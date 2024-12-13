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Медсестра назвала признаки того, что человек вот-вот умрет

Сергей Кущ
13 декабря 2024, 22:43
552
Перед смертью организм проходит четыре стадии.
Медсестра назвала признаки того, что человек вот-вот умрет
Медсестра назвала признаки того, что человек вот-вот умрет / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что происходит с человеком перед смертью
  • Какие изменения можно увидеть в его поведении

Медсестра хосписа Джули Макфадден рассказала, что обычно существует несколько признаков того, что человек приближается к концу жизни.

Она объяснила, что перед смертью организм проходит четыре стадии, и определенные признаки того, что смерть близка, обычно появляются примерно через шесть месяцев у тех, кто умирает естественной смертью, пишет Dailystar.

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Один из признаков - отсутствие аппетита. Когда человек становится менее активным к концу жизни, его организм не нуждается в таком количестве энергии. Это может привести к тому, что он будет есть или пить меньше, чем обычно, или даже совсем перестанет есть, что может произойти за один-два месяца до смерти.

Еще один признак - необходимость больше спать. За время до смерти человек может проводить меньше времени в бодрствующем состоянии, поэтому рекомендуется дать ему выспаться, обеспечив при этом комфортные условия, пишет издание.

Хотя другие органы чувств со временем ослабевают, перед смертью вы все еще можете слышать, что говорят люди и что происходит вокруг вас.

Изменение туалетных привычек может произойти, если человек стал меньше есть и пить - что часто случается в последние дни жизни - его кишечник может сократиться и стать реже. Человек также может потерять контроль над своим кишечником, и в этом случае рекомендуется обратиться за медицинской помощью.

Ослабление мышц может проявиться в последние часы жизни человека, что означает, что он может быть не в состоянии выполнять простые задачи или делать что-то самостоятельно, например встать с кровати или сходить в туалет.

В последние дни или минуты жизни человека его жизненно важные показатели могут значительно измениться. К ним относятся: снижение артериального давления, изменение дыхания, учащенное или нерегулярное сердцебиение, трудности с определением пульса.

За несколько дней до смерти кровообращение уменьшается, так как кровь направляется к внутренним органам. Это приводит к снижению кровотока в руках, ногах или ступнях. Холодная, бледная или пятнистая кожа из-за снижения кровообращения - симптом, который не стоит игнорировать. Повышенная сонливость также может указывать на то, что человек приближается к концу жизни.

Изменения в характере дыхания, включая скорость и шум, также являются признаками, на которые следует обратить внимание. По мере приближения смерти уровень боли может возрастать, и к этому необходимо быть готовым.

Близкий к смерти человек может стать менее общительным и более замкнутым, но важно не принимать это близко к сердцу. Еще один распространенный симптом - спутанность сознания. На последних стадиях человек может растеряться и потерять ориентацию в окружающем мире. Однако очень важно продолжать общаться с ним, объясняя происходящее и представляя каждого посетителя.

Галлюцинации или искаженные видения также не редкость в последние минуты жизни человекаю. Некоторые люди, близкие к смерти, могут разговаривать с другими людьми или видеть то, чего нет на самом деле. Вместо этого мягко напомните им о том, что их окружает и кто присутствует рядом, сохраняя спокойное выражение лица.

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