Россияне атаковали Одесчину: разрушен детсад, есть раненые, среди них ребенок

В результате атаки разрушено здание детского сада, повреждены портовые резервуары, больница и жилой дом.

Последствия атаки на Одесскую область в ночь на 27 января / Коллаж: Главред, фото: ОВА

Главное:

Россияне в очередной раз атаковали Одесскую область

В результате ударов повреждена гражданская, портовая и промышленная инфраструктура

Пострадали два человека, среди них 3,5-летняя девочка

В ночь на 27 февраля оккупационная армия РФ ударными беспилотниками обстреляла гражданскую, портовую и промышленную инфраструктуру Одесской области.

В результате российских ударов ранены два человека, среди которых маленькая девочка. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

"К сожалению, пострадали два человека - 3,5-летняя девочка и 44-летний мужчина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По его словам, россияне разрушили здание детского сада.

Также в результате вражеской атаки повреждены портовые резервуары и строительный кран. Также повреждены фасад и остекление жилого дома, автомобили, медицинское учреждение.

Как РФ изменит тактику обстрелов - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины.

Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, которая охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север.

Эксперт отметил, что противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

"В любом случае они не остановятся. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко в интервью Главреду.

Атаки РФ по Украине — последние новости

Как писал Главред, оккупанты атаковали дронами Запорожье. В результате удара травмированы четыре человека, в том числе один подросток. Кроме того, взрывной волной и обломками частично повреждены жилые дома.

Напомним, в ночь на 26 февраля российские оккупанты в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину. Взрывы от вражеских ударов уже зафиксированы в нескольких городах страны.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Кировоградская область. Горели квартиры и торговые центры. Есть раненые, в том числе и ребенок. Спасатели работают на местах "прилетов".

Также армия РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки получил повреждения объект энергетики на юге региона.

Шахед / Инфографика: Главред

