"Никаких новых уступок": Мерц озвучил Трампу жёсткую позицию по Украине

Анна Ярославская
4 марта 2026, 06:54
Европа не примет соглашение по Украине, заключённое без её участия, заявил канцлер Германии.
Фририх Мерц, Трамп, Зеленский
Фридрих Мерц после встречи с Трампом сделал заявление об Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главные тезисы Мерца:

  • Украина не пойдёт на новые территориальные уступки
  • США теперь глубже понимает критичность ситуации для Украины и Европы
  • Европа не примет соглашение по Украине без своего участия

Во вторник, 3 марта, канцлер Германии Фридрих Мерц встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. После переговоров с главой Белого дома, немецкий политик заявил, что донес до Трампа непреклонную позицию - никаких новых территориальных уступок со стороны Украины не будет.

По словам Мерца, он покидает Вашингтон с убеждением, что администрация США теперь гораздо глубже понимает критичность момента для Украины. Канцлер заявил, что он лично представил Трампу детальный анализ ситуации, используя карты линии фронта и стратегически важный доступ Украины к Черному морю.

Главный месседж был в том, что Украина не может и не будет делать никаких дополнительных территориальных уступок. Речь может идти исключительно о тех территориях, которые уже фактически оккупированы Россией, и не больше.

Мерц подчеркнул, что это общая и очень жесткая позиция европейских союзников, которую он успешно донес до Белого дома. По его словам, теперь в Вашингтоне есть четкое осознание того, что стоит на кону для будущего всей Европы.

Смотрите видео - Мерц сделал заявление о территориальных уступках Украины:

Скриншот

Канцлер также подчеркнул, что Европа не примет соглашение по Украине, заключённое без её участия.

Он рассказал, что на переговорах с Трампом подчеркнул усиление давления на Москву. Политик убеждён, что только через увеличение давления со стороны Вашингтона глава Кремля Владимир Путин будет готов пойти на уступки.

"Россия тянет время и, делая это, действует против воли американского президента. Сегодня я призвал к усилению давления на Москву", - подчеркнул Мерц.

По его мнению, Европе необходимо присоединиться к мирным переговорам, которые продолжаются между РФ и Украиной при посредничестве США

"Трамп знает, что только мир, который поддержит и легитимизирует Европа, может быть действительно долгосрочным. Он также знает, что вклад Европы в безопасность Украины, восстановление, европейскую интеграцию будет просто незаменимым для этого мира", - сказал он.

Позиция Зеленского по войне в Украине

Как писал Главред, война в Украине может закончиться в этом году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью SkyNews. Он считает, что у Киева есть такой шанс — завершить войну до осени 2026 года, перед началом промежуточных выборов в США.

Также Зеленский считает, что если страна-агрессор Россия не согласится на переговоры в формате трехсторонней встречи в ближайшее время, война в Украине может стать затяжной.

Ранее Зеленский заявил, что Россия не может выиграть в войне, а Украина не проиграет, хотя и не может сейчас вернуть свои территории. Президент отметил, что вопрос победы в войне зависит от того, как ее определять. По его словам, возвращение всех территорий военным путем сегодня означало бы слишком большие потери.

Сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс: мнение аналитиков

При сохранении текущей динамики РФ понадобится более двух лет, чтобы полностью оккупировать Донецкую область. Об этом заявил соучредитель мониторингового проекта DeepState Руслан Микула.

На данный момент под контролем Сил обороны Украины остается около 21,5% Донецкой области.

По словам Руслана Микулы, именно темпы продвижения в 2025 году можно считать показательными для дальнейших прогнозов. Если они сохранятся на нынешнем уровне, российской армии потребуется не менее 742 дней, то есть около двух лет, чтобы полностью захватить Донецкую область.

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.​​​​​​​

война в Украине Дональд Трамп война России и Украины Фридрих Мерц
