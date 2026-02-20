Укр
Вареные яйца категорически нельзя бросать в холодную воду: какова причина

Инна Ковенько
20 февраля 2026, 09:12
То, как мы охлаждаем яйца после варки, напрямую влияет на их текстуру, вкус и внешний вид.
Вареные яйца категорически нельзя бросать в холодную воду: какова причина
Почему яйца после варки нельзя класть в холодную воду/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Почему яйца после варки нельзя класть в холодную воду
  • Как правильно охлаждать вареные яйца

Многие люди привыкли после варки сразу заливать яйца холодной водой, чтобы они быстрее остыли и легче чистились. Такой прием кажется практичным, но на самом деле резкий температурный контраст запускает процессы, которые могут испортить продукт.

Главред расскажет, почему не стоит класть горячие яйца в холодную воду и как правильно их охлаждать.

Если вам интересно узнать, как выбирать и хранить куриные яйца, чтобы не навредить здоровью, рекомендуем прочитать наш материал: Всегда будут свежими: как никогда не ошибаться с выбором яиц в магазине

Микротрещины от резкого охлаждения

Когда горячее яйцо попадает в холодную воду, скорлупа сжимается быстрее, чем внутренняя часть, пишет ТСН. Это может привести к трещинам или микроповреждениям, незаметным для глаза. Такие дефекты открывают путь для проникновения микробов, если яйцо планируют хранить после варки.

Изменение структуры белка

Из-за резкого температурного скачка белок отслаивается от внутренней оболочки и образует пустоты под скорлупой. В результате его структура становится плотной, иногда даже резиновой, вместо нежной и упругой. Это ухудшает вкусовые свойства яйца.

Потеря вкусового равновесия

После варки белок еще некоторое время "созревает", что обеспечивает его нежность и выразительный вкус. Если процесс резко прервать холодной водой, вкус становится плоским, а желток может приобретать зернистую текстуру.

Нежелательные химические реакции

Колебания температуры создают условия для образования сероватого налета между белком и желтком. Он не представляет угрозы для здоровья, но выглядит неэстетично и свидетельствует о неправильном охлаждении.

Проникновение посторонних запахов

Яйца очень чувствительны к ароматам. Если на скорлупе есть микротрещины, они работают как "ворота", через которые запахи из холодильника или окружающей среды быстрее попадают внутрь.

Как правильно охлаждать вареные яйца

Чтобы избежать этих проблем, вареные яйца следует охлаждать постепенно. Сначала окунуть их в теплую или слегка прохладную воду, а через несколько минут постепенно заменить ее на холодную. Такой мягкий переход защищает скорлупу от трещин, сохраняет нежную текстуру белка и естественный вкус желтка. К тому же очищать яйца после такого охлаждения будет не менее удобно.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
Сколько времени нужно варить яйца / Инфографика: Главред

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

