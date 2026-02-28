"И свадьба, и ребенок": Денисенко открыла тайну личной жизни с Савранским

Кратко:
- Наталка Денисенко заговорила о личном
- Почему она спешит снова вступать в брак
Украинская известная актриса Наталка Денисенко, которая не так давно рассекретила свои отношения с бизнесменом Юрием Савранским после развода с актером Андреем Фединчиком, призналась, что не спешит снова вступать в брак.
В интервью для проекта "Ранок у великому місті" Наталка отметила, что ее возлюбленный хотел бы узаконить отношения, но она пока не готова на такой шаг.
"Готовлюсь ли я к свадьбе? Знаете, у меня, наверное, пропало желание много раз выходить замуж. Я знаю, что Юра очень бы хотел и свадьбу, и ребенка, но мне так хочется насладиться этими встречаниями. Я даже Юре говорила, что давай не спешить", – призналась Денисенко.
Напомним, роман Наталки и Юрия сопровождался громкими скандалами. 8 мая 2025 года Наталка Денисенко официально перестала быть женой Андрея Фединчика. Инициатором разрыва была сама актриса, а причиной своего решения назвала "разные взгляды на жизнь, отсутствие взаимопонимания и потерю чувств". Однако впоследствии Фединчик дал сенсационное интервью Алине Доротюк, где сообщил, что они развелись из-за неверности Денисенко.
Смотрите видео интервью Наталки Денисенко:
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
