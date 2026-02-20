Укр
Ученые назвали 2 раздражающие привычки, которые говорят о высоком уровне IQ

Инна Ковенько
20 февраля 2026, 02:11
11
Люди с высоким интеллектом часто имеют странные привычки, которые могут даже раздражать окружающих.
Ученые назвали 2 раздражающие привычки, которые говорят о высоком уровне IQ
Каковы признаки высокого уровня интеллекта - как распознать человека с высоким IQ/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каковы признаки высокого уровня интеллекта
  • Какие привычки говорят о высоком уровне интеллекта

В обществе есть четкие представления о том, как должен вести себя "серьезный" и умный человек. Все, что выходит за эти рамки, вызывает сомнение. Однако наука все чаще опровергает такие стереотипы, пишет UkrMedia.

Главред расскажет, какие странные на первый взгляд привычки на самом деле свидетельствуют о высоком уровне интеллекта.

видео дня

"Залипание" или блуждание ума

Когда человек надолго замолкает, смотрит в окно или как будто выпадает из рабочего процесса, это часто воспринимают как прокрастинацию. Однако в такие моменты мозг не обязательно отдыхает. Исследования показывают, что во время блуждания ума активируется сеть участков, связанных с внутренним анализом информации, вспоминанием опыта и моделированием будущих событий.

В этот период человек может бессознательно соединять различные фрагменты знаний, искать новые связи и подходы к решению задач. Особенно продуктивным считается намеренное блуждание ума — когда мы сознательно позволяем себе короткую паузу для размышлений или фантазий. Взаимодействие систем, отвечающих за контроль внимания и воображение, в такие моменты может способствовать появлению нестандартных идей. В то же время важно, чтобы такие паузы не вытесняли основную деятельность, а дополняли ее.

Разговоры с собой как способ мыслить четче

Тихое бормотание или внутренние диалоги — еще одна привычка, которую часто воспринимают как странность. Мы можем идти по магазину и проговаривать список покупок или обдумывать решения вслух. Это вовсе не признак психической нестабильности, а эффективный когнитивный инструмент.

Внутренняя речь помогает структурировать хаотичные мысли. Когда мы озвучиваем идеи или эмоции, они приобретают конкретную форму, становятся более понятными и управляемыми. Люди, которые часто разговаривают с собой, лучше осознают свои цели и эмоции, быстрее находят выход из сложных ситуаций.

О ресурсе: UkrMedia

UkrMedia — это украинский онлайн-ресурс, который функционирует с 2011 года и по сей день. На портале публикуют материалы на разные темы, такие как психология, культура, мода, красота и другие. Интернет-портал предоставляет актуальные новости, ориентируясь на широкую аудиторию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

привычки психология
Вирус атаковал нардепов: названа причина заболеваемости парламентариев

14:05

Не куры и не утки: что реально выгодно держать в селе

13:55

Почему Докторская колбаса так называется и для чего ее на самом деле создали

