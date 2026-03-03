Квиткова показала живот и заговорила о беременности: "Случилось возвращение"

У Даши Квитковой произошли перемены в жизни.

Даша Квиткова ответила на слухи о беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квиткова

Даша Квиткова ответила на слухи о беременности

Чем сейчас занимается блогерка

Популярная инстаблогерша Даша Квиткова, которую уже долгое время подозревают в беременности, раскрыла, чем занимается сейчас. В своем Instagram она ответила на слухи о втором ребенке.

Блогер опубликовала фотографию из тренажерного зала и показала подтянутый живот без признаков беременности. Квиткова посмеялась над слухами и рассказала, что все это время занималась своим здоровьем. Сейчас она пытается вернуться к тренировкам.

Даша Квиткова в спортзале / фото: instagram.com, Даша Квиткова

"Сегодня у меня произошло возвращение в зал. Пока вы писали мне, что я беременна и забросила тренировки, я просто пыталась восстановить свое здоровье и дефицит железа. Перерыв был огромный. Около полугода мне нельзя были физические нагрузки. И возвращаться очень тяжело, но как хорошо, что мышцы помнят. Возвращаюсь к любимому", — раскрыла знаменитость.

Даша добавила, что планирует заняться новой для себя активностью. Несмотря на то что блогер не любит бег, она хочет попробовать свои силы в длительном забеге.

Даша Квиткова - личная жизнь / фото: instagram.com, Даша Квиткова

"А еще я подумала начать бегать. При том, что я ненавижу бег, но может на какой-то беговой марафон подготовиться и проверить свои силы?", — спросила она подписчиков.

Даша Квиткова - личная жизнь

После громкого развода с героем шоу "Холостяк" Никитой Добрыниным, Даша Квиткова сосредоточилась на воспитании их общего сына Льва. Сейчас она строит отношения с полузащитником киевского "Динамо" и сборной Украины Владимиром Бражко. 6 сентября 2025 года он сделал Квитковой предложение.

Даша Квиткова / инфографика: Главред

О персоне: Даша Квиткова Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

