Число погибших резко растет - новые детали удара по многоэтажке в Харькове

- В Харькове выросло число погибших
- Спасательная операция продолжается
Число погибших в результате российского террористического удара по Харькову резко возросло. Уже известно о 11 погибших и 16 раненых. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов, ГСЧС Украины и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Во время поисково-спасательной операции на месте ночного ракетного удара найдены фрагменты тела еще одного человека", - указал мэр города.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому в Киевском районе Харькова, в частности, погибли двое детей — 13-летняя девочка и 9-летний мальчик.
Еще 16 человек получили ранения и обратились за медицинской помощью.
"Поисково-спасательные работы продолжаются", - подчеркнули в ГСЧС.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, РФ нанесла удар по жилому дому в Харькове с применением ракеты "Изделие 30".
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 марта российские войска осуществили масштабную атаку по территории Украины. Удары были зафиксированы в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепропетровской области и других регионах. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
В Харькове ракета попала в пятиэтажный жилой дом. По словам городского головы Игоря Терехова, в результате атаки погибли по меньшей мере семь человек.
Мэр уточнил, что среди погибших есть двое детей. Российская ракета унесла жизнь учительницы начальных классов лицея №6 и ее маленького сына, который учился во втором классе. Также под завалами нашли тела ученицы восьмого класса лицея №16 и ее матери.
Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
