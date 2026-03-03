Укр
Девушка Ханумака поставила точку в отношениях и удивила причинами

Алена Кюпели
3 марта 2026, 12:05обновлено 3 марта, 12:50
Избранница украинского артиста раскрыла подробности их отношений.
Ханумака бросила девушка
Ханумака бросила девушка / / Коллаж Главред, фото Instagram/hanumak, katrusiaa

Кратко:

  • Что рассказала Катерина о расставании
  • Каким откровением она удивила

Катерина, любимая женщина украинского актера и ведущего Руслана Ханумака решила прекратить отношения с артистом.

Она написала об этом на своей странице в Instagram. По ее словам, она не хотела делать это публично, но это единственная возможность поставить точку.

По словам Катерины, ей "навязали чужого ребенка".

"Потому что когда тебе навязывают чужого ребенка, когда твоего ребенка в твоей квартире заставляют спать с ним в одной кровати (двух мальчиков) - это невыносимо. Когда тебя оставляют с долгами которые не гасятся второй год, при этом из-за человека который взял ответственность за обеспечение семьи ты уволилась и оказалась в долговой яме - это ужас. Из-за человека ради которого поездила по континентам неоднократно. И да, вы были правы в комментах. Оно просто не сразу приходит", - добавила она.

Девушка Ханумака поставила точку в отношениях и удивила причинами

В комментариях к посту, мнения разделились. Кто-то поддержал женщину, а кто-то припомнил ей о том, что ее уже предупреждали.

Отметим, как сообщал Главред, ранее популярный в 90-х российский певец Андрей Губин раскритиковал некогда украинскую певицу, предательницу Ани Лорак.

Ранее также российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, показала новое фото с детьми.

О персоне: Руслан Ханумак

Руслан Ханумак - украинский актер, ведущий и комик. Участник юмористического проекта "Лига смеха". Сотрудничал со Студией "Квартал 95".

23:02

Алан Бадоев признался, на какие средства живет во время войны

22:57

Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта

22:54

Почти полвека носил имя пилота Нестерова: о каком украинском городе идет речь

