"Я - главное зло": Melovin резко ответил на срыв его концерта в Ровно

Меловин поднял вопрос дискриминации в украинском обществе.

Melovin скандал в Ровно - певец выразил свое мнение / коллаж: Главред, фото: t.me/bighousemelovinators

Вкратце:

Melovin отменил концерт в Ровно из-за митинга и угроз

После этого артист сделал заявление

Украинский певец Melovin пережил новый удар после разрыва помолвки с украинским военным парамедиком Петром Злотей. 17 февраля концерт артиста в Ровно был сорван радикально настроенной группой, которая выкрикивала лозунги против однополых браков в Украине. Выступление Меловина было отменено в целях безопасности.

На следующий день в своем Telegram-канале певец заявил, что подобная ситуация происходит с ним не впервые. И, по его мнению, не в последний раз. Она также ответил, что сожалеет о том, что вместе с командой вынужден покинуть поклонников и лишить их музыки и приятных эмоций.

"Мне абсолютно недопустимы их (митингующих) угрозы причинить вред каждому, кто останется на моем концерте в зале. Это ставит под сомнение нормы безопасности. Угрозы людям в 21 веке недопустимы", - написал Мэл.

Melovin о сорванном концерте / фото: t.me/bighousemelovinators

Melovin также возмутился тем, что в нашей стране меньшинства незащищены от дискриминации. "Позор государству и, в частности, полиции, которая до сих пор не может урегулировать вопрос дискриминации. И поставить точку в преследовании целого слоя людей, имеющих другую ориентацию. Которые также находятся на фронте не в балаклавах под концертным залом", - заявил артист.

Смотрите видео митинга перед концертом Melovin в Ровно:

О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

