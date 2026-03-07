РФ атаковала железную дорогу, порты и критические объекты в Украине - что известно

Главное:
- РФ атаковала Киев, Харьков, Одессу, Запорожье, Днепропетровскую область и другие регионы
- Повреждены жилая и критическая инфраструктура, железная дорога и порты
- Есть погибшие и раненые, среди пострадавших - младенец
В ночь на 7 марта российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины. Удары пришлись по Киеву, Харькову, Одессе, Запорожью, Днепропетровской области и другим регионам. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
"К сожалению, есть погибшие. Искренние соболезнования семьям, чьих близких забрала Россия. Среди раненых - младенец. Врачи борются за жизнь всех пострадавших. Повреждена жилая и критическая инфраструктура. Под ударом - железная дорога и порты", - рассказал он.
По словам Кулебы, БПЛА атаковали четыре железнодорожные подстанции в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и ряд железнодорожных мостов. Из-за повреждений часть поездов временно направлена по альтернативным маршрутам. На всех объектах в настоящее время ведутся восстановительные работы.
"Также враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области. В результате попаданий возник пожар резервуаров с растительным маслом и поврежден зерновой склад. Без пострадавших. Спасатели ликвидируют последствия. На территории другого порта повреждена портовая инфраструктура", - добавил министр.
Кроме этого, из-за масштабной атаки временно поднималась в небо авиация Польши, которая мониторила воздушное пространство вблизи границы.
Днепропетровская область
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, после атаки на одном из инфраструктурных объектов Днепропетровщины возник масштабный пожар. К ликвидации последствий привлекли почти 200 спасателей и 60 единиц техники. Работы продолжаются.
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что в течение ночи силы противовоздушной обороны ВК "Восток" сбили над регионом 15 российских беспилотников. Под удар попали Никополь, Покровская и Марганецкая общины.
"Почти 20 раз враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией", - отметил он.
В Самаровском районе возник пожар на объекте инфраструктуры. Повреждено предприятие, около 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили и солнечные панели.
В результате обстрелов погиб 48-летний мужчина. Также получила ранения 69-летняя женщина.
Киевская область
В Киеве обломки сбитых воздушных целей обнаружили в нескольких районах. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе из-за падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки, которое быстро потушили.
В Деснянском районе обломок ракеты нашли на дороге, а в Днепровском районе - на трех разных локациях. По словам городского головы, в столице обошлось без пострадавших.
Хмельницкая область
В результате вражеской атаки в Хмельницкой области, по словам главы ОВА Сергея Тюрина, повреждены окна здания на железнодорожной станции в Шепетовском районе. Там возник пожар, который оперативно ликвидировали.
"К счастью, пострадавших нет. Есть перебои в электроснабжении - энергетики работают над его восстановлением", - рассказал Тюрин.
Одесская область
Начальник Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что ночью враг массированно атаковал город. Зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры.
"Информация о пострадавших или повреждениях жилых домов не поступала", - отметил он.
Повреждение железной дороги
В результате повреждения железнодорожной инфраструктуры часть пассажирских поездов изменила маршруты и задерживается в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях. Как сообщили в Укрзализныце, резервные тепловозы уже работают на обесточенных участках, а специалисты проводят осмотр и ремонт путей.
Во время ночной атаки мониторинговым группам удалось обезопасить десятки пассажирских поездов от более сотни российских дронов и ракет. Из-за угрозы ударов железнодорожники вынуждены были делать вынужденные остановки и проводить ночные эвакуации пассажиров.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 7 марта российские оккупанты атаковали Украину десятками беспилотников. Также поступала информация о пусках ракет, в частности "Калибров" из Черного моря и "Цирконов" с территории временно оккупированного Крыма.
В Харькове баллистическая ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Киевском районе, вызвав масштабные разрушения и пожар. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в результате атаки погибли по меньшей мере семь человек, среди них дети.
Ранее российские оккупационные войска атаковали БПЛА один из пассажирских поездов в Николаеве. В результате удара начался пожар, есть раненый.
