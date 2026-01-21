Укр
Блэкауты бьют по карману: украинцев предупредили, как может измениться цена в чеке

Руслан Иваненко
21 января 2026, 20:03
Предприниматели ищут альтернативные источники питания, чтобы минимизировать простои и увеличить эффективность производства.
Свет, отключение
Лишь небольшая часть компаний осталась без убытков / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

  • 61% бизнеса ощутили удорожание продукции из-за блэкаутов
  • 50% компаний понесли падение объемов производства
  • Лишь каждый пятый бизнес не пострадал от отключений

Отключения электроэнергии из-за обстрелов российских оккупантов существенно повлияли на украинских предпринимателей, приведя к росту себестоимости продукции. Такие данные приводит Европейская Бизнес Ассоциация (EBA).

По результатам опроса, 61% представителей бизнеса отметили подорожание производства своей продукции. Другие последствия отключений включают изменения графиков работы (58%), падение объемов производства (50%) и вынужденные простои (48%).

видео дня

Адаптация предприятий к перебоям с электроснабжением

Большинство компаний оценивают рост стоимости продукции на уровне 10–30%, тогда как лишь отдельным удалось удержать дополнительные расходы в пределах 2–5%. При этом длительная нехватка электроэнергии не повлияла на работу только каждого пятого бизнеса.

В то же время большинство компаний адаптировались благодаря автономным источникам энергии. Только у менее чем 10% респондентов перебои с электроснабжением привели к срыву контрактов. Собственными альтернативными источниками энергии или генерацией обеспечены 90% опрошенных бизнесов, а полную энергонезависимость подтвердили 23% компаний.

Для стабильной работы предприниматели хотели бы видеть от государства компенсации расходов на резервные источники питания, доступное кредитование и четкие графики отключений.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какова цель российских ударов по Киеву – мнение эксперта

Энергетическая инфраструктура Киева находится под постоянной угрозой из-за целенаправленных атак российских войск на ключевые объекты, в частности ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По мнению директора аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко, в таких условиях невозможно гарантировать бесперебойную работу энергосистемы столицы.

"Масштабы потенциальных повреждений трудно предсказать заранее, а энергосистема вынуждена работать в режиме постоянной адаптации к угрозам", — отмечает Сергиенко. Он подчеркивает, что ключевым элементом защиты энергетических объектов остается эффективная работа сил противовоздушной обороны.

По словам эксперта, любые прогнозы относительно последствий будущих атак следует считать условными, поскольку ситуация постоянно меняется, и система работает в режиме повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям.

Отключение света в Украине — последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в четверг, 22 января, во всех регионах Украины будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, в домах на Левобережье Киева, которые остались без электроснабжения из-за российской атаки, свет могут восстановить до конца недели. На восстановление отопления в отдельных домах может потребоваться несколько недель.

Напомним, что российские оккупанты атаковали объекты энергетики Украины. В результате этого во многих регионах сложилась очень сложная ситуация. Больше всего страдают люди в Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской областях и Киеве.

О личности: Александр Сергиенко

Сергиенко Александр Иванович - (род. 19 октября 1947 г. с. Раздольное, Россия) — украинский политик. Бывший 1-й заместитель председателя Трудовой партии Украины (с 05.2000); сопредседатель Народно-патриотического объединения "За Украину" (с 07.2001), пишет Википедия.

Учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на факультете радиоэлектроники (1966—1973), по специальности инженер электронной техники; доктор философии по вопросам права.

Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

Вернется ли Киев к графикам отключений света: в ДТЭК ответили

20:13Энергетика

Вернется ли Киев к графикам отключений света: в ДТЭК ответили

20:13Энергетика
Трамп выступил с неоднозначным заявлением о Зеленском и Путине - что сказал

19:32Война

Трамп выступил с неоднозначным заявлением о Зеленском и Путине - что сказал

19:32Война
Нехватка мощности после атак осталась: как будут отключать свет в четверг, 22 января

18:58Энергетика

Нехватка мощности после атак осталась: как будут отключать свет в четверг, 22 января

18:58Энергетика
Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 января

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 января

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

20:32

Все видели, но знают единицы: почему на деревьях появляются странные зеленые шары

