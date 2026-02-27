Скандал вокруг Берлинале: директора кинофестиваля хотят уволить

Поводом для резонанса стали заявления, прозвучавшие во время церемонии закрытия фестиваля.

https://glavred.info/movies/skandal-vokrug-berlinale-direktora-kinofestivalya-hotyat-uvolit-10744727.html Ссылка скопирована

Директора Берлинале хотят уволить / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/firstjewishchannel/

Кратко:

Палестинский режиссёр обвинил немецкое правительство в "соучастии в геноциде в Газе"

С критикой Израиля выступила ливанская режиссёр Мари-Роуз Оста

В Германии разгорелся скандал вокруг Берлинского международного кинофестиваля. Об этом сообщают The Guardian и Variety.

Министр культуры ФРГ Вольфрам Ваймер инициировал внеочередное заседание наблюдательного совета компании KBB, которая отвечает за проведение фестиваля. На встрече планируется обсудить дальнейшее направление развития форума и возможную отставку его директора Триши Таттл.

видео дня

Поводом для резонанса стали заявления, прозвучавшие во время церемонии закрытия фестиваля. Палестинский режиссёр Абдалла Аль-Хатиб, получая награду за лучший дебютный фильм "Хроники из осады", обвинил немецкое правительство в "соучастии в геноциде в Газе".

С критикой действий Израиля также выступила ливанская режиссёр Мари-Роуз Оста, удостоенная "Золотого медведя" за короткометражную работу.

По данным немецких СМИ, дополнительное недовольство вызвала фотография, на которой Таттл позирует вместе с командой фильма, использующей палестинскую символику. Предполагается, что именно совокупность этих факторов могла подтолкнуть министра культуры к созыву внеочередного заседания.

В самой KBB информацию о якобы уже принятом решении об увольнении директора назвали "фейком" и подчеркнули, что никаких кадровых решений пока не принято.

Ситуация быстро приобрела политическое измерение. Министр окружающей среды Германии Карстен Шнайдер демонстративно покинул зал во время выступления Аль-Хатиба, заявив, что подобные обвинения являются неприемлемыми.

С резкой критикой заявлений режиссёров также выступили посол Израиля в Германии Рон Просор и представители Христианско-социального союза.

В защиту Триши Таттл выступила Немецкая киноакадемия, опубликовав открытое письмо. В нём подчёркивается, что спорные заявления принадлежали приглашённым авторам, а не руководству фестиваля. Академия также отметила, что Берлинале должен оставаться демократической площадкой, открытой для разных точек зрения.

На данный момент окончательное решение о будущем директора фестиваля не принято. Однако скандал вокруг Берлинале продолжает развиваться и остаётся в центре общественного и политического внимания.

Триши Таттл возглавила фестиваль два года назад, сменив Карло Чатриана. Раньше она руководила Лондонским кинофестивалем. В этом году директор Берлинале заявила, что фестиваль традиционно становится "магнитом для политических споров", но отмечала необходимость сохранять баланс между политическими дебатами и поддержкой киноискусства.

Новости кино

Легендарный сериал "Секретные материалы" ("Совершенно секретно") получит полноценный перезапуск. Стриминговая платформа Hulu официально заказала пилот нового проекта. Над ним работает режиссёр и продюсер Райан Куглер, известный по фильму "Грешники".

На Берлинском международном кинофестивале журналисты спросили у британского актера Каллума Тернера ("Фантастические твари", "Властелины воздуха"), станет ли он новым агентом 007. И хотя Каллум отреагировал с улыбкой, ответа, которого ждали поклонники, не прозвучало.

Читайте также:

Берлинале Берлинале - один из самых престижных и крупнейших в мире публичных кинофестивалей, который проходит ежегодно в феврале в Берлине с 1951 года. Наряду с Каннами и Венецией, он входит в "большую тройку" главных киносмотров Европы. Берлинале известен своей политической направленностью, фокусом на арт-хаусное кино и открытостью для широкой публики (продается более 300 тысяч билетов). Фестиваль часто поднимает острые социальные и политические темы, а также служит площадкой для мировых премьер. В 2026 году Берлинале прошел с 12 по 22 февраля.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред