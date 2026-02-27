Почему на вершине Эвереста яйцо никогда не сварится: объяснение ученых удивит

На вершине Эвереста варка яиц превращается в проблему, которую не решишь без знания законов физики.

Яйцо можно сварить почти в любой точке мира. Но есть место на планете, где этот простой кулинарный процесс становится невозможным. На вершине Эвереста вода ведет себя совсем иначе, и причина кроется не в мастерстве повара, а в законах физики, которые не допускают никаких исключений.

Проблема заключается в атмосферном давлении, пишет IFL Science. На уровне моря вода закипает при 100°C. Это называют точкой кипения, но на самом деле это не фиксированная величина. При изменении давления температура кипения меняется, образуя своеобразную "линию". Чем выше над уровнем моря, тем ниже становится температура, при которой вода закипает.

Для приблизительных расчетов существует правило: каждые 300 метров подъема снижают температуру кипения примерно на 1°C. Например, в городе Ла-Ринконада в Перу, который является самым высоким постоянным поселением на планете (5052 метра над уровнем моря), вода закипает при 82,8°C. Этого достаточно, чтобы сварить яйцо, но уже ниже идеальной температуры для приготовления кофе. Кофе там все же можно заварить, но вкус будет другим.

На вершине Эвереста ситуация еще сложнее. Вода закипает при температуре, которая не достигает необходимых значений для нормального варки яйца. Дело в том, что белок и желток состоят из разных веществ, и их белки сворачиваются при разных температурах. Белок на 54% состоит из овальбумина, который не коагулирует до 80°C. Желтку нужно не менее 70°C, чтобы затвердеть. Если вода закипает при более низкой температуре, яйцо просто не приготовится должным образом.

Единственный способ получить вареное яйцо на Эвересте — использовать скороварку. Этот метод приготовления повысит температуру кипения за счет увеличения давления внутри сосуда.

