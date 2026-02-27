Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

Скандал вокруг Берлинале: директора кинофестиваля хотят уволить

Виталий Кирсанов
27 февраля 2026, 20:44
Поводом для резонанса стали заявления, прозвучавшие во время церемонии закрытия фестиваля.
Директора Берлинале хотят уволить
Директора Берлинале хотят уволить / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/firstjewishchannel/

Кратко:

  • Палестинский режиссёр обвинил немецкое правительство в "соучастии в геноциде в Газе"
  • С критикой Израиля выступила ливанская режиссёр Мари-Роуз Оста

В Германии разгорелся скандал вокруг Берлинского международного кинофестиваля. Об этом сообщают The Guardian и Variety.

Министр культуры ФРГ Вольфрам Ваймер инициировал внеочередное заседание наблюдательного совета компании KBB, которая отвечает за проведение фестиваля. На встрече планируется обсудить дальнейшее направление развития форума и возможную отставку его директора Триши Таттл.

видео дня

Поводом для резонанса стали заявления, прозвучавшие во время церемонии закрытия фестиваля. Палестинский режиссёр Абдалла Аль-Хатиб, получая награду за лучший дебютный фильм "Хроники из осады", обвинил немецкое правительство в "соучастии в геноциде в Газе".

С критикой действий Израиля также выступила ливанская режиссёр Мари-Роуз Оста, удостоенная "Золотого медведя" за короткометражную работу.

По данным немецких СМИ, дополнительное недовольство вызвала фотография, на которой Таттл позирует вместе с командой фильма, использующей палестинскую символику. Предполагается, что именно совокупность этих факторов могла подтолкнуть министра культуры к созыву внеочередного заседания.

В самой KBB информацию о якобы уже принятом решении об увольнении директора назвали "фейком" и подчеркнули, что никаких кадровых решений пока не принято.

Ситуация быстро приобрела политическое измерение. Министр окружающей среды Германии Карстен Шнайдер демонстративно покинул зал во время выступления Аль-Хатиба, заявив, что подобные обвинения являются неприемлемыми.

С резкой критикой заявлений режиссёров также выступили посол Израиля в Германии Рон Просор и представители Христианско-социального союза.

В защиту Триши Таттл выступила Немецкая киноакадемия, опубликовав открытое письмо. В нём подчёркивается, что спорные заявления принадлежали приглашённым авторам, а не руководству фестиваля. Академия также отметила, что Берлинале должен оставаться демократической площадкой, открытой для разных точек зрения.

На данный момент окончательное решение о будущем директора фестиваля не принято. Однако скандал вокруг Берлинале продолжает развиваться и остаётся в центре общественного и политического внимания.

Триши Таттл возглавила фестиваль два года назад, сменив Карло Чатриана. Раньше она руководила Лондонским кинофестивалем. В этом году директор Берлинале заявила, что фестиваль традиционно становится "магнитом для политических споров", но отмечала необходимость сохранять баланс между политическими дебатами и поддержкой киноискусства.

Новости кино

Легендарный сериал "Секретные материалы" ("Совершенно секретно") получит полноценный перезапуск. Стриминговая платформа Hulu официально заказала пилот нового проекта. Над ним работает режиссёр и продюсер Райан Куглер, известный по фильму "Грешники".

На Берлинском международном кинофестивале журналисты спросили у британского актера Каллума Тернера ("Фантастические твари", "Властелины воздуха"), станет ли он новым агентом 007. И хотя Каллум отреагировал с улыбкой, ответа, которого ждали поклонники, не прозвучало.

Читайте также:

Берлинале

Берлинале - один из самых престижных и крупнейших в мире публичных кинофестивалей, который проходит ежегодно в феврале в Берлине с 1951 года. Наряду с Каннами и Венецией, он входит в "большую тройку" главных киносмотров Европы.

Берлинале известен своей политической направленностью, фокусом на арт-хаусное кино и открытостью для широкой публики (продается более 300 тысяч билетов).

Фестиваль часто поднимает острые социальные и политические темы, а также служит площадкой для мировых премьер.

