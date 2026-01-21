Блэкауты бьют по карману: украинцев предупредили, как может измениться цена в чеке

Предприниматели ищут альтернативные источники питания, чтобы минимизировать простои и увеличить эффективность производства.

Лишь небольшая часть компаний осталась без убытков / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

61% бизнеса ощутили удорожание продукции из-за блэкаутов

50% компаний понесли падение объемов производства

Лишь каждый пятый бизнес не пострадал от отключений

Отключения электроэнергии из-за обстрелов российских оккупантов существенно повлияли на украинских предпринимателей, приведя к росту себестоимости продукции. Такие данные приводит Европейская Бизнес Ассоциация (EBA).

По результатам опроса, 61% представителей бизнеса отметили подорожание производства своей продукции. Другие последствия отключений включают изменения графиков работы (58%), падение объемов производства (50%) и вынужденные простои (48%).

Адаптация предприятий к перебоям с электроснабжением

Большинство компаний оценивают рост стоимости продукции на уровне 10–30%, тогда как лишь отдельным удалось удержать дополнительные расходы в пределах 2–5%. При этом длительная нехватка электроэнергии не повлияла на работу только каждого пятого бизнеса.

В то же время большинство компаний адаптировались благодаря автономным источникам энергии. Только у менее чем 10% респондентов перебои с электроснабжением привели к срыву контрактов. Собственными альтернативными источниками энергии или генерацией обеспечены 90% опрошенных бизнесов, а полную энергонезависимость подтвердили 23% компаний.

Для стабильной работы предприниматели хотели бы видеть от государства компенсации расходов на резервные источники питания, доступное кредитование и четкие графики отключений.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какова цель российских ударов по Киеву – мнение эксперта

Энергетическая инфраструктура Киева находится под постоянной угрозой из-за целенаправленных атак российских войск на ключевые объекты, в частности ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По мнению директора аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко, в таких условиях невозможно гарантировать бесперебойную работу энергосистемы столицы.

"Масштабы потенциальных повреждений трудно предсказать заранее, а энергосистема вынуждена работать в режиме постоянной адаптации к угрозам", — отмечает Сергиенко. Он подчеркивает, что ключевым элементом защиты энергетических объектов остается эффективная работа сил противовоздушной обороны.

По словам эксперта, любые прогнозы относительно последствий будущих атак следует считать условными, поскольку ситуация постоянно меняется, и система работает в режиме повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям.

Отключение света в Украине — последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в четверг, 22 января, во всех регионах Украины будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, в домах на Левобережье Киева, которые остались без электроснабжения из-за российской атаки, свет могут восстановить до конца недели. На восстановление отопления в отдельных домах может потребоваться несколько недель.

Напомним, что российские оккупанты атаковали объекты энергетики Украины. В результате этого во многих регионах сложилась очень сложная ситуация. Больше всего страдают люди в Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской областях и Киеве.

О личности: Александр Сергиенко Сергиенко Александр Иванович - (род. 19 октября 1947 г. с. Раздольное, Россия) — украинский политик. Бывший 1-й заместитель председателя Трудовой партии Украины (с 05.2000); сопредседатель Народно-патриотического объединения "За Украину" (с 07.2001), пишет Википедия. Учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на факультете радиоэлектроники (1966—1973), по специальности инженер электронной техники; доктор философии по вопросам права. Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

