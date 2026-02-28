Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Женщина предчувствовала "катастрофу" перед посадкой в самолет: что произошло

Константин Пономарев
28 февраля 2026, 19:31
Пассажирка предчувствовала неприятности перед полетом и не ошиблась. Поведение мужчины у ее иллюминатора стало поводом для обсуждений.
Женщина предчувствовала "катастрофу" до взлета самолета
Женщина предчувствовала "катастрофу" до взлета самолета / Коллаж Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Что произошло сразу после посадки
  • Почему место у окна стало проблемным
  • Что скрывалось за странным поведением одного их пассажиров

Женщина предчувствовала "катастрофу" еще до того, как самолет взлетел. И как она утверждает, тревога оказалась не напрасной. Обычная посадка на рейс обернулась для нее неожиданной ситуацией, к которой она была совершенно не готова.

Пассажирка рассказала, что, заняв свое место у окна, почувствовала, что что-то пойдет не так. И уже через несколько минут ее опасения подтвердились. Об этом пишет Newsweek.

видео дня

По словам женщины, мужчина из соседнего ряда внезапно решил, что может воспользоваться "ее" иллюминатором, и начал стоять в проходе, заглядывая в окно рядом с креслом. На опубликованном, а затем удаленном видео в TikTok было видно, как он наблюдает за происходящим за бортом, не обращая внимания на личное пространство других пассажиров.

"Когда мужчина в ряду перед вами решает, что ваше окно принадлежит ему", - так женщина описала произошедшее. Неясно, сидел ли он изначально у прохода или получил чье-то разрешение, но для нее это стало настоящим стрессом еще до взлета.

Спор о личных границах

История вызвала бурную дискуссию в сети. Одни пользователи сочли поведение мужчины недопустимым и назвали его вторжением в личное пространство. Другие отнеслись к ситуации спокойнее и предложили простое решение, например закрыть шторку иллюминатора.

Иллюминатор в самолете
Иллюминатор в самолете / Фото: Pixabay

Некоторые предположили, что мужчина мог лететь впервые и просто хотел насладиться видом. По их мнению, в таких случаях стоит проявлять терпение и не раздувать конфликт.

Этикет на борту самолета

Издание отмечает, что этот случай стал частью более широкой волны споров о правилах поведения в самолетах. Всё чаще пассажиры обсуждают вопросы личного пространства, размещения багажа и соблюдения элементарного этикета.

Так, ранее на рейсе авиакомпании Delta Air Lines пассажир столкнулся с проблемой размещения чужой сумки под своим сиденьем. Согласно правилам большинства авиакомпаний, личные вещи должны находиться либо под креслом впереди, либо на верхней багажной полке. Однако в реальности подобные ситуации нередко приводят к напряженным моментам еще до начала полета.

Ранее Главред писал о том, что стюардесса поделилась важным советом для туристов. Бортпроводница раскрыла простой способ проверить безопасность гостиничного номера с помощью обычной бутылки воды. Метод занимает всего несколько секунд.

Также сообщалось о том, что пассажир заплатил за "гостиничный номер" в самолете. Блогер решил проверить один из самых дорогих форматов авиаперелета, потратив почти $14 000 за билет в люксе первого класса A380 Singapore Airlines.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцсеть путешествия интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ дала согласие: важное заявление Буданова о компромиссе на переговорах

РФ дала согласие: важное заявление Буданова о компромиссе на переговорах

20:37Украина
Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых направлениях

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых направлениях

20:19Фронт
Пригреет до +13 градусов: синоптики дали новый прогноз погоды

Пригреет до +13 градусов: синоптики дали новый прогноз погоды

20:18Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Точно не смоется: что нужно добавить в побелку для деревьев

Точно не смоется: что нужно добавить в побелку для деревьев

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Абсурдные правила в школах СССР: что было запрещено советским детям

