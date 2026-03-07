РФ атаковала железную дорогу, порты и критические объекты в Украине - что известно

Под вражеским огнем оказались Харьковская, Днепропетровская, Киевская, Хмельницкая и Одесская области.

Удар по Украине в ночь на 7 марта / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

РФ атаковала Киев, Харьков, Одессу, Запорожье, Днепропетровскую область и другие регионы

Повреждены жилая и критическая инфраструктура, железная дорога и порты

Есть погибшие и раненые, среди пострадавших - младенец

В ночь на 7 марта российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины. Удары пришлись по Киеву, Харькову, Одессе, Запорожью, Днепропетровской области и другим регионам. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

"К сожалению, есть погибшие. Искренние соболезнования семьям, чьих близких забрала Россия. Среди раненых - младенец. Врачи борются за жизнь всех пострадавших. Повреждена жилая и критическая инфраструктура. Под ударом - железная дорога и порты", - рассказал он. видео дня

По словам Кулебы, БПЛА атаковали четыре железнодорожные подстанции в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и ряд железнодорожных мостов. Из-за повреждений часть поездов временно направлена по альтернативным маршрутам. На всех объектах в настоящее время ведутся восстановительные работы.

"Также враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области. В результате попаданий возник пожар резервуаров с растительным маслом и поврежден зерновой склад. Без пострадавших. Спасатели ликвидируют последствия. На территории другого порта повреждена портовая инфраструктура", - добавил министр.

Кроме этого, из-за масштабной атаки временно поднималась в небо авиация Польши, которая мониторила воздушное пространство вблизи границы.

Днепропетровская область

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, после атаки на одном из инфраструктурных объектов Днепропетровщины возник масштабный пожар. К ликвидации последствий привлекли почти 200 спасателей и 60 единиц техники. Работы продолжаются.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что в течение ночи силы противовоздушной обороны ВК "Восток" сбили над регионом 15 российских беспилотников. Под удар попали Никополь, Покровская и Марганецкая общины.

"Почти 20 раз враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией", - отметил он.

В Самаровском районе возник пожар на объекте инфраструктуры. Повреждено предприятие, около 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили и солнечные панели.

В результате обстрелов погиб 48-летний мужчина. Также получила ранения 69-летняя женщина.

Киевская область

В Киеве обломки сбитых воздушных целей обнаружили в нескольких районах. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе из-за падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки, которое быстро потушили.

В Деснянском районе обломок ракеты нашли на дороге, а в Днепровском районе - на трех разных локациях. По словам городского головы, в столице обошлось без пострадавших.

Хмельницкая область

В результате вражеской атаки в Хмельницкой области, по словам главы ОВА Сергея Тюрина, повреждены окна здания на железнодорожной станции в Шепетовском районе. Там возник пожар, который оперативно ликвидировали.

"К счастью, пострадавших нет. Есть перебои в электроснабжении - энергетики работают над его восстановлением", - рассказал Тюрин.

Одесская область

Начальник Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что ночью враг массированно атаковал город. Зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры.

"Информация о пострадавших или повреждениях жилых домов не поступала", - отметил он.

БПЛА "Гербера" / Инфографика: Главред

Повреждение железной дороги

В результате повреждения железнодорожной инфраструктуры часть пассажирских поездов изменила маршруты и задерживается в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях. Как сообщили в Укрзализныце, резервные тепловозы уже работают на обесточенных участках, а специалисты проводят осмотр и ремонт путей.

Во время ночной атаки мониторинговым группам удалось обезопасить десятки пассажирских поездов от более сотни российских дронов и ракет. Из-за угрозы ударов железнодорожники вынуждены были делать вынужденные остановки и проводить ночные эвакуации пассажиров.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 7 марта российские оккупанты атаковали Украину десятками беспилотников. Также поступала информация о пусках ракет, в частности "Калибров" из Черного моря и "Цирконов" с территории временно оккупированного Крыма.

В Харькове баллистическая ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Киевском районе, вызвав масштабные разрушения и пожар. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в результате атаки погибли по меньшей мере семь человек, среди них дети.

Ранее российские оккупационные войска атаковали БПЛА один из пассажирских поездов в Николаеве. В результате удара начался пожар, есть раненый.

О персоне: Алексей Кулеба Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

