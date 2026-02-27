Укр
Температура подскочит до +10 градусов: в Тернополь идет весеннее потепление

Мария Николишин
27 февраля 2026, 20:59
Тернопольская область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления.
Прогноз погоды в Тернополе на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Тернополе в субботу
  • Ожидаются ли осадки в Тернопольской области

Погода в Тернопольской области в субботу, 28 февраля, будет малооблачной, без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Так, ветер завтра будет южного направления, 3 – 8 м/с.

видео дня

Температура воздуха в области ночью будет в пределах -2...-7 градусов, а днем поднимется до +2...+7 градусов. В то же время температура по городу ночью составит от -3 до -5 градусов, днем - +4...+6 градусов.

Также в Тернопольской области объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за гололеда на дорогах.

Кроме того, синоптики добавляют, что на выходные область будет находиться в поле повышенного атмосферного давления и в теплой воздушной массе.

"Существенных осадков не предвидится, дневные максимумы будут повышаться до 6 – 10 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Погода в Украине на выходных

Синоптик Наталья Диденко заявляла, что погода в Украине в ближайшие выходные будет теплой и солнечной.

По ее словам, на погоду в Украине будет влиять антициклон. Благодаря этому в большинстве областей 28 февраля и 1 марта будет солнечно и сухо.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в Украине будет переменная облачность, местами ожидаются слабые туманы. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица.

Синоптики Укргидрометцентра предупредили о снежнолавинной опасности в высокогорье Закарпатской области. Она связана с оттепелью. 3 уровень опасности продержится с 28 февраля по 2 марта.

В Ровенской области в течение 28 февраля - 2 марта прогнозируется теплая и преимущественно сухая погода. В области будет господствовать область повышенного давления, что обусловит отсутствие существенных осадков.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
Температура подскочит до +10 градусов: в Тернополь идет весеннее потепление

