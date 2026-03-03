Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Ядерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для Трампа

Тарас Жовтенко
3 марта 2026, 10:45
Кремль пытается раздуть страх перед Третьей мировой войной и ядерным конфликтом, чтобы повлиять на европейское общество и усилить антивоенные настроения.
Трамп, Путин
Путин ищет способы влияния на Трампа и Европу / Коллаж: Главред

Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекину ничего не известно о том, что Великобритания и Франция якобы собираются передать ядерное оружие Украине, о чем ранее заявила Россия. На самом деле эта история не нова. С точки зрения российской пропаганды, тезисы о вероятном восстановлении ядерного статуса Украины или передаче ей ядерного оружия периодически вбрасываются в информационное пространство.

Ядерный шантаж РФ как рутина

За четыре года полномасштабной войны мы уже неоднократно видели, как Кремль использует подобные нарративы, комплексно сочетая их с ядерным шантажом. И на этот раз мы также это наблюдали: распространение дезинформации от имени российской СВР сразу сопровождалось заявлениями Дмитрия Медведева о том, что Россия якобы имеет право применить ядерное оружие в ответ.

То есть имеем несколько уровней этой ситуации. Во-первых, это традиционный инструмент гибридной войны – ядерный шантаж. Россия уже неоднократно пыталась использовать его во время полномасштабного вторжения. В определенной степени такие попытки были успешными: сам фактор ядерной угрозы со стороны Кремля влиял на позицию предыдущей администрации США Джо Байдена, а также на скорость и объемы поставок вооружений Украине – не только со стороны Соединенных Штатов, но и европейских стран.

видео дня

Впрочем, стратегически Россия каждый раз все больше девальвировала этот инструмент. Стоит вспомнить 2022 год, когда Украина проводила успешные контрнаступательные операции, а российские войска отступали из Киевской, Харьковской и Херсонской областей. Тогда Кремль особенно активно прибегал к ядерной риторике. В ответ Соединенные Штаты, по сообщениям СМИ, передали России как публичные, так и непубличные предупреждения о возможных последствиях применения ею ядерного оружия.

Рассматривались несколько сценариев:

  1. Применение ядерного оружия РФ на территории Украины. В такой ситуации Россию предупредили, что силы США в Европе уничтожат всю российскую группировку на материковой части Украины за несколько дней.
  2. Демонстрационное использование Россией тактического ядерного оружия в нейтральных водах. В частности, рассматривалась либо акватория Черного моря, либо район острова Змеиный, за который тогда шли бои. Тогда администрация Байдена предупредила, что в таком случае Россия может попрощаться со своей группировкой в оккупированном Крыму и Черноморским флотом. На тот момент в Средиземном море находилась американская авианосная группа, и ее ресурсов было вполне достаточно, чтобы изгнать россиян с полуострова.
  3. Удар по стране НАТО. Здесь Кремлю были сделаны самые серьезные предупреждения, ведь тогда российскому руководству донесли мысль, что РФ может потерять ядерный арсенал на Северном полюсе, а личные последствия для военно-политического руководства будут необратимыми.

После таких сигналов риторика Кремля резко изменилась: Москва начала заявлять, что ее "неправильно поняли", что она никому не угрожает ядерным оружием, и что ядерную войну выиграть невозможно, а РФ якобы способна победить Украину исключительно конвенционным вооружением.

В дальнейшем Кремль возвращался к ядерной риторике преимущественно в двух случаях:

  • когда ситуация на фронте для России была неблагоприятной (большие потери, отсутствие серьезного продвижения, потеря инициативы и т. д.);
  • накануне передачи Украине новых видов западного вооружения.

Ядерная истерика появлялась каждый раз перед передачей Украине ключевых видов вооружения – боеприпасов, Challenger, Leopard, поставками F-16, HIMARS, ATACMS. Все это сопровождалось российской пропагандой с угрозами применения ядерного оружия. На каждом этапе российская пропаганда возвращалась к ядерному шантажу как к инструменту, которым пыталась удержать страны Запада от передачи того или иного вида вооружения Украине.

Как мы в итоге увидели, полностью остановить Запад Кремлю не удалось, однако ему удавалось отсрочить поставки, уменьшить их объемы и добиться введения определенных ограничений на использование этого оружия.

