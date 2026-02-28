Укр
Читать на украинском
Мороз внезапно отступает из Полтавщины: когда температура поднимется до 5°C

Анна Косик
28 февраля 2026, 05:57
Синоптики предупреждают жителей Полтавской области об опасных метеорологических явлениях.
Погода в Полтавской области 28 февраля - 1 марта / фото: УНИАН

С ночи в Полтавской области сегодня, 28 февраля, объявлен первый уровень опасности из-за тумана с видимостью 200-500 метров. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.

Опасные метеорологические явления в северо-западной половине области продержатся до обеда, а до конца суток на Полтавщине ожидается переменная облачность, без осадков.

На дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области до конца суток будет колебаться в пределах от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. В Полтаве ожидается от 1 до 3 градусов тепла.

Погода 1 марта

В воскресенье в Полтавской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит от 0 до 5 градусов тепла.

Когда Украину внезапно накроет весеннее потепление - прогноз

Главред писал, что по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, погода в Украине в течение выходных будет достаточно теплой и спокойной. В большинстве регионов не будет осадков или сильного ветра.

В Украине будет переменная облачность, местами ожидаются слабые туманы. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица. Теплее всего будет в западных областях. Там температура воздуха повысится до 6-11 градусов тепла

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Тернопольской области в марте будет значительно теплее, чем обычно. Предполагается, что средняя месячная температура воздуха в марте будет от +3 до +9 градусов, что выше на 1,5 градуса от нормы.

Накануне стало известно, что в Ровенской области в течение 28 февраля - 2 марта прогнозируется теплая и преимущественно сухая погода. В области будет господствовать область повышенного давления, что обусловит отсутствие существенных осадков.

Ранее сообщалось, что последний день февраля, а именно 28 число, в Днепре будет облачным. Небо затянется облаками с самого утра и будет оставаться таким до позднего вечера.

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии

Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

погода Полтавщина новости Полтавы прогноз погоды Полтавская область Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня Погода на неделю погода завтра погода на выходные Погода в Полтаве
