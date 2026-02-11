Когда отменят графики отключений света - назван 'идеальный сценарий'

О чем идет речь в материале:
- Графики отключения света могут отменить на определенное время
- Для полной отмены графиков и восстановления энергосистемы потребуется от 3 до 7 лет
Графики почасовых отключений света для населения могут стать более комфортными после того, как улучшатся погодные условия и начнется ожидаемое потепление. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
"Конечно, существует идеальный сценарий, при котором в течение определенного времени графиков может вообще не быть", - указал он.
Эксперт пояснил, что отменить графики могут, в частности, в апреле-мае, когда потребление электроэнергии наименьшее и активно работает солнечная генерация.
Харченко отметил, что даже если ограничения временно отменят, в период летнего пика в июле-августе, а также во время следующего отопительного сезона графики отключений снова придется вводить.
По его словам, избежать этого почти нереально.
Отвечая на вопрос о том, как долго страна в целом будет жить с такими ограничениями, он подчеркнул, что все будет определяться скоростью и качеством восстановления энергосистемы.
"Ориентировочно — от трех до семи лет", — резюмировал он.
Когда ситуация со светом улучшится — прогноз
Как писал Главред, в Украине постепенно стабилизируется ситуация в энергосистеме на фоне повышения температуры воздуха. Об этом сообщил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.
По его словам, в ближайшее время возможно существенное смягчение графиков отключений электроэнергии, однако ситуация остается зависимой от непредсказуемых факторов, в частности риска новых российских ударов по энергетической инфраструктуре, которые могут снова повлиять на состояние энергосистемы.
"В соответствии с этим могу сказать, что в конце марта, в апреле у нас активно заработает солнечная генерация. Она будет покрывать большую часть нашего дефицита, и будут более мягкие графики, если не будет обстрелов", - пояснил он.
Отключение света в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, правительство Украины пересматривает перечень объектов критической инфраструктуры, чтобы направить больше электроэнергии для нужд населения. Из-за сильных морозов ближайшие дни, в частности вторник и среда, остаются сложными с точки зрения энергоснабжения, хотя днем ситуацию частично стабилизирует работа солнечной генерации, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
В ночь на 10 февраля российские оккупационные войска снова нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области, в результате чего зафиксированы значительные разрушения, отметили в компании ДТЭК Одесса.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что украинская энергосистема постепенно выходит из тяжелого периода, однако это улучшение может быть временным.
О персоне: Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
