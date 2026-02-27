Укр
Россияне атаковали Одесчину: разрушен детсад, есть раненые, среди них ребенок

Инна Ковенько
27 февраля 2026, 09:56
В результате атаки разрушено здание детского сада, повреждены портовые резервуары, больница и жилой дом.
Последствия атаки на Одесскую область
Последствия атаки на Одесскую область в ночь на 27 января / Коллаж: Главред, фото: ОВА

Главное:

  • Россияне в очередной раз атаковали Одесскую область
  • В результате ударов повреждена гражданская, портовая и промышленная инфраструктура
  • Пострадали два человека, среди них 3,5-летняя девочка

В ночь на 27 февраля оккупационная армия РФ ударными беспилотниками обстреляла гражданскую, портовую и промышленную инфраструктуру Одесской области.

В результате российских ударов ранены два человека, среди которых маленькая девочка. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

видео дня

"К сожалению, пострадали два человека - 3,5-летняя девочка и 44-летний мужчина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По его словам, россияне разрушили здание детского сада.

Также в результате вражеской атаки повреждены портовые резервуары и строительный кран. Также повреждены фасад и остекление жилого дома, автомобили, медицинское учреждение.

  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ОВА
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ОВА

Как РФ изменит тактику обстрелов - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины.

Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, которая охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север.

Эксперт отметил, что противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

"В любом случае они не остановятся. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко в интервью Главреду.

Атаки РФ по Украине — последние новости

Как писал Главред, оккупанты атаковали дронами Запорожье. В результате удара травмированы четыре человека, в том числе один подросток. Кроме того, взрывной волной и обломками частично повреждены жилые дома.

Напомним, в ночь на 26 февраля российские оккупанты в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину. Взрывы от вражеских ударов уже зафиксированы в нескольких городах страны.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Кировоградская область. Горели квартиры и торговые центры. Есть раненые, в том числе и ребенок. Спасатели работают на местах "прилетов".

Также армия РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки получил повреждения объект энергетики на юге региона.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) — глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подвергся люстрации, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

война в Украине Одесская область атака дронов
