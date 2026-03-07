Укр
Читать на украинском
"Давняя мечта России": дипломат объяснил, как РФ хочет использовать войну в Иране

Юрий Берендий
7 марта 2026, 15:39
Продолжительность войны в Иране повлияет на мировые цены на нефть, и только ее быстрое завершение может предотвратить экономические убытки, указал дипломат.
"Давняя мечта России": дипломат объяснил, как РФ хочет использовать войну в Иране
Дипломат объяснил, как РФ хочет использовать войну в Иране / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Россия может не выиграть от операции против Ирана
  • Выгода РФ будет зависеть от продолжительности боевых действий на Ближнем Востоке

Обострение на Ближнем Востоке сразу вызвало дискуссии о возможных выгодах для России, прежде всего из-за потенциального роста мировых цен на нефть. Однако реальный эффект от этого кризиса для Москвы в значительной степени зависит от продолжительности конфликта и его влияния на энергетическую инфраструктуру региона. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке для России является давней мечтой, а то, насколько она на нем выиграет, будет зависеть от продолжительности ситуации.

видео дня

"Если операция закончится в течение месяца, уже в марте, никакие апокалиптические сценарии (о космических ценах на нефть, – ред.) не реализуются. Чем дольше война будет продолжаться, чем выше будет цена, тем больше и глубже потом будет обвал. Потому что Иран не в силах, с учетом тех потерь, которые он уже понес, нанести фатальный удар по нефтедобывающей инфраструктуре соседних арабских стран. Хорошо, Иран поразил нефтяную платформу, но таких платформ только в ОАЭ четыре сотни. Хорошо, Иран поразил НПЗ, но несколько шахидов не в состоянии за одну атаку уничтожить завод, который перерабатывает 28 миллионов тонн нефти", - указал он.

Огрызко отметил, что ближайшие дни станут показательными, ведь страховщики, трейдеры и судовладельцы ежедневно оценивают возможные прибыли и риски, и потери станут ощутимыми, если цены обрушатся. Дипломат отметил, что сейчас можно стремиться к большим доходам, но после падения цен наступит убыток.

"Посмотрим, что победит – жадность или расчет", - резюмирует он.

Смотрите видео, в котором Владимир Огрызко рассказал о катастрофических последствиях войны в Иране для России и Путина:

НАТО vs
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Чего ждать от цен на нефть – мнение эксперта

Как писал Главред, военная операция США против Ирана и возможное повышение мировых цен на нефть не способны решить экономические проблемы России. Даже в случае временного подорожания энергоресурсов Москва вряд ли сможет получить значительные дополнительные доходы. Об этом заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

Он пояснил, что влияние таких событий следует оценивать не по кратковременным пикам цен на нефть, а по их среднему уровню. Эксперт также обратил внимание, что уже в январе 2026 года дефицит федерального бюджета России достиг примерно 1,7 триллиона рублей, что составляет почти половину от запланированного годового показателя.

"Таким ценовым всплеском Россия своих проблем не решит", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, если военная операция США против Ирана продлится не дольше одного-двух месяцев, Кремль не получит существенных дополнительных доходов, тем более что санкции против российской нефти остаются в силе.

Война в Иране — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналиста во время круглого стола в Белом доме. Его возмутила тема возможной передачи Ирану российских разведданных о расположении американских военных целей.

Также стало известно, что в частных беседах Трамп интересовался возможностью размещения американских сухопутных войск на территории Ирана. По информации NBC News, он обсуждал такую идею с помощниками и представителями Республиканской партии за пределами Белого дома, однако никаких окончательных решений или приказов о введении войск пока не принимали.

Кроме того, американский президент дал понять, что выступает за полную смену руководства Ирана, отметив, что имеет несколько кандидатов, которых считает подходящими на роль нового лидера страны.

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Реклама

Популярное

Реклама
Реклама
Реклама
