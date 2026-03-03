Ядерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для Трампа

Кремль пытается раздуть страх перед Третьей мировой войной и ядерным конфликтом, чтобы повлиять на европейское общество и усилить антивоенные настроения.

Путин ищет способы влияния на Трампа и Европу / Коллаж: Главред

Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекину ничего не известно о том, что Великобритания и Франция якобы собираются передать ядерное оружие Украине, о чем ранее заявила Россия. На самом деле эта история не нова. С точки зрения российской пропаганды, тезисы о вероятном восстановлении ядерного статуса Украины или передаче ей ядерного оружия периодически вбрасываются в информационное пространство.

Ядерный шантаж РФ как рутина

За четыре года полномасштабной войны мы уже неоднократно видели, как Кремль использует подобные нарративы, комплексно сочетая их с ядерным шантажом. И на этот раз мы также это наблюдали: распространение дезинформации от имени российской СВР сразу сопровождалось заявлениями Дмитрия Медведева о том, что Россия якобы имеет право применить ядерное оружие в ответ.

То есть имеем несколько уровней этой ситуации. Во-первых, это традиционный инструмент гибридной войны – ядерный шантаж. Россия уже неоднократно пыталась использовать его во время полномасштабного вторжения. В определенной степени такие попытки были успешными: сам фактор ядерной угрозы со стороны Кремля влиял на позицию предыдущей администрации США Джо Байдена, а также на скорость и объемы поставок вооружений Украине – не только со стороны Соединенных Штатов, но и европейских стран.

Впрочем, стратегически Россия каждый раз все больше девальвировала этот инструмент. Стоит вспомнить 2022 год, когда Украина проводила успешные контрнаступательные операции, а российские войска отступали из Киевской, Харьковской и Херсонской областей. Тогда Кремль особенно активно прибегал к ядерной риторике. В ответ Соединенные Штаты, по сообщениям СМИ, передали России как публичные, так и непубличные предупреждения о возможных последствиях применения ею ядерного оружия.

Рассматривались несколько сценариев:

Применение ядерного оружия РФ на территории Украины. В такой ситуации Россию предупредили, что силы США в Европе уничтожат всю российскую группировку на материковой части Украины за несколько дней. Демонстрационное использование Россией тактического ядерного оружия в нейтральных водах. В частности, рассматривалась либо акватория Черного моря, либо район острова Змеиный, за который тогда шли бои. Тогда администрация Байдена предупредила, что в таком случае Россия может попрощаться со своей группировкой в оккупированном Крыму и Черноморским флотом. На тот момент в Средиземном море находилась американская авианосная группа, и ее ресурсов было вполне достаточно, чтобы изгнать россиян с полуострова. Удар по стране НАТО. Здесь Кремлю были сделаны самые серьезные предупреждения, ведь тогда российскому руководству донесли мысль, что РФ может потерять ядерный арсенал на Северном полюсе, а личные последствия для военно-политического руководства будут необратимыми.

После таких сигналов риторика Кремля резко изменилась: Москва начала заявлять, что ее "неправильно поняли", что она никому не угрожает ядерным оружием, и что ядерную войну выиграть невозможно, а РФ якобы способна победить Украину исключительно конвенционным вооружением.

В дальнейшем Кремль возвращался к ядерной риторике преимущественно в двух случаях:

когда ситуация на фронте для России была неблагоприятной (большие потери, отсутствие серьезного продвижения, потеря инициативы и т. д.);

накануне передачи Украине новых видов западного вооружения.

Ядерная истерика появлялась каждый раз перед передачей Украине ключевых видов вооружения – боеприпасов, Challenger, Leopard, поставками F-16, HIMARS, ATACMS. Все это сопровождалось российской пропагандой с угрозами применения ядерного оружия. На каждом этапе российская пропаганда возвращалась к ядерному шантажу как к инструменту, которым пыталась удержать страны Запада от передачи того или иного вида вооружения Украине.

Как мы в итоге увидели, полностью остановить Запад Кремлю не удалось, однако ему удавалось отсрочить поставки, уменьшить их объемы и добиться введения определенных ограничений на использование этого оружия.

