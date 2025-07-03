Умерла звезда "Коли ми вдома" и "За двумя зайцами"

Две трети своей жизни Татьяна Шелига подарила искусству и зрителям.

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Татьяна Шелига смерть - что произошло с актрисой / коллаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/tat.ana.seliga

Кратко:

Татьяна Шелига умерла

Здоровье артистки пошатнулось в 2022 году, а проблемы усугубились 2 месяца назад

Украинская актриса и Заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига умерла возрасте 76 лет. О ее смерти в социальных сетях сообщила дочь - Анастасия Савицкая-Шелига.

Детали и точная причина смерти пока не уточняются. Также Анастасия отметила, что подробности о дате и времени прощания она сообщит позже.

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В 2022 году Татьяна Леонардовна перенесла две тяжелых операции - на сердце и на поясничном отделе позвоночника. Ее состояние оставалось удовлетворительным до Пасхи 2025 года - в апреле Шелига слегла с ужасными болями в пояснице.

За два дня до смерти дочь покойной сообщила, что состояние артистки ухудшается. Позже Анастасия отметила, что Татьяна Леонардовна практически парализована и большую часть времени находится в бреду.

Умерла Татьяна Шелига / facebook.com/tat.ana.seliga

В Сети почитатели таланта Татьяны Шелиги выражают ее семье свое сочувствие.

Умерла Татьяна Шелига / facebook.com/tat.ana.seliga

Умерла Татьяна Шелига / facebook.com/tat.ana.seliga

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О персоне: Татьяна Шелига Татьяна Шелига - украинская острохарактерная актриса театра и киной. Заслуженная артистка Украины (1996). Карьеру начала в 1972 году. На ее счету несчисленное количество театральных ролей и более 55 кинопректов - "Не жіноча праця", "Коли ми вдома", "Киевский торт", Возвращение Мухтара", "За двумя зайцами" и пр.

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