20:13

Вернется ли Киев к графикам отключений света: в ДТЭК ответили

20:03

Блэкауты бьют по карману: украинцев предупредили, как может измениться цена в чеке

19:57

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

19:46

Ситуация в экономике критическая: СМИ узнали, что РФ в поисках денег на войну

19:43

Звезда "Маски-Шоу" показал редкое фото с коллегами

19:37

Головоломка для людей с острым зрением: найдите кролика среди кошек за 11 секунд

19:32

Трамп выступил с неоднозначным заявлением о Зеленском и Путине - что сказал

19:16

Золотая малина: названы фильмы-претенденты на "анти Оскар"

19:10

Президент США решительно сходит с умамнение

18:58

Нехватка мощности после атак осталась: как будут отключать свет в четверг, 22 января

18:58

Что на самом деле произойдет, если оставить зарядное устройство подключенным к розетке

18:51

Враг оказался в ловушке, но фронт будет двигаться: военный выступил с заявлением

18:38

Джей Ди Вэнс в четвертый раз станет отцом - детали

18:30

Почти 20-градусный мороз: какие регионы накроет новая волна похолодания

18:25

За считанные минуты: хитрый способ очистить кастрюлю от нагара внутриВидео

18:23

Учебники скрывали - странные страсти Гоголя, Леси Украинки и Степана БандерыВидео

18:22

Костюк удивил решением: Динамо определило главного форварда на весну

18:06

"Нас не остановить": Трамп признался, как без военной силы получит ГренландиюВидео

18:02

Не только вкусно, но и полезно: какие чаи стоит пить ежедневно

17:57

Рыдающий принц Гарри заявил, что жизнь Маркл превратилась в "несчастье"

17:48

Зеленский встретится с Трампом в Давосе: СМИ узнали когда и зачем

17:22

Можно ли есть гранат с косточками: ответ, который удивит многихВидео

17:20

"Расслабляться нельзя": Григорий Козловский призвал бизнес к активной помощи ВСУ актуально

17:13

Брак голливудской украинки Милы Кунис с Эштоном Кутчером трещит по швам - СМИ

17:05

"Не позднее месяца": ПФУ предупредил украинцев о новом правиле "детских" выплат

17:01

Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

16:58

Елена Тополя ответила на слухи об изменах в браке: "До всех дойдем"Видео

16:41

Трамп выступил на форуме в Давосе и сделал заявление об Украине и Путине - что сказал

16:30

Почти все допускают три ошибки: как ускорить зарядку телефона

16:27

Мороз начнет постепенно спадать: на Тернопольщину надвигается потепление

16:21

Серьезный удар по логистике врага: партизаны устроили мощную диверсию в РФ

16:12

Алла Пугачева готовит грандиозное возвращение — детали

16:06

"Съедят": жена Решетника рассказала, что пугает ее больше, чем отсутствие света

15:57

В Житомире появятся необычные троллейбусы: чем они уникальны (фото)

15:56

Только в одном городе 4000 домов без тепла: Зеленский - о сложной ситуации в энергетике

15:54

Почти 70 лет жило с "неправильным" названием - что это за город Украины

15:44

Виктория Бэкхем отвернулась от сына и заплаканной невестки: в сети всплыло видеоВидео

15:41

Экс-глава "Укрэнерго" погиб прямо на подстанции - СМИ назвали причину смерти

15:40

Чтобы избежать штрафа: водителей призвали проверить омыватель в авто

15:28

"Сдержанный оптимизм": Буданов сделал новое заявление о сроках окончания войны

15:08

"Нас тут бомбят": Притула позвонил Молочному после начала вторжения РФ

15:02

"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФВидео

14:44

Код Вселенной в дате рождения: какие люди наделены особым даром

14:35

В Киеве во время работ умер слесарь: Кличко рассказал, что на самом деле произошло

14:33

Вышла тайно замуж и прячет детей: куда делась бывшая жена Цекало

14:26

Хищение миллионов по "зеленому" тарифу: экс-чиновник ОП среди подозреваемых в схеме

14:10

Гороскоп Таро на завтра 22 января: Овнам - начать разговор, Львам - близость

13:52

Колючие, но теплые: раскрыт секрет старых советских шерстяных одеял

13:37

"Не будет легко": известный украинский писатель мобилизуется в ВСУ

