Пусковая установка С-300 взлетела на воздух: РФ считает потери после удара ВСУ

Потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются, сообщили в Генштабе ВСУ.

Главное:

Поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300

Нанесен удар по пунктам управления БПЛА РФ

Силы обороны 17-18 февраля поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ВМ (ВОТ Мариуполя).

Также нанесен удар по пунктам управления БПЛА (Курская обл. РФ и ВОТ Донецкой обл.), узлам связи и скопления живой силы и военной техники противника (ВОТ Запорожской и Донецкой областей), сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"Так, в ночь на 18 февраля 2026 года поражены: в районе н.п. Трудовое (ОТТ Запорожской области) - район сосредоточения подразделения БПЛА противника; в районе н.п. Токмак (ВОТ Запорожской области) - мастерская БПЛА; в районе н.п. Старомлыновка (ВОТ Донецкой области) - узел связи; г. Донецк (ВОТ Донецкой области) - сосредоточение военной техники оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, 17 февраля, в районе Мариуполя (ВОТ Донецкой области) поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ВМ. Также в районе н.п. Сальное (Курская область, РФ) и в районе г. Родинское (ВОТ Донецкой области) поражены пункты управления БПЛА противника.

Сообщается, что потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.

Аналитики проанализировали последствия атак по объектам РФ

Специалисты Институт изучения войны отмечают, что удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим предприятиям России привели к сбоям в поставках топлива и спровоцировали подорожание бензина внутри страны. По их оценке, нехватка горючего повышает расходы как для компаний, так и для населения, а в дальнейшем может способствовать усилению инфляции в российской экономике.

Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

