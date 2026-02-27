Кого проклинали украинцы тысячу лет назад: расшифровано надписи в Софии Киевской

Одна из надписей рассказывает историю, достойную средневекового триллера.

Кого проклинали украинцы тысячу лет назад

Оказывается, нецензурная лексика — вовсе не изобретение современности. Украинцы ругались еще тысячу лет назад, а доказательства этого до сих пор можно увидеть на стенах древнего храма — Софии Киевской.

Историки утверждают: среди старинных граффити XI века встречаются не только молитвы, но и настоящие проклятия, пишет 1+1.

Тема древней брани звучит провокационно, но факты говорят сами за себя. Люди Киевской Руси выражали эмоции так же искренне, как и мы сегодня — просто делали это по-своему.

О древних надписях рассказали историки в рубрике "Код: София". По их словам, среди сотен граффити можно найти не только имена паломников, даты или религиозные тексты, но и эмоциональные обращения к обидчикам.

"Люди ругались всегда — это факт. Вопрос лишь в том, как именно они это делали", — объясняет историк и археолог Вячеслав Корниенко.

И действительно, некоторые надписи могут удивить даже современного читателя.

История о Кузьме-воре: почти детектив XI века

Одна из надписей рассказывает историю, достойную средневекового триллера. В тексте упоминается некий Кузьма, которого прямо называют вором. Уточняется, что он украл мясо.

В проклятии используются слова церковнославянского происхождения. Например, "кокош" буквально означает петуха, но в разговорном смысле могло обозначать лапы. А слово "село" трактуется как "сильце" — петля для ловли птицы.

Если перевести смысл надписи на современный язык, она звучит примерно как пожелание: "чтобы тебе спутало ноги" или "чтобы тебя поймали". По сути, это древний вариант жесткого проклятия в адрес мошенника. Завершается текст словом "Аминь" — чтобы сказанное сбылось.

Интересно, что в надписи прослеживается говор Черниговщины. Это дало основания предположить, что автором граффити мог быть купец из тех земель.

В XI веке неподалеку от Софии Киевской располагался торг — в районе нынешней Львовской площади. Торговцы продавали мясо, солонину и другие товары, но обязаны были платить пошлины через посредников.

По версии исследователей, автор надписи доверил товар Кузьме, который исчез вместе с мясом. Разгневанный купец и оставил свое проклятие прямо на стене храма.

Кузьма — "криминальный авторитет" древнего Киева

В Софии Киевской обнаружена еще одна надпись с упоминанием Кузьмы — и снова в негативном контексте. Хронологически тексты совпадают, поэтому историки предполагают, что речь может идти об одном и том же человеке.

Как проклинали Кузьму / Фото: скриншот

Не исключено, что Кузьма был известным "криминальным элементом" Киева второй половины XI века. Если это так, перед нами почти тысячелетняя история о мошенничестве.

