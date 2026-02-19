Тайна древней катастрофы: почему миф о грандиозном потопе трещит по швам

Соляные толщи могли образоваться без полного высыхания, а наполнение бассейна происходило поэтапно.

https://glavred.info/nauka/tayna-drevney-katastrofy-pochemu-mif-o-grandioznom-potope-treshchit-po-shvam-10741997.html Ссылка скопирована

Ученые опровергли старый миф о грандиозном потопе / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Aaron Ulsh, Pixabay/dimitrisvetsikas1969

Вы узнаете:

Новые исследования в море Альборан не подтвердили сценарий катастрофы

Ученые склоняются к более сложной и постепенной модели

В 1970-х бурение со дна Средиземного моря, выполненное судном Glomar Challenger, показало неожиданную картину: под толщей воды залегали мощные пласты соли и гипса — минералов, которые обычно формируются при испарении на мелководье.

Это породило эффектную гипотезу: море почти высохло, а затем воды Атлантики прорвались через район нынешнего Гибралтар, вызвав гигантский потоп, пишет Live Science.

видео дня

Однако новые исследования в море Альборан не подтвердили сценарий катастрофы. Керны продемонстрировали ровные, тонкослоистые осадки — признак спокойной среды, а не следов мощных потоков.

Как отмечает Рейчел Флекер из Бристольский университет, структура пород противоречит идее мгновенного "мегапрорыва".

Сегодня ученые склоняются к более сложной и постепенной модели: соляные толщи могли образоваться без полного высыхания, а наполнение бассейна происходило поэтапно, возможно, с участием древнего водоема Паратетис.

По словам Виничио Манци, крупные геологические перемены не всегда требуют катастроф — иногда их создают медленные, но системные процессы.

Угроза дефицита воды: важное предупреждение

Украину в перспективе может ожидать нехватка пресной воды, и наиболее уязвимыми окажутся крупные города на юге страны. Об этом заявил глава Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.

По его словам, проблема связана не только с климатическими изменениями, которые усиливаются с каждым годом. Существенную роль могут сыграть и внешние факторы — в частности, решения соседних государств, способные повлиять на объёмы водных ресурсов, доступных Украине.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

Другие новости:

Об источнике: Live Science Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов. Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории. Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред