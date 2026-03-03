Заморозки ударят по Полтавщине: синоптики предупредили об изменении температуры

Вы узнаете:
- Когда в Полтавской области будут ночные заморозки
- Будут ли осадки в Полтаве и области в ближайшие дни
Сегодня, 3 марта, до конца суток в Полтаве и области ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области будет колебаться в пределах от 0 до 5 градусов тепла, по городу от 1 до 3 градусов тепла.
Однако уже завтра, как прогнозирует Полтавский областной центр по гидрометеорологии, в области будут незначительные заморозки в ночное время суток.
Погода 4 марта
В среду также ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков с ветром переменных направлений от 2 до 10 м/с. Ночью на дорогах местами ожидается гололедица.
Температура воздуха ночью по области опустится до 2 градусов мороза - 3 градусов тепла, а днем составит 2-7 градусов тепла. В Полтаве ожидается ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, а днем синоптики прогнозируют 3-5 градусов тепла.
Когда в Украину вернется снег - прогноз синоптика
Главред писал, что по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 5 марта в восточной части страны и на Сумщине ожидается небольшой, а местами мокрый снег. В остальных регионах будет сухо. Столбики термометров ночью покажут -4...+1 °С, днем +2...+7 °С. В юго-западной части воздух прогреется до +12 °С.
Уже на следующий день, 6 марта, погодные условия будет определять антициклон, поэтому существенных осадков не предвидится. Только ночью на востоке возможен слабый снег. Температура ночью ожидается в пределах -4...+1 °С, днем +2...+7 °С.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что 4 марта в Тернопольской области погода будет облачная с прояснениями, но без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Ранее сообщалось, что в первую неделю марта Житомирская область будет иметь разноплановую погоду: от ночных морозов до по-весеннему теплых дней, а также кратковременные осадки в начале недели.
Накануне стало известно, что сегодня, 3 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная погода с прояснениями, однако без существенных осадков.
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
