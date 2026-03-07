Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ атаковала железную дорогу, порты и критические объекты в Украине - что известно

Руслана Заклинская
7 марта 2026, 08:39обновлено 7 марта, 09:19
Под вражеским огнем оказались Харьковская, Днепропетровская, Киевская, Хмельницкая и Одесская области.
РФ атаковала железную дорогу, порты и критические объекты в Украине - что известно
Удар по Украине в ночь на 7 марта / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

  • РФ атаковала Киев, Харьков, Одессу, Запорожье, Днепропетровскую область и другие регионы
  • Повреждены жилая и критическая инфраструктура, железная дорога и порты
  • Есть погибшие и раненые, среди пострадавших - младенец

В ночь на 7 марта российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины. Удары пришлись по Киеву, Харькову, Одессе, Запорожью, Днепропетровской области и другим регионам. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

"К сожалению, есть погибшие. Искренние соболезнования семьям, чьих близких забрала Россия. Среди раненых - младенец. Врачи борются за жизнь всех пострадавших. Повреждена жилая и критическая инфраструктура. Под ударом - железная дорога и порты", - рассказал он.

видео дня

По словам Кулебы, БПЛА атаковали четыре железнодорожные подстанции в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и ряд железнодорожных мостов. Из-за повреждений часть поездов временно направлена по альтернативным маршрутам. На всех объектах в настоящее время ведутся восстановительные работы.

"Также враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области. В результате попаданий возник пожар резервуаров с растительным маслом и поврежден зерновой склад. Без пострадавших. Спасатели ликвидируют последствия. На территории другого порта повреждена портовая инфраструктура", - добавил министр.

Кроме этого, из-за масштабной атаки временно поднималась в небо авиация Польши, которая мониторила воздушное пространство вблизи границы.

Днепропетровская область

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, после атаки на одном из инфраструктурных объектов Днепропетровщины возник масштабный пожар. К ликвидации последствий привлекли почти 200 спасателей и 60 единиц техники. Работы продолжаются.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что в течение ночи силы противовоздушной обороны ВК "Восток" сбили над регионом 15 российских беспилотников. Под удар попали Никополь, Покровская и Марганецкая общины.

"Почти 20 раз враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией", - отметил он.

В Самаровском районе возник пожар на объекте инфраструктуры. Повреждено предприятие, около 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили и солнечные панели.

В результате обстрелов погиб 48-летний мужчина. Также получила ранения 69-летняя женщина.

  • Удар по Днепропетровщине 7 марта
    Удар по Днепропетровщине 7 марта Фото: ГСЧС
  • Удар по Днепропетровщине 7 марта
    Удар по Днепропетровщине 7 марта Фото: ГСЧС
  • Удар по Днепропетровщине 7 марта
    Удар по Днепропетровщине 7 марта Фото: ГСЧС
  • Удар по Днепропетровщине 7 марта
    Удар по Днепропетровщине 7 марта Фото: ГСЧС
  • Удар по Днепропетровщине 7 марта
    Удар по Днепропетровщине 7 марта Фото: ГСЧС

Киевская область

В Киеве обломки сбитых воздушных целей обнаружили в нескольких районах. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе из-за падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки, которое быстро потушили.

В Деснянском районе обломок ракеты нашли на дороге, а в Днепровском районе - на трех разных локациях. По словам городского головы, в столице обошлось без пострадавших.

  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины

Хмельницкая область

В результате вражеской атаки в Хмельницкой области, по словам главы ОВА Сергея Тюрина, повреждены окна здания на железнодорожной станции в Шепетовском районе. Там возник пожар, который оперативно ликвидировали.

"К счастью, пострадавших нет. Есть перебои в электроснабжении - энергетики работают над его восстановлением", - рассказал Тюрин.

Одесская область

Начальник Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что ночью враг массированно атаковал город. Зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры.

"Информация о пострадавших или повреждениях жилых домов не поступала", - отметил он.

БПЛА Гербера, инфографика
БПЛА "Гербера" / Инфографика: Главред

Повреждение железной дороги

В результате повреждения железнодорожной инфраструктуры часть пассажирских поездов изменила маршруты и задерживается в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях. Как сообщили в Укрзализныце, резервные тепловозы уже работают на обесточенных участках, а специалисты проводят осмотр и ремонт путей.

Во время ночной атаки мониторинговым группам удалось обезопасить десятки пассажирских поездов от более сотни российских дронов и ракет. Из-за угрозы ударов железнодорожники вынуждены были делать вынужденные остановки и проводить ночные эвакуации пассажиров.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 7 марта российские оккупанты атаковали Украину десятками беспилотников. Также поступала информация о пусках ракет, в частности "Калибров" из Черного моря и "Цирконов" с территории временно оккупированного Крыма.

В Харькове баллистическая ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Киевском районе, вызвав масштабные разрушения и пожар. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в результате атаки погибли по меньшей мере семь человек, среди них дети.

Ранее российские оккупационные войска атаковали БПЛА один из пассажирских поездов в Николаеве. В результате удара начался пожар, есть раненый.

Читайте также:

О персоне: Алексей Кулеба

Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала железную дорогу, порты и критические объекты в Украине - что известно

РФ атаковала железную дорогу, порты и критические объекты в Украине - что известно

08:39Украина
РФ попала в многоэтажку в Харькове: есть значительные разрушения и жертвы

РФ попала в многоэтажку в Харькове: есть значительные разрушения и жертвы

07:27Украина
Рои Шахедов и Калибры над Украиной: взрывы гремят уже в 3 областях

Рои Шахедов и Калибры над Украиной: взрывы гремят уже в 3 областях

01:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как быстро выгнать крота с участка - эффективный и безопасный метод

Как быстро выгнать крота с участка - эффективный и безопасный метод

Китайский гороскоп на завтра 7 марта: Тиграм - конфликты, Собакам - раздражение

Китайский гороскоп на завтра 7 марта: Тиграм - конфликты, Собакам - раздражение

Гороскоп Таро на завтра 7 марта: Овнам - важный момент, Львам - удача

Гороскоп Таро на завтра 7 марта: Овнам - важный момент, Львам - удача

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 9 марта

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 9 марта

"Это была моя вина": Алина Гросу прервала молчание о личном

"Это была моя вина": Алина Гросу прервала молчание о личном

Последние новости

09:18

Женщина нашла в секонд-хенде вещь за $5: настоящая цена всех удивила

09:11

Ягоды можно собирать ведрами: чем подкормить клубнику весной

08:39

РФ атаковала железную дорогу, порты и критические объекты в Украине - что известноФото

08:38

Гороскоп Таро на завтра 8 марта: Рыбам - думать, Стрельцам - задавать вопросы

08:12

Горю, не сгораю: MELOVİN "поджарил" руку по время концертаВидео

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
08:07

Сорняки исчезнут за день: как приготовить простой домашний раствор без химииВидео

08:05

Почему кролики не набирают вес: три главные причины

07:27

РФ попала в многоэтажку в Харькове: есть значительные разрушения и жертвыФото

05:59

"Я его чуть не убила": Могилевская поссорилась с Кондратюком из-за Тины Кароль

Реклама
05:49

Не для красоты: зачем в СССР изготавливали треугольные бутылки

05:21

Температура подскочит до +9°: синоптики Полтавщины назвали дату потепления

04:41

Подарки на грани абсурда: что получали женщины в СССР на 8 марта

04:08

РФ не выиграет от кризиса на Ближнем Востоке: эксперт сказал, что будет с ценами на нефть

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке робота-сушиста за 23 секунды

03:41

Как сочетать черный после 50: правила стильного образа

03:30

Жизнь перевернется с ног на голову: судьба готовит перемены для трех знаков зодиака

03:03

Таинственная тёмная материя может управлять галактикой: сенсационное исследование

02:32

Три знака китайского зодиака сорвут большой куш - кому повезет в марте

02:00

Как приготовить запеченный картофель - вкуснее и не придумаешьВидео

01:32

Рои Шахедов и Калибры над Украиной: взрывы гремят уже в 3 областях

Реклама
01:24

Будет везти во всём: знаки зодиака, которым март принесёт неожиданный успех

00:45

Нужно всего 5 минут утром: простой способ избавиться от сырости и плесени

00:19

Противник Орбана также взъелся на Зеленского: что требует

06 марта, пятница
23:45

Без электроэнергии 7 марта: что известно о новых графиках для Киева и области

23:23

Россию вернули на Венецианскую биеннале: Рим выступил с официальным заявлением

22:44

Украинцев ждет резкий рост цен на АЗС: эксперт назвал новую стоимость топлива

22:13

"Очень устала": жена Виктора Павлика больше не хочет рожать ребенка от певца

21:47

Важное послание от Вселенной получат четыре знака зодиака - кто они

21:44

Его "съедят": экс-глава МИД раскрыл неожиданный сценарий смещения ПутинаВидео

21:35

Бицепс-желе: Киркорова высмеяли за трясущиеся "мышцы"Видео

20:57

Украинские инкассаторы, задержанные в Венгрии, вернулись на Родину – Сибига

20:56

Калибров будет меньше: ВСУ поразили две "жирные" цели в России

20:52

"Бог всегда почитал женщину": священник объяснил, можно ли праздновать 8 мартаВидео

20:45

Был в плену 628 дней: домой вернули военного "Винта", который считался пропавшим

20:41

Хитрость со стиралкой: одно простое средство — и одежда снова станет белоснежной

20:37

Лет 25: Константина Меладзе застукали с новой пассией

20:19

Он не остановится: Фесенко объяснил, почему Орбан ставит палки в колеса Украине

20:16

РФ расширяет воинские части на границах НАТО, готовясь к новой войне - Reuters

20:11

Не "общерусский язык": на каком языке говорили на Руси на самом деле

19:38

"Даем три дня": Венгрия пошла на шантаж и выдвинула Украине наглые ультиматумы

Реклама
19:23

Запасы старые, а цены новые: эксперт пояснил, как хитрят с ценами на бензин новости компании

19:21

Свекровь поставила невесте ультиматум, который едва не разрушил свадьбу: детали

19:10

Орбан хочет политической войны: Фесенко объяснил, почему Украине стоит изменить тактикумнение

19:03

22 дня без денег: пенсионеры жалуются на блокировку карт в Ощадбанке

18:59

Как снизить расходы на электроэнергию - нужно избавиться от двух бытовых привычек

18:56

Девушка приняла загадочные плоды во дворе за помидоры: что это было

18:35

РФ нацелилась на захват крупных городов: Зеленский назвал сроки наступления РФ

18:13

У Порошенко задолжали более 55 млн грн за аренду офиса, - компания-арендодатель

17:57

Потеплеет до +15°, но есть нюанс: какой будет погода на Львовщине 7-8 марта

17:52

Минута молчания обязательна для всех украинцев: Зеленский подписал закон

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять