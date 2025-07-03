Умер Голливудский актер, звезда фильма "Убить Билла"

Актера обнаружили в его собственном доме без признаков жизни.

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Умер Голливудский актер Майкл Мэдсен / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

Что случилось с Майклом Мэдсеном

Что известно о смерти актера

Опытный актер Майкл Мэдсен, известный по ролям в фильмах Квентина Тарантино "Бешеные псы" и "Убить Билла", умер в возрасте 67 лет.

Как сообщает Page Six, давний соратник Тарантино также снимался в фильмах "Омерзительная восьмерка" и "Однажды в Голливуде".

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"За последние два года Майкл Мэдсен проделал невероятную работу с независимым кино, включая предстоящие полнометражные фильмы "Дорога воскрешения", "Концессии" и "Кулинарная книга для домохозяек Юга", и с нетерпением ждал этой следующей главы в своей жизни", — сообщили его менеджеры Рон Смит и Сьюзан Феррис.

Умер Майкл Мэдсен / Фото Википедия

"Майкл также готовился выпустить новую книгу под названием "Слезы по моему отцу: мысли и поэмы преступника", которая в настоящее время редактируется", — добавили они.

Трио описало своего покойного клиента как "одного из самых знаковых актеров Голливуда" и подчеркнуло, что "его будет не хватать многим".

Умер Майкл Мэдсен / Фото Википедия

В четверг утром помощники шерифа округа Лос-Анджелес отреагировали на вызов 911 и обнаружили Мэдсена без признаков жизни в его доме в Малибу.

Предполагается, что его смерть наступила по естественным причинам, и никаких подозрений в совершении преступления нет.

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Ранее Главред рассказывал про смерть звезды сериалов "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров" Мишель Трахтенберг. Американской актрисе было 39 лет.

Также в его собственном доме в Санта-Фе был обнаружен без признаков жизни двухкратный обладатель Оскара Джин Хэкмен. Вместе с 95-летним актером нашли и его мертвую жену.

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