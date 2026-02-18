Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Массовые отключения света 19 февраля: новые графики для Запорожской области

Юрий Берендий
18 февраля 2026, 20:25
11
Массовые отключения света 19 февраля: новые графики для Запорожской области
Отключение света в Запорожье - когда не будет света 18 февраля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В четверг, 19 февраля, в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения и промышленности. Об этом сообщает "Запорожьеоблэнерго".

В "Запорожьянэнерго" пояснили, что такие меры применяются по указанию НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы Объединенной энергосистемы.

Массовые отключения света 19 февраля: новые графики для Запорожской области
Графики отключений света для Запорожской области на 19 февраля / Скриншот

Часы отсутствия электроснабжения для очередей и подочередей будут определяться с учетом 30 минут, необходимых для переключений.

видео дня

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 1.2

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 2.1

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 2.2

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 4.1

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 4.2

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 6.1

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 6.2

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Кроме того, с 00:00 до 24:00 в полном объеме будут применяться графики ограничения мощности, охватывающие пять очередей.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Кроме того, с 00:00 до 24:00 в полном объеме будут действовать графики ограничения мощности, охватывающие пять очередей.

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Запорожья Запорожская область отключения веерные отключения отключения света Отключение света Запорожская область
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Пусковая установка С-300 взлетела на воздух: РФ считает потери после удара ВСУ

Пусковая установка С-300 взлетела на воздух: РФ считает потери после удара ВСУ

20:31Украина
Прямые переговоры Украины и РФ без посредников: в СНБО раскрыли важные детали

Прямые переговоры Украины и РФ без посредников: в СНБО раскрыли важные детали

19:18Украина
Саботаж на переговорах в Женеве: о чем договорились Украина с РФ и какова роль США

Саботаж на переговорах в Женеве: о чем договорились Украина с РФ и какова роль США

18:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Крысам - угроза, Обезьянам - враги

Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Крысам - угроза, Обезьянам - враги

Гороскоп на завтра 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

Гороскоп на завтра 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Главное условие прекращения войны: громкое заявление Зеленского после переговоров

Главное условие прекращения войны: громкое заявление Зеленского после переговоров

Последние новости

20:37

Победитель "Холостячки" мобилизовался - где служит экс-бойфренд Огневич

20:33

Блины на Масленицу: кому отдают первый и что он на самом деле означает

20:31

Пусковая установка С-300 взлетела на воздух: РФ считает потери после удара ВСУ

20:25

Массовые отключения света 19 февраля: новые графики для Запорожской области

19:59

"Я - главное зло": Melovin резко ответил на срыв его концерта в РовноВидео

Аренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жильеАренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жилье
19:54

Пенсии в марте вырастут не для всех: кого из пенсионеров обойдет повышение

19:33

Как понять, что кот несчастен — ветеринар раскрыла десять малоизвестных признаковВидео

19:31

Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

19:18

Прямые переговоры Украины и РФ без посредников: в СНБО раскрыли важные детали

Реклама
19:10

Как два государства-спонсора терроризма демонстрируют единствомнение

18:59

"Последняя капля": Украина будет бойкотировать Паралимпийские игры, какова причина

18:53

Актриса-путинистка из "Интернов" ошарашила своим тощим видом: исхудала на 20 кг

18:33

Ломает россиянам язык: какое уникальное украинское слово не имеет аналогов в других языках

18:21

Саботаж на переговорах в Женеве: о чем договорились Украина с РФ и какова роль США

18:01

Путин уверен в своем преимуществе: СМИ раскрыли, сколько еще он планирует воевать

17:40

Бродячий пес обрел новую жизнь, но ему грозит эвтаназия: история разорвала Сеть

17:30

Ученые обнаружили уникальную птицу-манипулятора: она лжет другим животным ради выгоды

17:25

Как выглядели Золотые ворота до реконструкции: в сети показали редкие кадры

17:07

Честная мобилизация: в Украине создано движение против активистов и мажоров, забронированных через разные схемы

16:32

США не готовы давить на РФ: тревожный сценарий окончания войны в Украине

Реклама
16:31

Как превратить любую сковороду в антипригарную: старый проверенный лайфхак

16:17

Новый лидер и драматическое падение Украины: обновленный прогноз на победителя Евровидения-2026

16:15

Буданов сделал заявление по итогам переговоров в Женеве: первые детали

16:08

Кто такой Техно Викинг и где он сейчас: история культового интернет-феноменаВидео

15:53

Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

15:48

Венгрия и Словакия выдвинули ультиматум Украине - чем угрожают

15:26

Слов "пододеяльник" и "наволочка" не существует — как сказать правильно по-украинскиВидео

15:25

Какие слова выдают постоянно несчастного человека: 8 тревожных сигналов

15:21

Небольшой "плюс" на термометре: в Тернопольской области скоро станет теплее

15:07

Как кошки находят дорогу домой и могут ли они заблудиться: объяснение для хозяев

14:51

Какими словами Кейт Миддлтон приняла Меган Маркл в королевской семье

14:39

В Украину идет долгожданное потепление: синоптик назвала дату изменения погоды

14:32

Наталья Могилевская публично представила молодого фаворита - детали

14:22

Воспетая в "Тени забытых предков": какую реку гуцулы издавна считают священной

14:15

Украина сыграла важную роль: почему Наполеон не захватил Россию

13:37

Тебе не стыдно: муж Орбакайте выругал певицу за цену платья

13:33

Девушка купила "сокровище" на распродаже за $25: реальная цена ее поразилаВидео

13:32

Прогресс в переговорах и "решение президентов": Умеров заинтриговал заявлениемВидео

13:28

Тайна королевских садовников раскрыта: одна простая работа в саду меняет всёВидео

13:17

Волочкова попала в больницу для бомжей: что случилось

Реклама
13:05

Окна будут чистыми и без конденсата: чем на самом деле их нужно мыть

13:01

Гороскоп Таро на завтра 19 февраля: Тельцам - слушать себя, Ракам - шанс

12:55

Одно движение "убивает" коробку автомат: водителей предупредили о роковой ошибке

12:20

Пэрис Хилтон снова пойдет к алтарю: что случилось с ее бракомФото

12:13

В Женеве закончились переговоры США, Украины и РФ: первые подробности

12:05

"Кричали и лупили": Алина Гросу рассказала правду о своем детстве

12:03

Почему куры не несут яйца зимой: пять факторов, о которых стоит знать

11:56

Скачок цен на топливо: известно, когда АЗС изменят стоимость бензина и дизеля

11:40

ВСУ выбили россиян из трех сел на важном направлении: в DeepState показали изменения

11:36

Альбина Джанабаева публично доказала измену Валерия Меладзе - детали

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять