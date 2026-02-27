Картофель даст рекордный урожай: что следует обязательно положить в лунки при посадке

Несколько простых натуральных добавок способны не просто улучшить развитие кустов, но и увеличить урожай в три раза.

Посадка картофеля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На украинских огородах назревает новый тренд: хозяева все чаще отказываются от дорогих минеральных удобрений и возвращаются к простым натуральным добавкам. Опыт показывает, что правильно подготовленная лунка может увеличить урожай картофеля в два-три раза — без химии и лишних затрат, пишет ТСН.

Натуральные усилители урожая, которые стоит положить в каждую лунку

Древесная зола - природный комплекс микроэлементов. Одна-две ложки золы обеспечивают почву калием, кальцием и фосфором, укрепляют иммунитет растений и делают клубни вкуснее. Для многих огородников это полноценная замена магазинных удобрений.

Измельченная яичная скорлупа - долгосрочный кальциевый резерв. Небольшая щепотка в лунке помогает формировать крепкую корневую систему и предотвращает появление мелких, деформированных клубней. Скорлупа разлагается медленно, подкармливая землю весь сезон.

Луковая шелуха — естественная защита от вредителей. Горсть шелухи в каждой лунке отпугивает проволочников благодаря фитонцидам и снижает риск грибковых инфекций. Это один из самых простых способов обезопасить посадки без химических препаратов.

Перегной или перепревший компост - мягкий старт для молодых кустов. Органическое вещество улучшает структуру почвы и обеспечивает картофель сбалансированным питанием. Важно использовать только хорошо перепревший материал, чтобы не повредить корешки.

Банановая кожура — калийный "аккумулятор". Измельченные кусочки кожуры на дне лунки стимулируют формирование крупных, ровных клубней благодаря высокому содержанию калия и магния.

Украинские огородники убеждены, что эти простые добавки не только усиливают рост картофеля, но и делают урожай более стабильным даже в сложных погодных условиях.

