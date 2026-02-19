Мать украла у сына 4 миллиона, пока он был в плену, и сбежала за границу

Женщина не только присвоила его деньги, но и выписала из квартиры.

https://glavred.info/ukraine/mat-ukrala-u-syna-4-milliona-poka-on-byl-v-plenu-i-sbezhala-za-granicu-10742063.html Ссылка скопирована

Мать украла 4 миллиона у сына, пока тот был в плену / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

Попытки мирно решить вопрос не принесли результата

Его мать отказывается комментировать ситуацию

В Ровенской области мать украла 4 миллиона у сына и выписала из квартиры, пока он был в плену и уехала жить за границу.

Семья получала по 125 тысяч гривен каждый месяц за пребывание сына в плену. Мать не только украла его деньги, но и выписала из квартиры, говорится в сюжете Рівне1.

видео дня

"Я вернулся из плена и начал выяснять свою финансовую ситуацию. Все 32 месяца пока я был в плену помощь получала мать. И она отказала мне их отдавать", - поделился военный.

Попытки мирно решить вопрос, по словам Дмитрия, не принесли результата.

"Я приезжаю (из плена - Главред) начинаю с ними разговаривать, они мне начинают врать, что получались только 20 тысяч от меня. Потом я узнал всю ситуация, попросил выписки. Я попросил по нормальному решить вопрос с деньгами, а они мне сказали, что ты никому ничего не должен и тебе никто не должен", - рассказал Дмитрий.

Мать от комментариев отказывается / Фото: скриншот

Как оказалось, женщина не только присвоила его деньги, но и выписала из квартиры. Тогда он и решил обратится в суд. Пока идет судебное разбирательство, Дмитрий уже снова на передовой, а его мать от комментариев отказывается.

Смотрите видео о том, как военный остался без выплат:

Напомним, 5 февраля, между Украиной и страной-агрессором Россией состоялся первый за долгое время обмен пленными. Домой из российского плена вернулись 157 украинских военных.

Также Главред писал, что из российского плена вернулся военный Назар Далецкий, которого несколько лет считали погибшим. Он смог позвонить маме и другим родным сразу после возвращения на родную землю. Они не могли сдержать слез и кричали от счастья.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред