Тайна древней катастрофы: почему миф о грандиозном потопе трещит по швам

Алексей Тесля
19 февраля 2026, 02:45
Соляные толщи могли образоваться без полного высыхания, а наполнение бассейна происходило поэтапно.
Ученые опровергли старый миф о грандиозном потопе

Вы узнаете:

  • Новые исследования в море Альборан не подтвердили сценарий катастрофы
  • Ученые склоняются к более сложной и постепенной модели

В 1970-х бурение со дна Средиземного моря, выполненное судном Glomar Challenger, показало неожиданную картину: под толщей воды залегали мощные пласты соли и гипса — минералов, которые обычно формируются при испарении на мелководье.

Это породило эффектную гипотезу: море почти высохло, а затем воды Атлантики прорвались через район нынешнего Гибралтар, вызвав гигантский потоп, пишет Live Science.

Однако новые исследования в море Альборан не подтвердили сценарий катастрофы. Керны продемонстрировали ровные, тонкослоистые осадки — признак спокойной среды, а не следов мощных потоков.

Как отмечает Рейчел Флекер из Бристольский университет, структура пород противоречит идее мгновенного "мегапрорыва".

Сегодня ученые склоняются к более сложной и постепенной модели: соляные толщи могли образоваться без полного высыхания, а наполнение бассейна происходило поэтапно, возможно, с участием древнего водоема Паратетис.

По словам Виничио Манци, крупные геологические перемены не всегда требуют катастроф — иногда их создают медленные, но системные процессы.

Угроза дефицита воды: важное предупреждение

Украину в перспективе может ожидать нехватка пресной воды, и наиболее уязвимыми окажутся крупные города на юге страны. Об этом заявил глава Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.

По его словам, проблема связана не только с климатическими изменениями, которые усиливаются с каждым годом. Существенную роль могут сыграть и внешние факторы — в частности, решения соседних государств, способные повлиять на объёмы водных ресурсов, доступных Украине.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

Об источнике: Live Science

Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов.

Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории.

Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.

наука
