"И свадьба, и ребенок": Денисенко открыла тайну личной жизни с Савранским

Наталка Денисенко высказалась о перспективах в личной жизни.

Наталка Денисенко дала новое интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Кратко:

Наталка Денисенко заговорила о личном

Почему она спешит снова вступать в брак

Украинская известная актриса Наталка Денисенко, которая не так давно рассекретила свои отношения с бизнесменом Юрием Савранским после развода с актером Андреем Фединчиком, призналась, что не спешит снова вступать в брак.

В интервью для проекта "Ранок у великому місті" Наталка отметила, что ее возлюбленный хотел бы узаконить отношения, но она пока не готова на такой шаг.

"Готовлюсь ли я к свадьбе? Знаете, у меня, наверное, пропало желание много раз выходить замуж. Я знаю, что Юра очень бы хотел и свадьбу, и ребенка, но мне так хочется насладиться этими встречаниями. Я даже Юре говорила, что давай не спешить", – призналась Денисенко.

Наталка Денисенко с возлюбленным / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Напомним, роман Наталки и Юрия сопровождался громкими скандалами. 8 мая 2025 года Наталка Денисенко официально перестала быть женой Андрея Фединчика. Инициатором разрыва была сама актриса, а причиной своего решения назвала "разные взгляды на жизнь, отсутствие взаимопонимания и потерю чувств". Однако впоследствии Фединчик дал сенсационное интервью Алине Доротюк, где сообщил, что они развелись из-за неверности Денисенко.

Смотрите видео интервью Наталки Денисенко:

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