Если смотреть на текущую ситуацию, то очевидно, что здесь присутствует и стратегический уровень. Кремль не может не понимать, что механизм закупки американского оружия через программы НАТО работает. И, по сути, Соединенные Штаты не имеют никаких ограничений по номенклатуре вооружения, которое готовы продать (за исключением "Томагавков", о чем ранее публично заявлял Дональд Трамп). Поэтому россияне снова активизируют ядерную риторику – в частности, через обвинения в адрес Великобритании или Франции в якобы подготовке к передаче Украине ядерного оружия – и напоминают, что и сами обладают ядерным арсеналом и могут его использовать как инструмент давления.

На геополитическом уровне это попытка раздуть страх Третьей мировой войны и ядерного конфликта. Цель – повлиять на европейские общества, усилить антивоенные настроения и создать дополнительное давление на политическое руководство.

Также это попытка повлиять и на администрацию США, ведь есть и другой уровень – переговорный. Сейчас продолжаются очередные консультации между российской, американской и украинской делегациями. Судя по заявлениям, которые звучат из Белого дома, Дональд Трамп в очередной раз начинает терять терпение. И Марко Рубио, и Джей Ди Венс говорят о том, что президент США ожидает результата и стремится к завершению войны, однако из-за непримиримых позиций сторон это чрезвычайно сложно.

То есть снова начался разговор о том, что переговорный процесс якобы может быть либо поставлен на паузу, либо вообще свернут из-за того, что Трампу надоело в нем участвовать. И здесь нужно понимать, что Кремлю этот переговорный процесс нужен для того, чтобы маскировать собственную нацеленность на эскалацию, но в то же время пытаться защитить свою экономику от дополнительных санкций и, по возможности, добиться ослабления или отмены уже введенных ограничений.

Поэтому Кремль не может себе позволить — по крайней мере сейчас, пока ищет варианты для маневра и пытается перезапустить экономические отношения с США — допустить остановку переговоров. Иначе он рискует нарваться на новые санкции, в том числе и со стороны Вашингтона.

Почему Кремль выбрал мишенями Лондон и Париж

Указание пальцем на Францию и Великобританию не является случайным. В последние недели и месяцы мы наблюдаем инициативы европейских стран по углублению сотрудничества, в частности разработку собственной европейской ядерной стратегии и стратегии ядерного сдерживания.

Прежде всего, ключевую роль в этом процессе играют два ведущих государства Европы — Великобритания и Франция. По реакции таких стран, как Германия, Польша, Финляндия, Швеция, Дания, россияне видят, что инициатива Лондона и Парижа по большей независимости Европы от Соединенных Штатов в сфере ядерного сдерживания и формирования собственной оборонной и ядерной стратегии постепенно набирает популярность. По крайней мере несколько государств уже согласились с необходимостью двигаться в этом направлении, а отдельные страны выразили готовность разместить на своей территории ядерное оружие из французского или британского арсеналов.

Россияне прекрасно понимают, что такого развития событий нельзя допустить. С одной стороны, Кремлю выгодно сохранять зависимость Европы от США и американского "ядерного зонтика". С другой — поссорить американцев и европейцев, чтобы последние лишились защиты. В таком случае потенциальная будущая агрессия против Европы становится менее рискованной и более выгодной для Кремля.

Именно поэтому тезис, который распространяет российская пропаганда, призван, во-первых, очернить Францию и Великобританию. Мол, речь идет не просто о безопасности и обороне Европы, а о якобы намерении передать ядерное оружие Украине — государству, которое воюет и может его применить против России. А это, соответственно, "прямая дорога к Третьей мировой войне".

Во-вторых, есть и оперативное измерение. Несколько дней назад Великобритания к годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину ввела жесткий пакет санкций против РФ. Под ограничения попали многочисленные предприятия, в частности связанные с "Росатомом", нефтяные компании, а также было введено значительное количество персональных санкций. Учитывая состояние российской экономики, это ощутимый удар. Поэтому акцент российской пропаганды именно на Великобритании можно рассматривать и как попытку своеобразной мести: мол, вы вводите санкции — а мы запускаем информационную атаку, после которой вам придется оправдываться.

И хотя стратегически ничего принципиально нового в этом шаге Кремля нет, это очередное возвращение к тактике ядерной дезинформации, когда одновременно пытаются решить несколько задач — как на стратегическом уровне, так и на оперативном, в рамках текущей информационной повестки дня.

Кремлю выгодно сохранять зависимость Европы от "ядерного зонтика" США / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Фактор Китая

Учитывая несколько обновленный формат, в котором сейчас Россия пытается "упаковать" свой ядерный шантаж, я не ожидаю какой-либо военной реакции со стороны Китая.

Во-первых, потому что раньше российский ядерный шантаж был очень грубым и прямолинейным. Запад передает Украине новое оружие, а россияне в ответ на вполне легитимные, с точки зрения международного права, действия сразу прибегают к ядерным угрозам, фактически "тянутся к красной кнопке". Теперь же они пошли немного другим путем: пытаются искусственно создать ситуацию, в которой можно обвинить Запад в ядерной эскалации. Мол, именно Запад — из-за якобы намерений Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие — провоцирует обострение. А все последующие заявления Медведева и других — лишь реакция на "ядерную эскалацию" со стороны Запада.

То есть в глазах Си Цзиньпина Путин пытается сформировать картину, что его заставили это сделать. Мол, он не хотел, но учитывая действия Парижа и Лондона, Россия "не имеет выбора". Я более чем уверен, что нынешняя истерика в российской пропаганде со временем сойдет на нет, и они снова вернутся к тезису: "Мы за мир, мы не хотим ядерной войны. Это все британцы и французы виноваты". То есть если бы не они — ничего бы не произошло.

Более того, я убежден, что этот шаг Кремль согласовал со своим китайским партнером. Потому что на этом фоне Китай тоже получает выгоду — так же, как и в предыдущих случаях российского ядерного шантажа.

Стратегически для Китая война России против Украины — это инструмент давления на Европу. А в более широком геополитическом масштабе — инструмент давления на Соединенные Штаты через Европейский Союз. Министр иностранных дел Китая Ван И полгода назад прямолинейно заявил, что Китаю невыгодно, чтобы Россия проиграла в войне в Украине. Потому что эта война позволяет, во-первых, удерживать США в значительной степени сосредоточенными на Европе и не дает им полностью переключиться на защиту Тайваня и других союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во-вторых, война подрывает экономическую стабильность европейских стран.

Европейские государства вынуждены тратить дополнительные средства на помощь Украине, закупку вооружения, усиление собственной обороны. Они переориентируют часть экономики на военные рельсы. Это означает, что гражданские отрасли стран ЕС со временем могут недополучать финансирование, что потенциально создает дисбалансы.

Китаю это выгодно, ведь Пекин давно пытается договориться с Европейским Союзом о восстановлении и переформатировании торговых отношений на более выгодных для себя условиях. ЕС, естественно, не готов полностью принимать китайские условия. Поэтому в логике Пекина продолжение войны истощает европейские экономики и может сделать их более уступчивыми в переговорах.

В этом контексте любые российские ядерные угрозы, особенно в сторону Европы, для Китая выгодны. Пекин может позиционировать себя как "адекватную" силу в международных отношениях: на фоне Путина, мол, мы не угрожаем, мы ведем себя сдержанно, с нами можно договариваться. И в то же время намекать, что имеет влияние на Москву.

Фактически Китай может говорить европейцам: если хотите прекращения, то должны нас об этом попросить. А чтобы Китай на это согласился, то единственное, что их интересует, — условия торговли. Поэтому для Китая это — собственная игра на высоком стратегическом уровне. Пекин всегда пытается использовать такие эпизоды ядерной риторики Кремля в своих интересах. И, учитывая зависимость Москвы от китайской поддержки, каждый подобный шаг России, скорее всего, по крайней мере политически синхронизирован с Пекином.

Путин снова предлагает Трампу "сделку"?

Стратегически ядерный шантаж со стороны России синхронизирован с другими процессами. В частности, 6 февраля истек срок действия очередной итерации договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Формат его продления предусматривает возобновление переговоров. Россия формально подавала сигналы Вашингтону о готовности "переговорить", в то же время позиция Трампа заключалась в том, что в переговорах должен быть третий участник — Китай. Из-за этого Вашингтон фактически не отреагировал на российские сигналы.

