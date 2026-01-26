Укр
"Будут более мягкие графики": эксперт назвал сроки улучшения ситуации с электричеством

Анна Косик
26 января 2026, 19:04
Украинцам могут чаще включать свет, но есть одно условие.
Когда отключений света станет меньше / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Игнатьев:

  • Из-за потепления ситуация в энергосистеме Украины улучшается
  • Станет ли меньше отключений света зависит от обстрелов РФ
  • В Украине смогут полностью отменить графики отключений через несколько лет

В Украине постепенно улучшается ситуация в энергосистеме на фоне потепления. Об этом Телеграфу рассказал председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

По его словам, в ближайшее время можно ожидать реального ослабления графиков отключений, но стоит учитывать один нюанс.

"Это будет, ну, опять же, все зависит от фактора "Путин", который непредсказуем. Мы точно знаем, что куда-то ударит и когда-то ударит. В соответствии с этим могу сказать, что в конце марта, в апреле у нас активно заработает солнечная генерация. Она будет покрывать большую часть нашего дефицита, и будут более мягкие графики, если не будет обстрелов", - пояснил он.

Но до лета графики вряд ли отменят, потому что по два энергоблока атомных станций будут одновременно выводить в плановый ремонт. Зато полная отмена графиков, по мнению Игнатьева, является очень отдаленной перспективой.

Атомная генерация Украины
Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

"Как я всегда говорю, нужно ближайшие три, а может и пять лет привыкать жить в стране генераторов. Мы видим огромный дефицит, и только бизнес может построить новые мощности", - добавил эксперт.

Когда ситуация со светом улучшится в Киеве - прогноз нардепа

Главред писал , что по словам нардепа от фракции "Слуга народа" Сергея Нагорняка, ситуация с энергоснабжением и отоплением в Киеве остается сложной. Жителям наиболее пострадавшего района придется подождать еще несколько дней.

По его словам, от четырех до пяти суток необходимо для полного возвращения тепла в дома киевлян на Троещине, но при условии возобновления работы ТЭЦ-6, а также стабилизации ТЭЦ-5 и Дарницкой ТЭЦ.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в столице сохраняется значительный дефицит электроэнергии, из-за чего продолжаются экстренные отключения. Сейчас без электроснабжения в Киеве остаются более 800 тысяч абонентов.

Ранее сообщалось, что в Киевской области энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением. Регион переходит от экстренных к плановым почасовым отключениям.

Накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что самая сложная ситуация с энергетикой сейчас в столице и Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

О персоне: Станислав Игнатьев

Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", Председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, Председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития".

Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерации и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критической инфраструктуры.

