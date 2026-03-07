Планы врага сорваны: бойцы ГУР остановили наступление РФ на областной центр

Разведчики говорят, что оккупанты все чаще отказываются от штурмовых действий.

Бойцы ГУР остановили наступление россиян / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Главное:

Подразделения ГУР остановили наступление врага на Запорожье

Оборонительная операция проходит в течение трех месяцев

Такие действия позволили стабилизировать оборону на выгодных для ВСУ рубежах

Подразделения Главного управления разведки во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление врага на Запорожье в своей зоне ответственности. Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

Отмечается, что в течение трех месяцев воины "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины реализуют комплексную оборонительную операцию на Запорожском направлении.

Цель разведчиков - сорвать наступательные планы врага и не допустить его продвижения к областному центру.

Известно, что в ходе активных действий спецназовцы ГУР ликвидировали более 300 оккупантов убитыми и ранеными, еще 39 российских военнослужащих взяли в плен.

"Точными ударами дронов и артиллерии военные разведчики системно ограничивают логистические возможности (россиян, - ред) - из-за нехватки обеспечения оккупанты все чаще отказываются от штурмовых действий на направлении", - говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что действия спецназовцев позволили стабилизировать оборону на выгодных для украинских защитников рубежах и обезопасить Запорожье.

Подразделения ГУР остановили наступление врага – видео:

Планы РФ касательно Запорожья

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявлял, что угрозы начала уличных боев в Запорожье пока нет, но российские оккупационные войска и в дальнейшем будут наносить удары по городу для уничтожения объектов энергетики и промышленности.

По его словам, уничтожение промзоны и энергетической инфраструктуры Запорожья будет одним из приоритетов РФ.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что весной россияне планируют начать наступление в Донецкой области.

Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявлял, что российские оккупационные войска активизировали попытки продвижения на юге Украины и пытаются прорвать оборону вдоль побережья бывшего Каховского водохранилища, чтобы взять под контроль Степногирск в Запорожской области.

Аналитики мониторингового проекта DeepState сообщали, что Силы обороны Украины проводят зачистку территорий от российских оккупантов на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) — разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добывание, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

