Кто и почему на самом деле основал город Сумы — все решил один факт

1649 год стал переломным для тысяч казаков. Признание трех воеводств принесло политический триумф, но вместе с ним — жесткую реестровую систему. Мест в списках хватило не всем. Тысячи воинов, закаленных в боях, оказались перед выбором: вернуться в крепостное право или искать новую судьбу на пограничных территориях. Именно так, на стыке большой политики и личной драмы, началась история Сум. Об этом говорится в видеопроекте Акима Галимова "Реальная история" на YouTube, передает 2+2.
В видео говорится о том, что город не возник "по указу" и не был случайной крепостью на карте. Его корни — в пороховом дыме битвы под Охматовым, известной как Дрыжипольская сеча.
Главред выяснил, как появился город Сумы.
Какова настоящая история Сум
По словам историка и звезды проекта "Комик плюс историк" Евгения Мурзы, события напрямую связаны с кровавыми боями под Охматовым.
"Я бы сослался на Михаила Грушевского. По его мнению, основание Сум напрямую связано с этой кровавой битвой", — пояснил Евгений Мурза в беседе с исследователем истории Акимом Галимовым.
Когда земля буквально "дрожала" от артиллерии и конных атак, стало очевидно: в пределах тогдашней Гетманщины места для всех не хватит. Казаки, которые годами воевали, не хотели становиться покорными крестьянами. Они стремились к пространству и свободе.
Смотрите видео об истории города Сумы:
Кто основал Сумы
Отмечается, что предводителем "незарегистрированных" смельчаков стал Герасим Кондратьев. Долгое время велись споры о его происхождении: упоминали Галичину, но новые исследования указывают на юг Киевщины — район Белой Церкви или Ставища. Именно он повел людей на восток.
И здесь история Сум имеет редкую особенность — она документально зафиксирована.
"Это действительно редкая история, когда благодаря документам мы точно знаем имя основателя. В 1655 году появилась "чолобитная" — официальный запрос казаков к московскому царю, фиксирующий их прибытие", — отмечает Аким Галимов.
То есть основание города — не легенда и не позднейшая имперская интерпретация, а подтвержденный факт.
Когда основали Сумы
Галимов добавил, что казаки шли на новые земли не как беженцы или подданные. Это было профессиональное военное сообщество со своими традициями, культурой и представлением о самоуправлении.
Символом этой преемственности стал Воскресенский храм, заложенный в 1696 году — третья по возрасту аутентичная украинская церковь на Слобожанщине.
Несмотря на дальнейшее имперское влияние, даже в документах основатель подписывался по-украински.
"Основатель города — Герасим Кондратьев или Кондратьевич, как он сам писал в духовнице. Это были украинцы, русины по тогдашней терминологии, которые пришли из Гетманщины строить свое", — подчеркивает Евгений Мурза.
О персоне: Аким Галимов
Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.