Абсурдные правила в школах СССР: что было запрещено советским детям

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 43 с

И это только в месяц: Зеленский рассказал, сколько мобилизируют в Украине и РФ

И это только в месяц: Зеленский рассказал, сколько мобилизируют в Украине и РФ

Последние новости

20:41

Время упущено: Максим Яли о шансах на свержение режима аятолл в Иране

20:37

РФ дала согласие: важное заявление Буданова о компромиссе на переговорахВидео

20:19

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых направлениях

20:18

Пригреет до +13 градусов: синоптики дали новый прогноз погоды

19:34

Природное средство есть на каждой кухне: как мгновенно удалить жир с противня

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
19:31

Женщина предчувствовала "катастрофу" перед посадкой в самолет: что произошло

19:08

Для чего на самом деле придумали поля в тетрадях: истинное назначение удивит

18:59

Больше не бандиты и "серая зона": как в голливудских фильмах показывают Украину

18:57

У россиян огромные потери: Силы обороны нанесли удар по важным пунктам

Реклама
18:49

Вещь за $1 удивила своей настоящей ценой: девушка нашла "сокровище"

18:39

"Догнали здесь": MamaRika попала на обстрелы в Дубае

18:33

Россиян ликвидируют в ближнем бою: спецназ ГУР зачищает позиции РФ на юге

18:25

Украинцы, варяги или россияне: какой была национальность князей Киевской РусиВидео

18:10

И не нужно ломать голову: рецепт идеального завтрака на каждый деньВидео

17:43

РФ интенсивно стягивает войска на горячий участок фронта: раскрыта тактика врага

17:31

"Преступники слабеют": громкое заявление Зеленского после ударов США по ИрануВидео

17:10

Аутентичная эстетика Leica: серия Xiaomi 17 в Алло новости компании

16:57

Не моют никогда: горничная рассказала к чему лучше не прикасаться в отеле

16:34

ВСУ прорвали линию фронта и открыли важный плацдарм: названо направление

16:33

Афера в Лавре, о которой молчали: куда делось золото из киевской святыниВидео

Реклама
16:30

"Последнее отдаст": предательница Королева рассказала о планах на невестку

16:27

Война с Ираном может негативно повлиять на Украину - в чем проблема

16:08

Зачем в СССР в каждый шкаф клали спички: большинство даже не догадывается

16:01

Погода порадует теплом: известно, какими будут первые дни марта в Тернополе

15:20

Тайны элиты: где находится "остров миллиардеров" и что там происходит

15:15

Во Львове на чердаке нашли настоящий американский клад: что там былоВидео

15:14

"Цель номер один": эксперт назвал город, который РФ хочет стереть с лица землиВидео

15:04

Ровно накроет внезапное потепление: чем удивит погода в первый день весны

14:27

Когда в Одессе по-весеннему потеплеет: прогноз погоды на март 2026

14:20

"Никуда не уйду": Филипп Киркоров признался в связи с Аллой Пугачевой

14:16

Гороскоп на завтра 1 марта: Весам - интересный вечер, Близнецам - неожиданность

14:15

Работает ПВО, в Дубае прогремели взрывы: уже есть информация о погибшемВидео

14:07

Разгон до 100 км/ч за секунды: рейтинг авто, которые удивляют своей скоростью

14:01

Круче "Шубы": рецепт шикарного салата из сельди за 10 минут

13:53

Кто разобьёт сердце Деве, а кто - даст счастье: названы лучшие и худшие пары

13:13

"И свадьба, и ребенок": Денисенко открыла тайну личной жизни с Савранским

13:13

Стюардесса поделилась важным советом для туристов: нужна бутылка водыВидео

13:08

Оккупанты приближаются: эксперт предупредил об угрозе для многотысячного города

13:07

Операция Израиля против Ирана: Украина сделала заявление на фоне обостренияВидео

12:42

Требования РФ изменились: когда закончится война и что будет летом - экспертВидео

Реклама
12:14

Риск обесценивания доллара: украинцам сказали, как изменится курс валют

12:13

Цена подскочила выше 50 гривен: в Украине внезапно подорожал базовый продукт

12:03

Девушка показала, как кот повел себя "по-человечески": сделал невозможноеВидео

11:49

Китайский гороскоп на завтра 1 марта: Обезьянам - стресс, Собакам - сплетни

11:48

Собака всё поняла раньше врача: могут ли питомцы распознать беременность хозяйкиВидео

11:36

Низкая посадка и baggy: какие джинсы выбирать в 2026 году

11:18

Россия может внезапно остановить мирные переговоры: СМИ узнали причину

11:07

На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

10:40

Японская подкормка для комнатных цветов: три ингредиента — и будет море бутоновВидео

10:27

В Киеве военные и ветераны могут пройти бесплатную реабилитацию: как записаться

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять