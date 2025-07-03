Умерла звезда "Коли ми вдома" и "За двумя зайцами"

Кратко:
- Татьяна Шелига умерла
- Здоровье артистки пошатнулось в 2022 году, а проблемы усугубились 2 месяца назад
Украинская актриса и Заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига умерла возрасте 76 лет. О ее смерти в социальных сетях сообщила дочь - Анастасия Савицкая-Шелига.
Детали и точная причина смерти пока не уточняются. Также Анастасия отметила, что подробности о дате и времени прощания она сообщит позже.
В 2022 году Татьяна Леонардовна перенесла две тяжелых операции - на сердце и на поясничном отделе позвоночника. Ее состояние оставалось удовлетворительным до Пасхи 2025 года - в апреле Шелига слегла с ужасными болями в пояснице.
За два дня до смерти дочь покойной сообщила, что состояние артистки ухудшается. Позже Анастасия отметила, что Татьяна Леонардовна практически парализована и большую часть времени находится в бреду.
В Сети почитатели таланта Татьяны Шелиги выражают ее семье свое сочувствие.
Последние звездные новости:
Ранее Главред рассказывал про смерть звезды сериалов "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров" Мишель Трахтенберг. Американской актрисе было 39 лет.
Также в его собственном доме в Санта-Фе был обнаружен без признаков жизни двухкратный обладатель Оскара Джин Хэкмен. Вместе с 95-летним актером нашли и его мертвую жену.
Читайте также:
- Умерла звезда фильма "Любовь и голуби"
- "Клон" и "Тропиканка": умер звезда популярных сериалов
- Ненавидела Украину: умерла звезда "С легким паром" Валентина Талызина
О персоне: Татьяна Шелига
Татьяна Шелига - украинская острохарактерная актриса театра и киной. Заслуженная артистка Украины (1996). Карьеру начала в 1972 году. На ее счету несчисленное количество театральных ролей и более 55 кинопректов - "Не жіноча праця", "Коли ми вдома", "Киевский торт", Возвращение Мухтара", "За двумя зайцами" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред