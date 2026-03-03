В Средиземном море горит танкер из РФ, его могла подбить Украина - СМИ

Один из собеседников издания Reuters предположил, что танкер мог быть атакован украинским беспилотником.

В Средиземном море горит танкер под флагом РФ / коллаж: Главред, фото: marinetraffic.com

Судьба экипажа судна неизвестна

Танкер Arctic Metagaz находится под санкциями

В ЦПД прокомментировали возгорание российского танкера

Российский теневой танкер для перевозки сжиженного природного газа Arctic Metagaz загорелся в Средиземном море, судьба его экипажа неизвестна. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

Танкер Arctic Metagaz находится под санкциями Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Отмечается, что судьба экипажа судна неизвестна.

По данным отслеживания на платформе MarineTraffic, в последний раз подсанкционное судно сообщало о своем местонахождении у берегов Мальты. Это было в понедельник, 2 марта.

Один из собеседников издания предположил, что танкер мог быть атакован беспилотником. В проведении этой операции подозревают Украину.

Тем временем в сети публикуют кадры пылающего танкера. Сообщается, что судно горит у берегов Ливии.

Служба безопасности Украины пока не комментирует то, что происходит с танкером в море.

В Центре противодействия дезинформации прокомментировали возгорание российского танкера.

"Тем временем у побережья Средиземного моря загорелся танкер Arctic Metagaz, который находится под санкциями и ходит под российским флагом. Судно перевозило сжиженный природный газ", - коротко отметил председатель ЦПД Андрей Коваленко.

Россия меняет тактику торговли "теневого флота" - эксперт

Главред писал, что, по словам руководителя программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, Россия вынуждена искать альтернативные логистические решения для экспорта энергоносителей "теневым флотом", постепенно меняя маршруты и повышая стоимость собственных схем.

По оценке Лакийчука, важную роль играют и балтийские порты — Усть-Луга и Санкт-Петербург, где российская сторона считает свои танкеры относительно защищенными. Суда так называемого "теневого флота" там чувствуют себя довольно уверенно и даже привлекаются к диверсионным действиям на территории европейских государств.

Борьба с "теневым флотом" РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа фактически разрешила Украине наносить удары по российскому "теневому флоту".

Ранее Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в состав "теневого флота" страны-агрессора России. РФ использовала эти суда для транспортировки нефти и нефтепродуктов из российских портов, в частности в Новороссийске, Усть-Луге и Приморске, в третьи страны.

Ранее Соединенные Штаты Америки перехватили танкер "теневого флота" РФ Aquila II в Индийском океане. Танкер нарушил санкционный режим, введенный Трампом.

