РФ ударила по пассажирскому поезду в Николаеве - что известно о последствиях атаки

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба сообщил о попытках российских атак дронами по железнодорожным поездам, жертв удалось избежать.

https://glavred.info/war/rf-udarila-po-passazhirskomu-poezdu-v-nikolaeve-chto-izvestno-o-posledstviyah-ataki-10745867.html Ссылка скопирована

РФ ударила Шахедами по поезду в Николаеве / Коллаж: Главред, фото: Алексей Кулеба/Telegram (https://t.me/OleksiiKuleba)

О чем идет речь в материале:

РФ ударила по вагону пассажирского поезда в Николаеве

Известно об одном раненом железнодорожнике

Утром, 4 марта, российские оккупационные войска атаковали Шахедами один из пассажирских поездов в Николаеве. В результате удара начался пожар, есть раненый. Об этом сообщили глава Николаевской ОГА Виталий Ким и вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в результате атаки дронов-камикадзе типа Шахед был поврежден объект транспортной инфраструктуры и произошел пожар. Один человек получил легкие ранения и был госпитализирован, на месте работают все соответствующие службы.

видео дня

Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба уточнил, что утром в Николаевской области вражеский беспилотник попал в пустой поезд, который прибыл на техническое обслуживание. В результате удара пострадал один работник "Укрзализныци", ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

"Вчера вечером РФ пыталась атаковать дроном пассажирский поезд сообщением Днепр-Ковель. Железнодорожники быстро применили протоколы безопасности: остановили поезд и превентивно эвакуировали пассажиров. Благодаря чему вражеский БПЛА попал в нескольких метрах от локомотива. Люди не пострадали. Когда угроза исчезла, поезд продолжил движение", - сообщил он.

Кулеба также выразил благодарность работникам железной дороги за профессионализм и внимательность.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска начали использовать новую тактику атак дронами типа "Шахед" — теперь они запускаются на крайне низких высотах. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, Украина принимает все возможные меры для противодействия таким ударам, и все более важную роль в системе защиты играют дроны-перехватчики.

В то же время Россия может попытаться вывести из строя систему централизованного водоснабжения в крупных городах, в частности в Киеве, Днепре, Одессе и Харькове. Об этом заявил народный депутат и член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Президент Владимир Зеленский также предупредил, что страна готовится к новому этапу российского террора. По его словам, Кремль намерен нанести удары по критически важным объектам водоснабжения, чтобы создать для украинцев дополнительные трудности.

Другие новости:

О персоне: Алексей Кулеба Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред