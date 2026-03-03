Как сказать на украинском 'дурной пример заразителен': малоизвестный вариант

Вы узнаете:
- Что означает фраза "дурной пример заразителен"
- Как правильно передать это выражение на украинском языке
- Какова главная идея этого выражения
Фраза "дурной пример заразителен", происходящая из русского языка, часто используется для описания ситуаций, когда негативное поведение или вредная привычка быстро распространяются среди людей. О том, как правильно передать это выражение на украинском языке, рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем видео в TikTok.
Украинский язык содержит много поговорок и пословиц с подобным содержанием, которые указывают на важность хорошего примера и предупреждают о последствиях подражания плохим поступкам. По словам Хмельницкой, наиболее точным украинским переводом будет:
- За лихим прикладом і сам станеш лихим.
- Лихий призвід (приклад для наслідування) - людям заохота.
- За поганим прикладом і сам споганишся.
Другими словами, если человек берет за пример неправильное или вредное поведение, он рискует сам стать таким же. Украинский вариант фразы передает ту же идею, что и оригинал: поведение людей вокруг нас может сильно влиять на наши действия и характер.
Смотрите видео с объяснением:
Как сообщал Главред, фразу "кто с мечом придет, от меча и погибнет" часто приписывают князю Александру Невскому, но ее истинное происхождение - библейское. В Евангелии от Матфея Иисус говорит: "... все, кто возьмет меч, от меча и погибнут".
Также глагол "представлять" часто употребляют неправильно как кальку с русского. Однако в современном украинском языке корректны только два варианта.
Кроме этого, в карпатском диалекте есть слово "плай". Оно означает узкую горную тропу или дорогу на склоне или перевале.
О персоне: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценическому произношению, управлению голосом и коммуникации.