Российская пропаганда выглядела растерянной: мол, мы предложили продлить рамочное соглашение, а нас игнорируют. Значит, американцам оно не нужно? Очевидно, Кремль пытается создать ситуацию, в которой можно будет обвинить США: мол, именно игнорирование со стороны Вашингтона привело к потере контроля над ядерными процессами. Нет рамок — нет ограничений, и теперь якобы появляется риск неконтролируемого распространения ядерного оружия. А вот, мол, Франция и Великобритания уже "раздают" его направо и налево.

Таким образом Москва пытается подтолкнуть Трампа к началу новых переговоров по стратегическим вооружениям. Для Кремля этот уровень контактов с США — инструмент влияния на украинское направление. Если представить, что Трамп соглашается на новый раунд переговоров, Россия могла бы использовать это как предмет торга: мы готовы уступить вам в вопросах стратегических вооружений, но вы усиливаете давление на Украину и Европу.

То есть переговоры о контроле над вооружениями для Москвы — это не только вопрос безопасности, но и способ компенсировать то, чего она не может достичь на поле боя. Пекин имеет свои причины не спешить присоединяться к таким переговорам. Но для России это еще один способ склонить к переговорам по крайней мере Трампа. В то же время президенту США действительно не хватает внешнеполитических побед. Если ситуация с Украиной будет и дальше буксувать, а иранское направление не принесет результатов, ему будет сложно продемонстрировать дипломатический успех. Россияне уже пытались предложить себя в качестве посредников в переговорах между США и Ираном, намекая, что имеют влияние на аятолл в Тегеране. Однако если этот трек не срабатывает, Кремлю нужно найти другой формат, в котором можно "продать" свою якобы конструктивность.

Поэтому вполне вероятно, что история с якобы намерениями Франции и Великобритании вооружить Украину ядерным оружием — это попытка подтолкнуть США к переговорам о стратегических вооружениях и предложить Трампу "сделку", которую он мог бы представить как свою победу. В обмен Россия пыталась бы добиться большего давления на Украину.

Путин хочет от США усиления давления на Украину / Коллаж: Главред

Последствия для Украины

Практических последствий не будет, потому что все прекрасно знают цену российской лжи, российской пропаганде и российскому ядерному шантажу. Здесь нам нужно максимально синхронизироваться с нашими европейскими союзниками. Наиболее выигрышной стратегией для нас и для европейцев, прежде всего для британцев и французов, является показать Трампу, что со стороны России это манипуляция.

Эту историю Трампу стоит подавать в такой форме: он и его администрация хотят, чтобы Европа была сильным союзником, чтобы она меньше зависела от Соединенных Штатов, могла подставить плечо Америке, помочь и поддержать — финансово или в сфере безопасности. По крайней мере, на словах Трамп неоднократно подчеркивал именно это. В частности, и на Мюнхенской конференции по безопасности об этом говорил Марко Рубио.

И в тот момент, когда британцы и французы начали реально договариваться о собственной ядерной стратегии, об усилении самостоятельности в обороне, и о том, чтобы не полагаться полностью на Вашингтон и не отвлекать его от "великих дел", появляется Путин с заявлениями, которые пытаются все это разрушить. То есть он фактически работает против интересов Соединенных Штатов — пытается не усилить, а ослабить Европу и сохранить ее зависимость от США.

Итак, Путин в этой ситуации действует вопреки задекларированной стратегии Трампа. И именно так это нужно объяснять: нынешние шаги Кремля — это попытка подорвать глобальную линию Трампа, которая заключается в поощрении более автономной и ответственной Европы. Как только Европа начала двигаться в направлении большей самостоятельности, сразу появляются обвинения в адрес Франции и Великобритании — ключевых ядерных держав Европы, и снова раскручивается риторика о "Третьей мировой войне". Именно эту согласованную позицию мы должны вместе с европейскими союзниками доносить до американской администрации. Важно убедить ее, что на ситуацию нужно смотреть трезво и объективно.

Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, специально для Главреда

О персоне: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко — украинский политолог и аналитик по вопросам безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Демининициативам" в 2023 году был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах — в частности, в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

