Что люди чаще всего говорят на смертном одре: признание медсестры

Kostya Ponomaryov
19 февраля 2026, 16:51
120
Медработница Кирсти Робертс рассказала о феномене, который, по ее словам, сложно объяснить медицинскими терминами.
Медсестра рассказал о последних словам пациентов перед смертью
Медсестра рассказал о последних словам пациентов перед смертью / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@kirstierobbb, Pexels

Вы узнаете:

  • Что заметила медсестра за годы работы
  • Какие слова пациенты повторяют чаще всего
  • Как на это реагируют другие медики

29-летняя медсестра отделения интенсивной терапии Кирсти Робертс поделилась наблюдениями, которые вызвали бурную реакцию в сети. По ее словам, за четыре года работы с тяжелыми пациентами она неоднократно слышала одни и те же слова в последние часы их жизни.

Робертс утверждает, что многие умирающие произносят похожие фразы, будто заранее ощущая приближение конца. В своем видеоролике, который собрал сотни тысяч просмотров в TikTok, она рассказала, что пациенты чаще всего говорят о семье, самочувствии и неожиданном осознании собственной смерти.

видео дня

Пациенты говорят одно и то же

По словам медсестры, в последние моменты пациенты нередко повторяют просьбы передать близким слова любви, жалуются на ухудшение состояния или прямо говорят о том, что знают о скорой смерти.

"Они постоянно говорят: "Передайте, пожалуйста, моей семье, что я их люблю", "Мне плохо" и "Я знаю, что умру"", - отмечает Кирсти.

Девушка подчеркивает, что подобные слова звучат даже в тех случаях, когда медицинские показатели выглядят стабильными, а состояние пациента не кажется критическим.

Загадка без медицинского объяснения

Робертс призналась, что до сих пор не нашла рационального ответа на этот феномен. По ее словам, стандартные анализы и мониторинг жизненных показателей не всегда указывают на неминуемое ухудшение.

Медсестра описывает происходящее как своеобразный "внутренний сдвиг", который сложно объяснить исключительно с точки зрения медицины.

Реакция соцсетей и коллег

Откровения медсестры вызвали широкий отклик. В комментариях многие пользователи, в том числе и медицинские работники, поддержали ее наблюдения.

  • "Мой брат был на смертном одре, он сказал нам, что видел, как ангелы приходили за ним, но мы их не видели, потому что это было что-то духовное. Он попросил нас помолиться, после того как мы сказали "аминь", он испустил последний вздох. Иисус реален, и я обрела покой, зная, что мой дорогой брат с Господом, хотя я скучаю по нему каждый день";
  • "Мой брат умер от рака в возрасте 21 года, 13 сентября 2015 года. Он знал, что умрет, и сказал моей маме: "Сегодня Иисус придет за мной", и он умер в тот же день";
  • "Работа в сфере здравоохранения (хоспис). Это правда".

Некоторые бывшие сотрудники хосписов и клиник интенсивной терапии заявили, что сталкивались с похожими ситуациями. По их словам, пациенты действительно нередко демонстрируют удивительное спокойствие или уверенность в последние часы жизни.

Робертс также рассказала о эмоциональной нагрузке, с которой сталкиваются медработники. Она отметила, что привыкнуть к потерям пациентов невозможно, несмотря на годы опыта.

В видео медсестра рассказывает о последних словах пациентов:

@kirstierobbb

those who are meant to see this will see it.

♬ original sound - kirstierobbb

Ранее Главред писал о том, что медсестра назвала признаки того, что человек вот-вот умрет. Джули Макфадден рассказала, что обычно существует несколько признаков того, что человек приближается к концу жизни.

Также сообщалось о том, что медсестра из хосписа рассказала, как за несколько мгновений до смерти смотрит человек. Джули Макфадден поделилась своими интересными знаниями о явлении, известном как "взгляд смерти".

Вам может быть интересно:

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцсеть здоровье больница интересные новости