Если смотреть на текущую ситуацию, то очевидно, что здесь присутствует и стратегический уровень. Кремль не может не понимать, что механизм закупки американского оружия через программы НАТО работает. И, по сути, Соединенные Штаты не имеют никаких ограничений по номенклатуре вооружения, которое готовы продать (за исключением "Томагавков", о чем ранее публично заявлял Дональд Трамп). Поэтому россияне снова активизируют ядерную риторику – в частности, через обвинения в адрес Великобритании или Франции в якобы подготовке к передаче Украине ядерного оружия – и напоминают, что и сами обладают ядерным арсеналом и могут его использовать как инструмент давления.

На геополитическом уровне это попытка раздуть страх Третьей мировой войны и ядерного конфликта. Цель – повлиять на европейские общества, усилить антивоенные настроения и создать дополнительное давление на политическое руководство.

Также это попытка повлиять и на администрацию США, ведь есть и другой уровень – переговорный. Сейчас продолжаются очередные консультации между российской, американской и украинской делегациями. Судя по заявлениям, которые звучат из Белого дома, Дональд Трамп в очередной раз начинает терять терпение. И Марко Рубио, и Джей Ди Венс говорят о том, что президент США ожидает результата и стремится к завершению войны, однако из-за непримиримых позиций сторон это чрезвычайно сложно.

То есть снова начался разговор о том, что переговорный процесс якобы может быть либо поставлен на паузу, либо вообще свернут из-за того, что Трампу надоело в нем участвовать. И здесь нужно понимать, что Кремлю этот переговорный процесс нужен для того, чтобы маскировать собственную нацеленность на эскалацию, но в то же время пытаться защитить свою экономику от дополнительных санкций и, по возможности, добиться ослабления или отмены уже введенных ограничений.

Поэтому Кремль не может себе позволить — по крайней мере сейчас, пока ищет варианты для маневра и пытается перезапустить экономические отношения с США — допустить остановку переговоров. Иначе он рискует нарваться на новые санкции, в том числе и со стороны Вашингтона.

Почему Кремль выбрал мишенями Лондон и Париж

Указание пальцем на Францию и Великобританию не является случайным. В последние недели и месяцы мы наблюдаем инициативы европейских стран по углублению сотрудничества, в частности разработку собственной европейской ядерной стратегии и стратегии ядерного сдерживания.

Прежде всего, ключевую роль в этом процессе играют два ведущих государства Европы — Великобритания и Франция. По реакции таких стран, как Германия, Польша, Финляндия, Швеция, Дания, россияне видят, что инициатива Лондона и Парижа по большей независимости Европы от Соединенных Штатов в сфере ядерного сдерживания и формирования собственной оборонной и ядерной стратегии постепенно набирает популярность. По крайней мере несколько государств уже согласились с необходимостью двигаться в этом направлении, а отдельные страны выразили готовность разместить на своей территории ядерное оружие из французского или британского арсеналов.

Россияне прекрасно понимают, что такого развития событий нельзя допустить. С одной стороны, Кремлю выгодно сохранять зависимость Европы от США и американского "ядерного зонтика". С другой — поссорить американцев и европейцев, чтобы последние лишились защиты. В таком случае потенциальная будущая агрессия против Европы становится менее рискованной и более выгодной для Кремля.

Именно поэтому тезис, который распространяет российская пропаганда, призван, во-первых, очернить Францию и Великобританию. Мол, речь идет не просто о безопасности и обороне Европы, а о якобы намерении передать ядерное оружие Украине — государству, которое воюет и может его применить против России. А это, соответственно, "прямая дорога к Третьей мировой войне".

Во-вторых, есть и оперативное измерение. Несколько дней назад Великобритания к годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину ввела жесткий пакет санкций против РФ. Под ограничения попали многочисленные предприятия, в частности связанные с "Росатомом", нефтяные компании, а также было введено значительное количество персональных санкций. Учитывая состояние российской экономики, это ощутимый удар. Поэтому акцент российской пропаганды именно на Великобритании можно рассматривать и как попытку своеобразной мести: мол, вы вводите санкции — а мы запускаем информационную атаку, после которой вам придется оправдываться.

И хотя стратегически ничего принципиально нового в этом шаге Кремля нет, это очередное возвращение к тактике ядерной дезинформации, когда одновременно пытаются решить несколько задач — как на стратегическом уровне, так и на оперативном, в рамках текущей информационной повестки дня.

Ядерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для Трампа
Кремлю выгодно сохранять зависимость Европы от "ядерного зонтика" США / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Фактор Китая

Учитывая несколько обновленный формат, в котором сейчас Россия пытается "упаковать" свой ядерный шантаж, я не ожидаю какой-либо военной реакции со стороны Китая.

Во-первых, потому что раньше российский ядерный шантаж был очень грубым и прямолинейным. Запад передает Украине новое оружие, а россияне в ответ на вполне легитимные, с точки зрения международного права, действия сразу прибегают к ядерным угрозам, фактически "тянутся к красной кнопке". Теперь же они пошли немного другим путем: пытаются искусственно создать ситуацию, в которой можно обвинить Запад в ядерной эскалации. Мол, именно Запад — из-за якобы намерений Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие — провоцирует обострение. А все последующие заявления Медведева и других — лишь реакция на "ядерную эскалацию" со стороны Запада.

То есть в глазах Си Цзиньпина Путин пытается сформировать картину, что его заставили это сделать. Мол, он не хотел, но учитывая действия Парижа и Лондона, Россия "не имеет выбора". Я более чем уверен, что нынешняя истерика в российской пропаганде со временем сойдет на нет, и они снова вернутся к тезису: "Мы за мир, мы не хотим ядерной войны. Это все британцы и французы виноваты". То есть если бы не они — ничего бы не произошло.

Более того, я убежден, что этот шаг Кремль согласовал со своим китайским партнером. Потому что на этом фоне Китай тоже получает выгоду — так же, как и в предыдущих случаях российского ядерного шантажа.

Стратегически для Китая война России против Украины — это инструмент давления на Европу. А в более широком геополитическом масштабе — инструмент давления на Соединенные Штаты через Европейский Союз. Министр иностранных дел Китая Ван И полгода назад прямолинейно заявил, что Китаю невыгодно, чтобы Россия проиграла в войне в Украине. Потому что эта война позволяет, во-первых, удерживать США в значительной степени сосредоточенными на Европе и не дает им полностью переключиться на защиту Тайваня и других союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во-вторых, война подрывает экономическую стабильность европейских стран.

Европейские государства вынуждены тратить дополнительные средства на помощь Украине, закупку вооружения, усиление собственной обороны. Они переориентируют часть экономики на военные рельсы. Это означает, что гражданские отрасли стран ЕС со временем могут недополучать финансирование, что потенциально создает дисбалансы.

Китаю это выгодно, ведь Пекин давно пытается договориться с Европейским Союзом о восстановлении и переформатировании торговых отношений на более выгодных для себя условиях. ЕС, естественно, не готов полностью принимать китайские условия. Поэтому в логике Пекина продолжение войны истощает европейские экономики и может сделать их более уступчивыми в переговорах.

В этом контексте любые российские ядерные угрозы, особенно в сторону Европы, для Китая выгодны. Пекин может позиционировать себя как "адекватную" силу в международных отношениях: на фоне Путина, мол, мы не угрожаем, мы ведем себя сдержанно, с нами можно договариваться. И в то же время намекать, что имеет влияние на Москву.

Фактически Китай может говорить европейцам: если хотите прекращения, то должны нас об этом попросить. А чтобы Китай на это согласился, то единственное, что их интересует, — условия торговли. Поэтому для Китая это — собственная игра на высоком стратегическом уровне. Пекин всегда пытается использовать такие эпизоды ядерной риторики Кремля в своих интересах. И, учитывая зависимость Москвы от китайской поддержки, каждый подобный шаг России, скорее всего, по крайней мере политически синхронизирован с Пекином.

Путин снова предлагает Трампу "сделку"?

Стратегически ядерный шантаж со стороны России синхронизирован с другими процессами. В частности, 6 февраля истек срок действия очередной итерации договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Формат его продления предусматривает возобновление переговоров. Россия формально подавала сигналы Вашингтону о готовности "переговорить", в то же время позиция Трампа заключалась в том, что в переговорах должен быть третий участник — Китай. Из-за этого Вашингтон фактически не отреагировал на российские сигналы.

