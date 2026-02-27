Укр
Читать на украинском
Украина есть, а "России" нет: карта XVII века разбивает мифы Кремля

Юрий Берендий
27 февраля 2026, 04:09
Карта 1648 года картографа Гийома де Боплана показывает Украину как отдельную страну и опровергает миф Кремля о "вымышленном государстве", указывает Галимов.
Украина есть, а
Как выглядела раньше Украина на картах - что известно о карте де Боплана / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как выглядела карта Боплана 1648 года
  • Какие были границы Украины на древних картах
  • Была ли Россия на древних картах

Пока российская пропаганда пытается убедить мир, что Украину "придумали в ХХ веке", в хранилищах шведских архивов хранится документ, который опровергает эти утверждения. Речь идет о карте 1648 года, созданной французским военным инженером и картографом Гийомом Левассером де Бопланом. Об этом говорится в видеопроекте"Реальная история", передает 2+2.

Этот артефакт четко фиксирует Украину как политическую и географическую реальность XVII века — и в то же время не содержит никакой "России".

видео дня

Главред выяснил, как выглядела карта Украины XVII века.

Что известно о карте де Боплана — когда впервые появилось название Украина

Боплан оставил после себя 26 карт, но именно карта 1648 года имеет для Украины особое значение. На ней Украина обозначена как отдельная страна — не "окраина" и не периферия, а самостоятельное казацкое государство со своими территориями.

Исследовательница шведских архивов Марина Тратнер отмечает, что это первый известный случай, когда название "Украина" появляется на картах именно в таком статусе.

"Это был первый человек, который создал карты с названием Украина. Она на них — как политическая и географическая единица, как отдельная страна, а не какая-то мифическая "окраина", — указала она.

Смотрите видео о том, какими ранее были границы Украины:

Что видно на карте XVII века

Карта Боплана — это подробный "рентген" украинских земель: Черное море, Волынь, Киевщина, Валахия, казацкие территории. И ключевая деталь — отсутствие названия "Россия".

Зато на северо-востоке четко обозначено Великое княжество Московское. Именно так в то время называли эти земли в европейской картографии — без путаницы и подмен понятий.

"В 1648 году уже четко написано: казацкая страна — Украина. Здесь зарисованы наши казаки, наши территории. От взгляда на этот пергамент просто мурашки по коже", — подчеркнул основатель проекта "Реальная история", продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Как Россия меняла историю

Интересно, что во время более поздних переизданий карты с ней начали происходить странные изменения. Часть топонимов пытались переименовать, а географические названия — "уточнить".

Марина Тратнер отмечает, что историки предполагают целенаправленное вмешательство.

"Мы с историками сходимся во мнении, что московиты просто заплатили за то, чтобы часть карты изменили или переименовали во время переизданий", — указывает она.

Впрочем, оригинал, который хранится в Государственном архиве Швеции, зафиксировал правду без правок: Московия — это Московия, Украина — это Украина.

О личности: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

История Украины Аким Галимов
Как выбрать куртку на весну: стилист показала фасоны, которые захватили подиумыВидео

