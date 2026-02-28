Женщина предчувствовала "катастрофу" перед посадкой в самолет: что произошло

Пассажирка предчувствовала неприятности перед полетом и не ошиблась. Поведение мужчины у ее иллюминатора стало поводом для обсуждений.

Женщина предчувствовала "катастрофу" до взлета самолета / Коллаж Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Что произошло сразу после посадки

Почему место у окна стало проблемным

Что скрывалось за странным поведением одного их пассажиров

Женщина предчувствовала "катастрофу" еще до того, как самолет взлетел. И как она утверждает, тревога оказалась не напрасной. Обычная посадка на рейс обернулась для нее неожиданной ситуацией, к которой она была совершенно не готова.

Пассажирка рассказала, что, заняв свое место у окна, почувствовала, что что-то пойдет не так. И уже через несколько минут ее опасения подтвердились. Об этом пишет Newsweek.

По словам женщины, мужчина из соседнего ряда внезапно решил, что может воспользоваться "ее" иллюминатором, и начал стоять в проходе, заглядывая в окно рядом с креслом. На опубликованном, а затем удаленном видео в TikTok было видно, как он наблюдает за происходящим за бортом, не обращая внимания на личное пространство других пассажиров.

"Когда мужчина в ряду перед вами решает, что ваше окно принадлежит ему", - так женщина описала произошедшее. Неясно, сидел ли он изначально у прохода или получил чье-то разрешение, но для нее это стало настоящим стрессом еще до взлета.

Спор о личных границах

История вызвала бурную дискуссию в сети. Одни пользователи сочли поведение мужчины недопустимым и назвали его вторжением в личное пространство. Другие отнеслись к ситуации спокойнее и предложили простое решение, например закрыть шторку иллюминатора.

Иллюминатор в самолете / Фото: Pixabay

Некоторые предположили, что мужчина мог лететь впервые и просто хотел насладиться видом. По их мнению, в таких случаях стоит проявлять терпение и не раздувать конфликт.

Этикет на борту самолета

Издание отмечает, что этот случай стал частью более широкой волны споров о правилах поведения в самолетах. Всё чаще пассажиры обсуждают вопросы личного пространства, размещения багажа и соблюдения элементарного этикета.

Так, ранее на рейсе авиакомпании Delta Air Lines пассажир столкнулся с проблемой размещения чужой сумки под своим сиденьем. Согласно правилам большинства авиакомпаний, личные вещи должны находиться либо под креслом впереди, либо на верхней багажной полке. Однако в реальности подобные ситуации нередко приводят к напряженным моментам еще до начала полета.

Ранее Главред писал о том, что стюардесса поделилась важным советом для туристов. Бортпроводница раскрыла простой способ проверить безопасность гостиничного номера с помощью обычной бутылки воды. Метод занимает всего несколько секунд.

Также сообщалось о том, что пассажир заплатил за "гостиничный номер" в самолете. Блогер решил проверить один из самых дорогих форматов авиаперелета, потратив почти $14 000 за билет в люксе первого класса A380 Singapore Airlines.

Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

