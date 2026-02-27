Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Картофель даст рекордный урожай: что следует обязательно положить в лунки при посадке

Дарья Пшеничник
27 февраля 2026, 20:26
Несколько простых натуральных добавок способны не просто улучшить развитие кустов, но и увеличить урожай в три раза.

Посадка картофеля
Посадка картофеля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Урожай картофеля растет благодаря натуральным добавкам
  • Пепел, скорлупа и лузга усиливают рост
  • Органика в лунке обеспечивает более крупные клубни

На украинских огородах назревает новый тренд: хозяева все чаще отказываются от дорогих минеральных удобрений и возвращаются к простым натуральным добавкам. Опыт показывает, что правильно подготовленная лунка может увеличить урожай картофеля в два-три раза — без химии и лишних затрат, пишет ТСН.

видео дня

Натуральные усилители урожая, которые стоит положить в каждую лунку

Древесная зола - природный комплекс микроэлементов. Одна-две ложки золы обеспечивают почву калием, кальцием и фосфором, укрепляют иммунитет растений и делают клубни вкуснее. Для многих огородников это полноценная замена магазинных удобрений.

Измельченная яичная скорлупа - долгосрочный кальциевый резерв. Небольшая щепотка в лунке помогает формировать крепкую корневую систему и предотвращает появление мелких, деформированных клубней. Скорлупа разлагается медленно, подкармливая землю весь сезон.

Луковая шелуха — естественная защита от вредителей. Горсть шелухи в каждой лунке отпугивает проволочников благодаря фитонцидам и снижает риск грибковых инфекций. Это один из самых простых способов обезопасить посадки без химических препаратов.

Перегной или перепревший компост - мягкий старт для молодых кустов. Органическое вещество улучшает структуру почвы и обеспечивает картофель сбалансированным питанием. Важно использовать только хорошо перепревший материал, чтобы не повредить корешки.

Банановая кожура — калийный "аккумулятор". Измельченные кусочки кожуры на дне лунки стимулируют формирование крупных, ровных клубней благодаря высокому содержанию калия и магния.

Украинские огородники убеждены, что эти простые добавки не только усиливают рост картофеля, но и делают урожай более стабильным даже в сложных погодных условиях.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

картошка огород лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Усик будет биться с легендарным кикбоксером: названы дата и место поединка

Усик будет биться с легендарным кикбоксером: названы дата и место поединка

21:32Спорт
Пенсию повысят на 12%: Зеленский анонсировал индексацию в марте

Пенсию повысят на 12%: Зеленский анонсировал индексацию в марте

21:02Украина
Угроза гуманитарной катастрофы: Лубинец резко ответил на новое преступление РФ

Угроза гуманитарной катастрофы: Лубинец резко ответил на новое преступление РФ

20:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение

Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение

Любовь у порога и деньги в дом: кого в марте ждут важные события

Любовь у порога и деньги в дом: кого в марте ждут важные события

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с попугаем за 17 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с попугаем за 17 с

Последние новости

21:35

На большую можно не рассчитывать: что нельзя сажать возле капусты

21:32

Усик будет биться с легендарным кикбоксером: названы дата и место поединка

21:27

Кого проклинали украинцы тысячу лет назад: расшифровано надписи в Софии КиевскойВидео

21:27

Для чего "бандеровцы" издавали коммунистические книги — историк раскрыл нюансВидео

21:02

Пенсию повысят на 12%: Зеленский анонсировал индексацию в марте

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
20:59

Температура подскочит до +10 градусов: в Тернополь идет весеннее потепление

20:50

Блестящий ум и мистическое предчувствие: три знака зодиака отличаются от других

20:44

Скандал вокруг Берлинале: директора кинофестиваля хотят уволить

20:26

Картофель даст рекордный урожай: что следует обязательно положить в лунки при посадке

Реклама
20:05

Угроза гуманитарной катастрофы: Лубинец резко ответил на новое преступление РФВидео

20:00

Останутся ингредиенты для щей и боярышник: экономист рассказал, когда РФ ждет крах

19:35

Британский экс-премьер стал советником Зеленского - The Independent

19:31

Мать бросила маленького сына одного в горах за непослушание: что он натворил

19:30

В одной области будет опасная погода: синоптики объявили 3 уровень

19:09

Приятный ценовой сюрприз: стоимость одного продукта неожиданно полетела вниз

19:02

Если холодильник плохо морозит: вот что нужно сделать, прежде чем вызывать мастера

18:58

Гороскоп Таро на март 2026: Весам - повышение, Скорпионам - свобода, Стрельцам - прибыльВидео

18:57

Божественные маринованные огурцы за час: быстрый рецепт хрустящей закуски

18:56

Китайский гороскоп на завтра 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

18:51

Клиент ПриватБанка лишился 20000 грн за раз: что произошло

Реклама
18:27

Водитель нашел в машине необычное устройство после ремонта: что его напугало

18:21

Украина разрушила систему наведения "Шахедов" из Беларуси: Флеш раскрыл детали

18:19

Гарантии безопасности для Украины: названо важное условие по соглашению с США

18:05

Собака кладет лапу на человека не просто так: дрессировщица раскрыла истинный смысл жеста

17:42

Туман и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

17:36

Впервые с начала войны: в РФ массово объявили ракетную опасность, какая причинаВидео

17:33

На обложках в 76 лет: супермодель Твигги поделилась секретами молодостиВидео

17:25

Как легко избавиться от неприятного запаха в холодильнике: простые советы

17:15

Гороскоп Таро на март 2026: Овнам - любовь, Тельцам - перемены, Близнецам - успех

17:07

Принудительное возвращение мужчин в Украину: в Еврокомиссии сделали важное заявление

17:03

13 продуктов, которые помогут лучше спать: что именно стоит включить в рацион

16:47

Доллар и евро внезапно пошли в крутое пике: новый курс валют на 2 марта

16:35

Экономика трещит по швам, россиян ждут продукты по талонам - Новак

16:33

Погода будет удивлять: что принесет антициклон в Украину

16:21

"Больной и сумасшедший": Трамп резко ответил Роберту Де Ниро

16:17

"Хрупкая и стильная": Екатерина Осадчая похвасталась мамой-красавицей

16:11

Слово "представлять" употребляют неправильно - как сказать на украинскомВидео

16:07

Будет +12: Украину внезапно накрывает весеннее потепление

16:06

Можно ли на самом деле хранить сливочное масло в морозилке: ответ знают единицы

15:52

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Реклама
15:51

В Украине хотят запретить Roblox: почему у детей возникает опасная зависимость

15:45

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

15:27

Мужчина переночевал в отеле и бесплатно жил там 5 лет: хотел стать владельцемВидео

15:26

Война может закончиться в 2026 году: Зеленский назвал месяц

15:24

Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

15:18

"Мое спасение": Екатерина Кухар показала сына, который живет в США

15:06

"Плай" из песни Яремчука "Несравненный мир красоты": что означает это забытое слово

14:56

Выплаты стартовали: украинцам советуют проверить банковские карты

14:20

Почему на вершине Эвереста яйцо никогда не сварится: объяснение ученых удивит

14:08

Не падают во сне: почему кони спят стоя

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять