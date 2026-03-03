Девушка Ханумака поставила точку в отношениях и удивила причинами

Кратко:
- Что рассказала Катерина о расставании
- Каким откровением она удивила
Катерина, любимая женщина украинского актера и ведущего Руслана Ханумака решила прекратить отношения с артистом.
Она написала об этом на своей странице в Instagram. По ее словам, она не хотела делать это публично, но это единственная возможность поставить точку.
По словам Катерины, ей "навязали чужого ребенка".
"Потому что когда тебе навязывают чужого ребенка, когда твоего ребенка в твоей квартире заставляют спать с ним в одной кровати (двух мальчиков) - это невыносимо. Когда тебя оставляют с долгами которые не гасятся второй год, при этом из-за человека который взял ответственность за обеспечение семьи ты уволилась и оказалась в долговой яме - это ужас. Из-за человека ради которого поездила по континентам неоднократно. И да, вы были правы в комментах. Оно просто не сразу приходит", - добавила она.
В комментариях к посту, мнения разделились. Кто-то поддержал женщину, а кто-то припомнил ей о том, что ее уже предупреждали.
О персоне: Руслан Ханумак
Руслан Ханумак - украинский актер, ведущий и комик. Участник юмористического проекта "Лига смеха". Сотрудничал со Студией "Квартал 95".
