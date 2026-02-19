Тайна древней катастрофы: почему миф о грандиозном потопе трещит по швам

Вы узнаете:
- Новые исследования в море Альборан не подтвердили сценарий катастрофы
- Ученые склоняются к более сложной и постепенной модели
В 1970-х бурение со дна Средиземного моря, выполненное судном Glomar Challenger, показало неожиданную картину: под толщей воды залегали мощные пласты соли и гипса — минералов, которые обычно формируются при испарении на мелководье.
Это породило эффектную гипотезу: море почти высохло, а затем воды Атлантики прорвались через район нынешнего Гибралтар, вызвав гигантский потоп, пишет Live Science.
Однако новые исследования в море Альборан не подтвердили сценарий катастрофы. Керны продемонстрировали ровные, тонкослоистые осадки — признак спокойной среды, а не следов мощных потоков.
Как отмечает Рейчел Флекер из Бристольский университет, структура пород противоречит идее мгновенного "мегапрорыва".
Сегодня ученые склоняются к более сложной и постепенной модели: соляные толщи могли образоваться без полного высыхания, а наполнение бассейна происходило поэтапно, возможно, с участием древнего водоема Паратетис.
По словам Виничио Манци, крупные геологические перемены не всегда требуют катастроф — иногда их создают медленные, но системные процессы.
Угроза дефицита воды: важное предупреждение
Украину в перспективе может ожидать нехватка пресной воды, и наиболее уязвимыми окажутся крупные города на юге страны. Об этом заявил глава Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.
По его словам, проблема связана не только с климатическими изменениями, которые усиливаются с каждым годом. Существенную роль могут сыграть и внешние факторы — в частности, решения соседних государств, способные повлиять на объёмы водных ресурсов, доступных Украине.
Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.
Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".
Другие новости:
- Малоизвестный факт для многих: зачем нужны черви
- Большая загадка ученых: зачем в Египте строили пирамиды
- Видно даже из космоса: почему в Австралии красная земля
Об источнике: Live Science
Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов.
Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории.
Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред