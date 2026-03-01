Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Война на Ближнем Востоке грозит отвлечь мир от украинского фронта - Портников

Дарья Пшеничник
1 марта 2026, 07:49обновлено 1 марта, 08:54
Ведущие мировые СМИ сейчас делают главными темами события на Ближнем Востоке.
Война на Ближнем Востоке грозит отвлечь мир от украинского фронта - Портников
Операция Израиля и США против Ирана / Коллаж: Главред, фото: Скриншот из видео, YouTube-канал Виталия Портникова, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Ближний Восток отвлекает мир от Украины
  • Энергетические риски могут усилить доходы России
  • Медиа фокусируются на ударах по глобальным центрам

видео дня

Длительная военная операция Израиля и США против Ирана способна существенно переформатировать информационное и политическое пространство мира, отодвинув тему российско-украинской войны на второй план. Об этом заявил журналист Виталий Портников в эфире телеканала Эспрессо.

По его словам, темпы развития событий на Ближнем Востоке будут определять, как долго внимание мировых СМИ будет сосредоточено на регионе.

"Мы уже видели пример войны 7 октября 2023 года, которая серьезно отвлекла мир от Украины", - напомнил он.

Портников подчеркнул, что ведущие международные СМИ сейчас делают главными темами именно ближневосточные новости, и это влияет на восприятие аудитории. "Массированная атака России на Днепр вчера в информационном поле выглядит менее значимой, чем удары по мировым экономическим центрам - Дубаю или Абу-Даби, или закрытие их аэропортов", - пояснил журналист.

По его мнению, для западной аудитории события становятся более ощутимыми тогда, когда они затрагивают повседневную жизнь или экономические интересы. "Украина для них - скорее теоретический сюжет, тогда как война, которая может повлиять на их путешествия или цены на топливо, воспринимается непосредственно", - отметил Портников.

Он также предупредил, что в случае блокирования Ираном Ормузского пролива или атак на нефтяную инфраструктуру мировые цены на энергоносители могут резко вырасти, что косвенно усилит доходы России. "Это будет означать подорожание всего, и мы будем платить больше, тогда как Москва получит дополнительные доходы", - подчеркнул он.

Отдельно журналист обратил внимание на отмену запланированного обращения президента США Дональда Трампа, что, по его мнению, свидетельствует о недооценке масштабов нынешних событий в Вашингтоне.

Атаки по Ирану - последние новости

Напомним, Главред писал, что 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

В ответ Иран атаковал Израиль и ряд военных объектов Америки на Ближнем Востоке. Так, в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы. А в жилом районе Абу-Даби упали обломки ракеты. Погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.

Накануне адмирал ВМС США Брэд Купер, командующий войсками на Ближнем Востоке, проинформировал президента Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Виталий Портников Иран
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США начала операцию против Ирана под давлением двух стран - WP

США начала операцию против Ирана под давлением двух стран - WP

08:54Мир
Ликвидация аятоллы Хаменеи: Иран обещает самый жестокий ответ США и Израилю в истории

Ликвидация аятоллы Хаменеи: Иран обещает самый жестокий ответ США и Израилю в истории

08:53Мир
Война на Ближнем Востоке грозит отвлечь мир от украинского фронта - Портников

Война на Ближнем Востоке грозит отвлечь мир от украинского фронта - Портников

07:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Афера в Лавре, о которой молчали: куда делось золото из киевской святыни

Афера в Лавре, о которой молчали: куда делось золото из киевской святыни

На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

Зачем в СССР в каждый шкаф клали спички: большинство даже не догадывается

Зачем в СССР в каждый шкаф клали спички: большинство даже не догадывается

Китайский гороскоп на завтра 1 марта: Обезьянам - стресс, Собакам - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 1 марта: Обезьянам - стресс, Собакам - сплетни

Карта Deep State онлайн за 1 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

08:58

До конца месяца в Иране сменится режим: Шулипа - о ликвидации Хаменеи

08:57

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта: подробный прогноз на каждый день

08:54

США начала операцию против Ирана под давлением двух стран - WP

08:53

Ликвидация аятоллы Хаменеи: Иран обещает самый жестокий ответ США и Израилю в истории

