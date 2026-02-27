Россияне атаковали Одесчину: разрушен детсад, есть раненые, среди них ребенок

Главное:
- Россияне в очередной раз атаковали Одесскую область
- В результате ударов повреждена гражданская, портовая и промышленная инфраструктура
- Пострадали два человека, среди них 3,5-летняя девочка
В ночь на 27 февраля оккупационная армия РФ ударными беспилотниками обстреляла гражданскую, портовую и промышленную инфраструктуру Одесской области.
В результате российских ударов ранены два человека, среди которых маленькая девочка. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"К сожалению, пострадали два человека - 3,5-летняя девочка и 44-летний мужчина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По его словам, россияне разрушили здание детского сада.
Также в результате вражеской атаки повреждены портовые резервуары и строительный кран. Также повреждены фасад и остекление жилого дома, автомобили, медицинское учреждение.
Как РФ изменит тактику обстрелов - мнение эксперта
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины.
Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, которая охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север.
Эксперт отметил, что противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.
"В любом случае они не остановятся. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко в интервью Главреду.
Атаки РФ по Украине — последние новости
Как писал Главред, оккупанты атаковали дронами Запорожье. В результате удара травмированы четыре человека, в том числе один подросток. Кроме того, взрывной волной и обломками частично повреждены жилые дома.
Напомним, в ночь на 26 февраля российские оккупанты в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину. Взрывы от вражеских ударов уже зафиксированы в нескольких городах страны.
Под ударом оказались Киев, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Кировоградская область. Горели квартиры и торговые центры. Есть раненые, в том числе и ребенок. Спасатели работают на местах "прилетов".
Также армия РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки получил повреждения объект энергетики на юге региона.
О персоне: Олег Кипер
Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) — глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.
Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:
- следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
- прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
- руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).
В 2014 году Олег Кипер подвергся люстрации, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.
