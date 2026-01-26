Цены подскочили на 15%: в Украине быстро дорожает базовый продукт

Что сообщили аналитики:
- В Украине дорожает морковь
- Фермеры не продают морковь дешевле 6 гривен за килограмм
На внутреннем рынке Украины повышаются цены на морковь из-за общего сокращения предложения корнеплодов местных производителей. Об этом сообщили аналитики EastFruit.
Украинские фермеры по состоянию на сегодня, 26 января, готовы отгружать морковь не дешевле 6-12 гривен за килограмм. Это в среднем на 15% дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели.
"При этом большинство владельцев качественной моркови продолжают сдерживать продажи, рассчитывая на еще более существенный рост цен в данном сегменте", - отметили аналитики.
Почему в Украине дорожает морковь
Подорожание в сегменте моркови участники рынка объясняют заметным сокращением этой продукции на рынке. На сегодняшний день продажа этих корнеплодов из не оборудованных хранилищ практически завершена.
Также заметно снизилось предложение некондиционной моркови, что в свою очередь и позволило производителям повысить цены на более качественную продукцию.
На какие продукты в Украине ожидается снижение цен - мнение эксперта
Главред писал , что по словам товароведа Лилии Быстрицкой, в Украине в течение зимы наблюдается высокий спрос на цитрусовые - мандарины, апельсины и лимоны.
По состоянию на вторую половину января наблюдается ожидаемое удешевление, так как спрос умеренно падает. По ее мнению, стоимость мандаринов в феврале может упасть еще на 35-50 гривен, особенно на продукцию среднего качества.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в течение следующих месяцев гречка может подорожать на 8-10%. Это связано с ожидаемым умеренным ростом стоимости зерновых и перепроизводством некоторых круп в мире.
Ранее стало известно, что в Украине существенно выросла стоимость яблок. Сейчас они конкурируют по цене с цитрусовыми, бананами и другими импортными фруктами. Эта ситуация частично обусловлена искусственным дефицитом на рынке.
Накануне стало известно, что в супермаркетах за несколько дней переписали цены на яйца по сравнению со среднемесячными показателями за декабрь 2025 года.
Об источнике: EastFruit
EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