Российская пропаганда выглядела растерянной: мол, мы предложили продлить рамочное соглашение, а нас игнорируют. Значит, американцам оно не нужно? Очевидно, Кремль пытается создать ситуацию, в которой можно будет обвинить США: мол, именно игнорирование со стороны Вашингтона привело к потере контроля над ядерными процессами. Нет рамок — нет ограничений, и теперь якобы появляется риск неконтролируемого распространения ядерного оружия. А вот, мол, Франция и Великобритания уже "раздают" его направо и налево.

Таким образом Москва пытается подтолкнуть Трампа к началу новых переговоров по стратегическим вооружениям. Для Кремля этот уровень контактов с США — инструмент влияния на украинское направление. Если представить, что Трамп соглашается на новый раунд переговоров, Россия могла бы использовать это как предмет торга: мы готовы уступить вам в вопросах стратегических вооружений, но вы усиливаете давление на Украину и Европу.

То есть переговоры о контроле над вооружениями для Москвы — это не только вопрос безопасности, но и способ компенсировать то, чего она не может достичь на поле боя. Пекин имеет свои причины не спешить присоединяться к таким переговорам. Но для России это еще один способ склонить к переговорам по крайней мере Трампа. В то же время президенту США действительно не хватает внешнеполитических побед. Если ситуация с Украиной будет и дальше буксувать, а иранское направление не принесет результатов, ему будет сложно продемонстрировать дипломатический успех. Россияне уже пытались предложить себя в качестве посредников в переговорах между США и Ираном, намекая, что имеют влияние на аятолл в Тегеране. Однако если этот трек не срабатывает, Кремлю нужно найти другой формат, в котором можно "продать" свою якобы конструктивность.

Поэтому вполне вероятно, что история с якобы намерениями Франции и Великобритании вооружить Украину ядерным оружием — это попытка подтолкнуть США к переговорам о стратегических вооружениях и предложить Трампу "сделку", которую он мог бы представить как свою победу. В обмен Россия пыталась бы добиться большего давления на Украину.

Ядерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для Трампа
Путин хочет от США усиления давления на Украину / Коллаж: Главред

Последствия для Украины

Практических последствий не будет, потому что все прекрасно знают цену российской лжи, российской пропаганде и российскому ядерному шантажу. Здесь нам нужно максимально синхронизироваться с нашими европейскими союзниками. Наиболее выигрышной стратегией для нас и для европейцев, прежде всего для британцев и французов, является показать Трампу, что со стороны России это манипуляция.

Эту историю Трампу стоит подавать в такой форме: он и его администрация хотят, чтобы Европа была сильным союзником, чтобы она меньше зависела от Соединенных Штатов, могла подставить плечо Америке, помочь и поддержать — финансово или в сфере безопасности. По крайней мере, на словах Трамп неоднократно подчеркивал именно это. В частности, и на Мюнхенской конференции по безопасности об этом говорил Марко Рубио.

И в тот момент, когда британцы и французы начали реально договариваться о собственной ядерной стратегии, об усилении самостоятельности в обороне, и о том, чтобы не полагаться полностью на Вашингтон и не отвлекать его от "великих дел", появляется Путин с заявлениями, которые пытаются все это разрушить. То есть он фактически работает против интересов Соединенных Штатов — пытается не усилить, а ослабить Европу и сохранить ее зависимость от США.

Итак, Путин в этой ситуации действует вопреки задекларированной стратегии Трампа. И именно так это нужно объяснять: нынешние шаги Кремля — это попытка подорвать глобальную линию Трампа, которая заключается в поощрении более автономной и ответственной Европы. Как только Европа начала двигаться в направлении большей самостоятельности, сразу появляются обвинения в адрес Франции и Великобритании — ключевых ядерных держав Европы, и снова раскручивается риторика о "Третьей мировой войне". Именно эту согласованную позицию мы должны вместе с европейскими союзниками доносить до американской администрации. Важно убедить ее, что на ситуацию нужно смотреть трезво и объективно.

Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, специально для Главреда

О персоне: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко — украинский политолог и аналитик по вопросам безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

До присоединения к "Демининициативам" в 2023 году был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах — в частности, в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.

Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе.

Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ядерное оружие Дональд Трамп Удар Израиля по Ирану Тарас Жовтенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Чистое безумие": что требует Россия на переговорах и почему они остановились

"Чистое безумие": что требует Россия на переговорах и почему они остановились

11:02Война
Цены на бензин и дизель внезапно взлетели: будет ли дефицит топлива

Цены на бензин и дизель внезапно взлетели: будет ли дефицит топлива

10:49Экономика
Ядерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для Трампа

Ядерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для Трампа

10:45Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

Карта Deep State онлайн за 3 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта

Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

Последние новости

11:52

Женщина боялась воды всю жизнь: необычная причина озадачила врачей

11:46

Судьбоносный перелом: жизнь трех знаков зодиака пойдёт вверх уже после 3 марта

11:30

Китайский гороскоп на завтра 4 марта: Кроликам - бунт, Козлам - споры

11:22

Будет орех: Санта Димопулос показала, как прокачать заднюю мышцу

11:09

"Весной ломать": известная актриса показала посиневшую конечность

Ядерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для ТрампаЯдерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для Трампа
11:03

Яркие клумбы за короткий срок: какие быстрорастущие цветы посадить веснойВидео

11:02

"Чистое безумие": что требует Россия на переговорах и почему они остановились

10:59

Гороскоп Таро на завтра 4 марта: Львам - награда, Весам - время

10:49

Цены на бензин и дизель внезапно взлетели: будет ли дефицит топлива

Реклама
10:46

Гороскоп на завтра 4 марта: Весам - успех, Стрельцам - предательство

10:23

Козловский откровенно заговорил о пережитом в армии: "Тупая дедовщина"

10:15

Путин хочет использовать войну в Иране в своих интересах - что задумали в Кремле

09:48

Популярный российский певец разнес предательницу Лорак

09:36

"Вылитый Филипп": Анастасия Стоцкая ошеломила видом своих детей

09:22

"Не только защита США": Венс назвал истинную причину войны против ИранаВидео

09:14

РФ атаковала Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура

09:13

Что будет, если посадить дыни и арбузы рядом: 3 причины сделать это в 2026 годуВидео

09:10

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 марта (обновляется)

08:53

"Сакральность" ни при чём: почему Одесса стратегически важна для Кремля

08:19

Карта Deep State онлайн за 3 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:18

"Подарок для Путина": в США предупредили Украину о последствиях войны с Ираном

07:32

"Большая волна скоро придет": США ударят с новой силой по Ирану в течение 24 часов

06:53

В Харькове - взрывы: обломки дрона РФ повредили высотки и автоФото

05:56

"Не сделал мне предложение": Сумская удивила признанием о личном

05:30

Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

04:41

Странные советские реалии: с каким абсурдом сталкивался каждый житель СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

03:39

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в РоссииВидео

03:07

Мечтатели и фантазеры: три знака зодиака, у которых голова в облаках

02:55

49-летний сын Шер арестован второй раз за два дня - подробности

02:34

Запрограммированы на успех: чем особенны люди, рожденные в марте

02:12

Чмерковский во время гастролей по США попал в больницу - что произошло

02:08

"Самые сильные удары еще впереди": в США назвали конкретные цели операции в Иране

02:00

Муж предательницы Ани Лорак отказался иметь с ней детей - причина

01:31

Перестал скрывать: Усик заговорил о политических амбициях

01:30

РФ планирует нападение на страны НАТО: названа дата новой войны в ЕвропеВидео

01:02

Сода с уксусом не помогут: кухонные привычки, которые тихо "убивают" трубы

02 марта, понедельник
23:57

Лук вырастет размером с кулак: простая схема посева без пикировкиВидео

23:50

Мария Бурмака рассказала топ-шутку от Нины Матвиенко

23:09

Расширение отсрочек от мобилизации: важные изменения в Резерв+

Реклама
23:02

Алан Бадоев признался, на какие средства живет во время войны

22:57

Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта

22:54

Почти полвека носил имя пилота Нестерова: о каком украинском городе идет речь

22:15

Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

22:07

В Киеве гремят мощные взрывы: украинцев предупредили об атаке вражеских БпЛА

22:05

Стала ли атака на Иран открытием второго фронта мировой войны: анализ Горбачамнение

22:02

Как и когда сеять лук чернушку, чтобы получить крупные луковицы уже в этом году

21:57

Звезду "Холостяка-14" Половинкину увезла "скорая" - детали

21:57

Скандал на Паралимпиаде-2026: украинскую форму не допустили – в чем причина

21:45

Ольга Сумская рассказала о важном событии в жизни дочери: "Верь в себя"

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять