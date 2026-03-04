Стал жертвой ракетного обстрела в Израиле: что случилось с Квентином Тарантино

Квентин Тарантино живет в Израиле, который конфликтует с Ираном.

Квентина Тарантино "похоронили" в сети / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

Кто распустил сплетни про режиссера

Что случилось с ним на самом деле

Популярный американский режиссер Квентин Тарантино не погиб в результате ракетного удара по Израилю, несмотря на слухи в социальных сетях на фоне ударов по Ирану.

После обращения Daily Mail представитель 62-летнего оскароносного режиссера опроверг информацию о гибели кинематографиста от "иранской ракеты в Тель-Авиве".

Квентин Тарантино переехал в Израиль / ua.depositphotos.com

Это утверждение быстро распространилось в сети X. Пользователь TheWapplehouse, имеющий более 150 000 подписчиков, предположил, что Тарантино погиб, сославшись на Deadline. Пост получил более 1500 лайков.

Между тем оказалось, что с режиссером все хорошо.

Тарантино последние четыре года живет в Тель-Авиве со своей израильской женой Даниэллой Пик и двумя детьми.

Квентин Тарантино в к/ф Криминальное чтиво / фото: imdb.com

В интервью 2021 года он сказал, что Тель-Авив — это уменьшенная версия Лос-Анджелеса с "великолепными ресторанами, крутыми барами и клубами".

Тарантино и его жена познакомились в 2009 году, когда в Израиле состоялась премьера фильма режиссера "Бесславные ублюдки".

О персоне: Квентин Тарантино Квентин Тарантино - американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер и писатель. Обладатель Золотой пальмовой ветви (1994), двух Оскаров (1995, 2013), двух BAFTA (1995, 2013), четырех Золотых глобусов (1995, 2013, 2020 - дважды). Ниболее известен фильмами "Бешенные псы" (1992), "Криминальное чтиво" (1994), "Четыре комнаты" (1995), "От заката до рассвета" (1996), дилогия "Убить Билла" (2003, 2004), "Бесславные ублюдки" (2008), "Джанго освобожденный" (2012), "Омерзительная восьмерка" (2015), "Однажды в... Голливуде" (2019).

