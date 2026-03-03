Квиткова показала живот и заговорила о беременности: "Случилось возвращение"

Вы узнаете:
- Даша Квиткова ответила на слухи о беременности
- Чем сейчас занимается блогерка
Популярная инстаблогерша Даша Квиткова, которую уже долгое время подозревают в беременности, раскрыла, чем занимается сейчас. В своем Instagram она ответила на слухи о втором ребенке.
Блогер опубликовала фотографию из тренажерного зала и показала подтянутый живот без признаков беременности. Квиткова посмеялась над слухами и рассказала, что все это время занималась своим здоровьем. Сейчас она пытается вернуться к тренировкам.
"Сегодня у меня произошло возвращение в зал. Пока вы писали мне, что я беременна и забросила тренировки, я просто пыталась восстановить свое здоровье и дефицит железа. Перерыв был огромный. Около полугода мне нельзя были физические нагрузки. И возвращаться очень тяжело, но как хорошо, что мышцы помнят. Возвращаюсь к любимому", — раскрыла знаменитость.
Даша добавила, что планирует заняться новой для себя активностью. Несмотря на то что блогер не любит бег, она хочет попробовать свои силы в длительном забеге.
"А еще я подумала начать бегать. При том, что я ненавижу бег, но может на какой-то беговой марафон подготовиться и проверить свои силы?", — спросила она подписчиков.
Даша Квиткова - личная жизнь
После громкого развода с героем шоу "Холостяк" Никитой Добрыниным, Даша Квиткова сосредоточилась на воспитании их общего сына Льва. Сейчас она строит отношения с полузащитником киевского "Динамо" и сборной Украины Владимиром Бражко. 6 сентября 2025 года он сделал Квитковой предложение.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Илона Гвоздева встревожила поклонников признанием о резкой потере веса и переменах в своем состоянии. Звезда "Танцев со звездами" откровенно рассказала, что столкнулась с неожиданными изменениями в организме, которые начали ее беспокоить.
Также Анастасия Цимбалару второй раз сломала палец на ноге и поделилась кадрами травмированного мизинца. Звезда сериала "Женский доктор" призналась, что конечности стали её настоящим "слабым местом", ведь это уже второй подобный перелом за короткий период.
Вас может заинтересовать:
- Виктория Бэкхем выгуляла ультра редкую сумку за 3,5 млн
- "Это слишком": Илона Гвоздева сильно исхудала и назвала причину
- Маша Ефросинина назвала своих "врагов": "Есть все, кроме"
О персоне: Даша Квиткова
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред