Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Заморозки ударят по Полтавщине: синоптики предупредили об изменении температуры

Анна Косик
3 марта 2026, 14:49
Погода в ближайшие дни будет сопровождаться колебаниями температур.
погода, весна, заморозки
Погода в Полтавской области 3-4 марта / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Когда в Полтавской области будут ночные заморозки
  • Будут ли осадки в Полтаве и области в ближайшие дни

Сегодня, 3 марта, до конца суток в Полтаве и области ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области будет колебаться в пределах от 0 до 5 градусов тепла, по городу от 1 до 3 градусов тепла.

Однако уже завтра, как прогнозирует Полтавский областной центр по гидрометеорологии, в области будут незначительные заморозки в ночное время суток.

видео дня
погода в полтаве 3 марта
Погода в Полтаве 3 марта / фото: скриншот с meteoprog

Погода 4 марта

В среду также ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков с ветром переменных направлений от 2 до 10 м/с. Ночью на дорогах местами ожидается гололедица.

Температура воздуха ночью по области опустится до 2 градусов мороза - 3 градусов тепла, а днем составит 2-7 градусов тепла. В Полтаве ожидается ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, а днем синоптики прогнозируют 3-5 градусов тепла.

погода в полтаве 4 марта
Погода в Полтаве 4 марта / фото: скриншот с meteoprog

Когда в Украину вернется снег - прогноз синоптика

Главред писал, что по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 5 марта в восточной части страны и на Сумщине ожидается небольшой, а местами мокрый снег. В остальных регионах будет сухо. Столбики термометров ночью покажут -4...+1 °С, днем +2...+7 °С. В юго-западной части воздух прогреется до +12 °С.

Уже на следующий день, 6 марта, погодные условия будет определять антициклон, поэтому существенных осадков не предвидится. Только ночью на востоке возможен слабый снег. Температура ночью ожидается в пределах -4...+1 °С, днем +2...+7 °С.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 4 марта в Тернопольской области погода будет облачная с прояснениями, но без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ранее сообщалось, что в первую неделю марта Житомирская область будет иметь разноплановую погоду: от ночных морозов до по-весеннему теплых дней, а также кратковременные осадки в начале недели.

Накануне стало известно, что сегодня, 3 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная погода с прояснениями, однако без существенных осадков.

Больше новостей:

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии

Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода Полтавщина новости Полтавы прогноз погоды Полтавская область Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня Погода на неделю погода завтра Погода в Полтаве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ может пойти в наступление на город-миллионник - Le Monde

РФ может пойти в наступление на город-миллионник - Le Monde

15:41Фронт
Мобилизация в Украине коренным образом изменится: в Раде раскрыли, к чему готовиться

Мобилизация в Украине коренным образом изменится: в Раде раскрыли, к чему готовиться

15:29Украина
Россия готовит новый массированный удар - названы цели и сроки атаки по Украине

Россия готовит новый массированный удар - названы цели и сроки атаки по Украине

13:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

Последние новости

15:51

На АЗС спешить не стоит: эксперты оценили, что будет с ценами на бензин в Украине

15:41

РФ может пойти в наступление на город-миллионник - Le Monde

15:36

Квиткова показала живот и заговорила о беременности: "Случилось возвращение"

15:35

"Форс-мажорные обстоятельства": как изменятся графики отключений света для Запорожья

15:29

Мобилизация в Украине коренным образом изменится: в Раде раскрыли, к чему готовиться

Ядерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для ТрампаЯдерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для Трампа
14:59

Мужчина потратил 2 доллара на "самую безумную" находку: что снова в моде

14:49

Заморозки ударят по Полтавщине: синоптики предупредили об изменении температуры

14:43

Как сказать на украинском "дурной пример заразителен": малоизвестный вариантВидео

14:38

Маша Ефросинина назвала своих "врагов": "Есть все, кроме"

Реклама
14:35

Как быстро отмыть решетку в духовке: лучшее средство из 2 ингредиентов

13:51

"Это слишком": Илона Гвоздева сильно исхудала и назвала причину

13:49

На Одесщине заметили следы редкого хищника: какое дикое животное там поселилосьФото

13:47

Как визуально определить, что яйца испортились: простые советы специалистов

13:44

Голливуд нас обманул: чем занимались пираты на самом деле

13:36

Что нужно добавить в корм курам, чтобы они хорошо неслись

13:32

Россия готовит новый массированный удар - названы цели и сроки атаки по Украине

13:31

В РФ выдвинули Украине новое условие для мира и требуют отказаться от территорий

13:18

Виктория Бэкхем выгуляла ультра редкую сумку за 3,5 млн

13:10

Три запрета, которые нельзя нарушать в праздник 4 марта - приметы

12:44

За уши не оттянешь: абсолютно новый рецепт вкуснейших котлетВидео

Реклама
12:18

Идеальная фигура без диет: участница "Холостяка" раскрыла 3 секрета стройностиВидео

12:15

РФ масштабирует обстрелы и диверсии в Украине: эксперт предупредил украинцев

12:13

Когда будут выборы и пойдет ли Зеленский на второй срок - заявление президента

12:11

Морозы, засуха и смог не страшны: какая ель подходит для живой изгородиВидео

12:09

Слизни исчезнут навсегда: главная ошибка огородников

12:05

Девушка Ханумака поставила точку в отношениях и удивила причинами

11:52

Женщина боялась воды всю жизнь: необычная причина озадачила врачей

11:46

Судьбоносный перелом: жизнь трех знаков зодиака пойдёт вверх уже после 3 марта

11:30

Китайский гороскоп на завтра 4 марта: Кроликам - бунт, Козлам - споры

11:22

Будет орех: Санта Димопулос показала, как прокачать заднюю мышцу

11:09

"Весной ломать": известная актриса показала посиневшую конечностьВидео

11:03

Яркие клумбы за короткий срок: какие быстрорастущие цветы посадить веснойВидео

11:02

"Чистое безумие": что требует Россия на переговорах и почему они остановились

10:59

Гороскоп Таро на завтра 4 марта: Львам - награда, Весам - время

10:49

Цены на бензин и дизель внезапно взлетели: будет ли дефицит топлива

10:46

Гороскоп на завтра 4 марта: Весам - успех, Стрельцам - предательство

10:23

Козловский откровенно заговорил о пережитом в армии: "Тупая дедовщина"

10:15

Путин хочет использовать войну в Иране в своих интересах - что задумали в Кремле

09:48

Популярный российский певец разнес предательницу Лорак

09:36

"Вылитый Филипп": Анастасия Стоцкая ошеломила видом своих детей

Реклама
09:22

"Не только защита США": Венс назвал истинную причину войны против ИранаВидео

09:14

РФ атаковала Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура

09:13

Что будет, если посадить дыни и арбузы рядом: 3 причины сделать это в 2026 годуВидео

09:10

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 марта (обновляется)

08:53

"Сакральность" ни при чём: почему Одесса стратегически важна для Кремля

08:19

Карта Deep State онлайн за 3 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:18

"Подарок для Путина": в США предупредили Украину о последствиях войны с Ираном

07:32

"Большая волна скоро придет": США ударят с новой силой по Ирану в течение 24 часов

06:53

В Харькове - взрывы: обломки дрона РФ повредили высотки и автоФото

05:56

"Не сделал мне предложение": Сумская удивила признанием о личном

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять