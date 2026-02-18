"Я - главное зло": Melovin резко ответил на срыв его концерта в Ровно

Вкратце:
- Melovin отменил концерт в Ровно из-за митинга и угроз
- После этого артист сделал заявление
Украинский певец Melovin пережил новый удар после разрыва помолвки с украинским военным парамедиком Петром Злотей. 17 февраля концерт артиста в Ровно был сорван радикально настроенной группой, которая выкрикивала лозунги против однополых браков в Украине. Выступление Меловина было отменено в целях безопасности.
На следующий день в своем Telegram-канале певец заявил, что подобная ситуация происходит с ним не впервые. И, по его мнению, не в последний раз. Она также ответил, что сожалеет о том, что вместе с командой вынужден покинуть поклонников и лишить их музыки и приятных эмоций.
"Мне абсолютно недопустимы их (митингующих) угрозы причинить вред каждому, кто останется на моем концерте в зале. Это ставит под сомнение нормы безопасности. Угрозы людям в 21 веке недопустимы", - написал Мэл.
Melovin также возмутился тем, что в нашей стране меньшинства незащищены от дискриминации. "Позор государству и, в частности, полиции, которая до сих пор не может урегулировать вопрос дискриминации. И поставить точку в преследовании целого слоя людей, имеющих другую ориентацию. Которые также находятся на фронте не в балаклавах под концертным залом", - заявил артист.
Смотрите видео митинга перед концертом Melovin в Ровно:
О персоне: Меловин
MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.
