда как война, которая может повлиять на их путешествия или цены на топливо, воспринимается непосредственно", - отметил Портников.

Он также предупредил, что в случае блокирования Ираном Ормузского пролива или атак на нефтяную инфраструктуру мировые цены на энергоносители могут резко вырасти, что косвенно усилит доходы России. "Это будет означать подорожание всего, и мы будем платить больше, тогда как Москва получит дополнительные доходы", - подчеркнул он.

Отдельно журналист обратил внимание на отмену запланированного обращения президента США Дональда Трампа, что, по его мнению, свидетельствует о недооценке масштабов нынешних событий в Вашингтоне.

Атаки по Ирану - последние новости

Напомним, Главред писал, что 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

В ответ Иран атаковал Израиль и ряд военных объектов Америки на Ближнем Востоке. Так, в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы. А в жилом районе Абу-Даби упали обломки ракеты. Погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.

Накануне адмирал ВМС США Брэд Купер, командующий войсками на Ближнем Востоке, проинформировал президента Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране.