08:22

Карта Deep State онлайн за 1 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцевРеформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев
08:13

Автомобильные хитрости прошлого: лайфхаки советских водителей

07:49

Война на Ближнем Востоке грозит отвлечь мир от украинского фронта - Портников

06:15

Почему люди изменяют и как восстановить отношения после измены: советы психолога

05:28

Долгожданное тепло возвращается на Полтавщину: синоптики назвали даты

Реклама
04:30

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

03:53

Почему забытые слова возвращаются в моду: неожиданная причина языкового ренессанса

03:35

Света не будет часами: график отключения электроэнергии на 1 марта в Сумах

03:30

Домашнее удобрение для "тонн" урожая: чем подкармливать рассаду веснойВидео

02:15

Как распознать патологического изменщика: 7 сигналов, которые нельзя игнорировать

01:30

Конец Вселенной: названы неожиданные сроки масштабной катастрофы

28 февраля, суббота
23:54

Отключение электроэнергии 1 марта: появились графики для Киева и области

22:27

"Такой вариант возможен": тревожный прогноз нового наступления РФ на КиевВидео

22:13

Верховный лидер Ирана Хаменеи мертв, его тело уже нашли: первые подробности

21:38

Повышение пенсий с марта: украинцам раскрыли главное условие индексации

20:41

Время упущено: Максим Яли о шансах на свержение режима аятолл в Иранемнение

Реклама
20:37

РФ дала согласие: важное заявление Буданова о компромиссе на переговорахВидео

20:19

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых направлениях

20:18

Пригреет до +13 градусов: синоптики дали новый прогноз погоды

19:34

Природное средство есть на каждой кухне: как мгновенно удалить жир с противня

19:31

Женщина предчувствовала "катастрофу" перед посадкой в самолет: что произошло

19:08

Для чего на самом деле придумали поля в тетрадях: истинное назначение удивит

18:59

Больше не бандиты и "серая зона": как в голливудских фильмах показывают Украину

18:57

У россиян огромные потери: Силы обороны нанесли удар по важным пунктам

18:49

Вещь за $1 удивила своей настоящей ценой: девушка нашла "сокровище"

18:39

"Догнали здесь": MamaRika попала на обстрелы в Дубае

18:33

Россиян ликвидируют в ближнем бою: спецназ ГУР зачищает позиции РФ на юге

18:25

Украинцы, варяги или россияне: какой была национальность князей Киевской РусиВидео

18:10

И не нужно ломать голову: рецепт идеального завтрака на каждый деньВидео

17:43

РФ интенсивно стягивает войска на горячий участок фронта: раскрыта тактика врага

17:31

"Преступники слабеют": громкое заявление Зеленского после ударов США по ИрануВидео

17:10

Аутентичная эстетика Leica: серия Xiaomi 17 в Алло новости компании

16:57

Не моют никогда: горничная рассказала к чему лучше не прикасаться в отеле

16:34

ВСУ прорвали линию фронта и открыли важный плацдарм: названо направление

16:33

Афера в Лавре, о которой молчали: куда делось золото из киевской святыниВидео

16:30

"Последнее отдаст": предательница Королева рассказала о планах на невестку

Реклама
16:27

Война с Ираном может негативно повлиять на Украину - в чем проблема

16:08

Зачем в СССР в каждый шкаф клали спички: большинство даже не догадывается

16:01

Погода порадует теплом: известно, какими будут первые дни марта в Тернополе

15:20

Тайны элиты: где находится "остров миллиардеров" и что там происходит

15:15

Во Львове на чердаке нашли настоящий американский клад: что там былоВидео

15:14

"Цель номер один": эксперт назвал город, который РФ хочет стереть с лица землиВидео

15:04

Ровно накроет внезапное потепление: чем удивит погода в первый день весны

14:27

Когда в Одессе по-весеннему потеплеет: прогноз погоды на март 2026

14:20

"Никуда не уйду": Филипп Киркоров признался в связи с Аллой Пугачевой

14:16

Гороскоп на сегодня 1 марта: Весам - интересный вечер, Близнецам - неожиданность

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять