Массовые отключения света 19 февраля: новые графики для Запорожской области

В четверг, 19 февраля, в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения и промышленности. Об этом сообщает "Запорожьеоблэнерго".

В "Запорожьянэнерго" пояснили, что такие меры применяются по указанию НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы Объединенной энергосистемы.

Часы отсутствия электроснабжения для очередей и подочередей будут определяться с учетом 30 минут, необходимых для переключений.

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 1.2

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 2.1

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 2.2

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 4.1

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 4.2

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 6.1

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 19 февраля Запорожская область очередь 6.2

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Кроме того, с 00:00 до 24:00 в полном объеме будут применяться графики ограничения мощности, охватывающие пять очередей.

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