В 2026 году Берлинале прошел с 12 по 22 февраля.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал Берлинале новости шоу бизнеса новости кино
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Усик будет биться с легендарным кикбоксером: названы дата и место поединка

Усик будет биться с легендарным кикбоксером: названы дата и место поединка

21:32Спорт
Пенсию повысят на 12%: Зеленский анонсировал индексацию в марте

Пенсию повысят на 12%: Зеленский анонсировал индексацию в марте

21:02Украина
Угроза гуманитарной катастрофы: Лубинец резко ответил на новое преступление РФ

Угроза гуманитарной катастрофы: Лубинец резко ответил на новое преступление РФ

20:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение

Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение

Любовь у порога и деньги в дом: кого в марте ждут важные события

Любовь у порога и деньги в дом: кого в марте ждут важные события

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с попугаем за 17 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с попугаем за 17 с

Последние новости

21:35

На большую можно не рассчитывать: что нельзя сажать возле капусты

21:32

Усик будет биться с легендарным кикбоксером: названы дата и место поединка

21:27

Кого проклинали украинцы тысячу лет назад: расшифровано надписи в Софии КиевскойВидео

21:27

Для чего "бандеровцы" издавали коммунистические книги — историк раскрыл нюансВидео

21:02

Пенсию повысят на 12%: Зеленский анонсировал индексацию в марте

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
20:59

Температура подскочит до +10 градусов: в Тернополь идет весеннее потепление

20:50

Блестящий ум и мистическое предчувствие: три знака зодиака отличаются от других

20:44

Скандал вокруг Берлинале: директора кинофестиваля хотят уволить

20:26

Картофель даст рекордный урожай: что следует обязательно положить в лунки при посадке

Реклама
20:05

Угроза гуманитарной катастрофы: Лубинец резко ответил на новое преступление РФВидео

20:00

Останутся ингредиенты для щей и боярышник: экономист рассказал, когда РФ ждет крах

19:35

Британский экс-премьер стал советником Зеленского - The Independent

19:31

Мать бросила маленького сына одного в горах за непослушание: что он натворил

19:30

В одной области будет опасная погода: синоптики объявили 3 уровень

19:09

Приятный ценовой сюрприз: стоимость одного продукта неожиданно полетела вниз

19:02

Если холодильник плохо морозит: вот что нужно сделать, прежде чем вызывать мастера

18:58

Гороскоп Таро на март 2026: Весам - повышение, Скорпионам - свобода, Стрельцам - прибыльВидео

18:57

Божественные маринованные огурцы за час: быстрый рецепт хрустящей закуски

18:56

Китайский гороскоп на завтра 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

18:51

Клиент ПриватБанка лишился 20000 грн за раз: что произошло

Реклама
18:27

Водитель нашел в машине необычное устройство после ремонта: что его напугало

18:21

Украина разрушила систему наведения "Шахедов" из Беларуси: Флеш раскрыл детали

18:19

Гарантии безопасности для Украины: названо важное условие по соглашению с США

18:05

Собака кладет лапу на человека не просто так: дрессировщица раскрыла истинный смысл жеста

17:42

Туман и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

17:36

Впервые с начала войны: в РФ массово объявили ракетную опасность, какая причинаВидео

17:33

На обложках в 76 лет: супермодель Твигги поделилась секретами молодостиВидео

17:25

Как легко избавиться от неприятного запаха в холодильнике: простые советы

17:15

Гороскоп Таро на март 2026: Овнам - любовь, Тельцам - перемены, Близнецам - успех

17:07

Принудительное возвращение мужчин в Украину: в Еврокомиссии сделали важное заявление

17:03

13 продуктов, которые помогут лучше спать: что именно стоит включить в рацион

16:47

Доллар и евро внезапно пошли в крутое пике: новый курс валют на 2 марта

16:35

Экономика трещит по швам, россиян ждут продукты по талонам - Новак

16:33

Погода будет удивлять: что принесет антициклон в Украину

16:21

"Больной и сумасшедший": Трамп резко ответил Роберту Де Ниро

16:17

"Хрупкая и стильная": Екатерина Осадчая похвасталась мамой-красавицей

16:11

Слово "представлять" употребляют неправильно - как сказать на украинскомВидео

16:07

Будет +12: Украину внезапно накрывает весеннее потепление

16:06

Можно ли на самом деле хранить сливочное масло в морозилке: ответ знают единицы

15:52

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Реклама
15:51

В Украине хотят запретить Roblox: почему у детей возникает опасная зависимость

15:45

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

15:27

Мужчина переночевал в отеле и бесплатно жил там 5 лет: хотел стать владельцемВидео

15:26

Война может закончиться в 2026 году: Зеленский назвал месяц

15:24

Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

15:18

"Мое спасение": Екатерина Кухар показала сына, который живет в США

15:06

"Плай" из песни Яремчука "Несравненный мир красоты": что означает это забытое слово

14:56

Выплаты стартовали: украинцам советуют проверить банковские карты

14:20

Почему на вершине Эвереста яйцо никогда не сварится: объяснение ученых удивит

14:08

Не падают во сне: почему кони спят стоя

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять