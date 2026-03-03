Заморозки ударят по Полтавщине: синоптики предупредили об изменении температуры

Погода в ближайшие дни будет сопровождаться колебаниями температур.

https://glavred.info/synoptic/zamorozki-udaryat-po-poltavshchine-sinoptiki-predupredili-ob-izmenenii-temperatury-10745639.html Ссылка скопирована

Погода в Полтавской области 3-4 марта / фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда в Полтавской области будут ночные заморозки

Будут ли осадки в Полтаве и области в ближайшие дни

Сегодня, 3 марта, до конца суток в Полтаве и области ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области будет колебаться в пределах от 0 до 5 градусов тепла, по городу от 1 до 3 градусов тепла.

Однако уже завтра, как прогнозирует Полтавский областной центр по гидрометеорологии, в области будут незначительные заморозки в ночное время суток.

видео дня

Погода в Полтаве 3 марта / фото: скриншот с meteoprog

Погода 4 марта

В среду также ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков с ветром переменных направлений от 2 до 10 м/с. Ночью на дорогах местами ожидается гололедица.

Температура воздуха ночью по области опустится до 2 градусов мороза - 3 градусов тепла, а днем составит 2-7 градусов тепла. В Полтаве ожидается ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, а днем синоптики прогнозируют 3-5 градусов тепла.

Погода в Полтаве 4 марта / фото: скриншот с meteoprog

Когда в Украину вернется снег - прогноз синоптика

Главред писал, что по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 5 марта в восточной части страны и на Сумщине ожидается небольшой, а местами мокрый снег. В остальных регионах будет сухо. Столбики термометров ночью покажут -4...+1 °С, днем +2...+7 °С. В юго-западной части воздух прогреется до +12 °С.

Уже на следующий день, 6 марта, погодные условия будет определять антициклон, поэтому существенных осадков не предвидится. Только ночью на востоке возможен слабый снег. Температура ночью ожидается в пределах -4...+1 °С, днем +2...+7 °С.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 4 марта в Тернопольской области погода будет облачная с прояснениями, но без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ранее сообщалось, что в первую неделю марта Житомирская область будет иметь разноплановую погоду: от ночных морозов до по-весеннему теплых дней, а также кратковременные осадки в начале недели.

Накануне стало известно, что сегодня, 3 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная погода с прояснениями, однако без существенных осадков.

Больше новостей:

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред