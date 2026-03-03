49-летний сын Шер арестован второй раз за два дня - подробности

Элайджа Блю Оллман начинает терять контроль над собственной жизнью.

https://glavred.info/starnews/49-letniy-syn-sher-arestovan-vtoroy-raz-za-dva-dnya-podrobnosti-10745507.html Ссылка скопирована

Шер дети - Элайджа Блю Оллман заключен под стражу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/elijahblueoffic

Кратко:

Элайджа Блю Оллман нарушил закон

Сейчас он находится под стражей

Младший сын певицы и актрисы Шер, 49-летний музыкант Элайджа Блю Оллман, взят под стражу в качестве меры пресечения после того, как 1 марта он незаконно проник в дом в Уиндеме, Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает Daily Mail с отсылкой на полицейское управление Уиндема.

"В воскресенье, 1 марта 2026 года, полицейское управление Уиндема отреагировало на сообщение о взломе жилого дома с применением силы. Полицейские прибыли на место и обнаружили в доме человека, который не имел права там находиться и проник в дом с применением силы. Подозреваемый был задержан без инцидентов", - говорится в заявлении полиции.

видео дня

Инцидентом со взломом Оллман нарушил условное освобождение, которое получи днем ранее в городе Конкорд, Нью-Гемпшир. Тогда сына Шер арестовали в столовой престижной школы St. Paul’s School - прибывшая на вызов полиция обнаружила мужчину, которого идентифицировали, как Элайджу Блю Оллмана, который вел себя вызывающе и крушил все вокруг. Ему были предъявлены обвинения по двум пунктам простого нападения, а также по одному пункту угрозы преступления, незаконного проникновения и нарушения общественного порядка, сообщает TMZ.

Младший сын Шер много лет страдает от алкогольной и наркотической зависимости. В июне 2025 года Элайджа Блю Оллман пережил тяжелую передозировку запрещенными веществами.

Шер дети - Элайджа Блю Оллман заключен под стражу / фото: instagram.com/elijahblueoffic

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что вдова Оззи Осборна задумала воскресить покойного музыканта. Таким образом Шэрон даст возможность рок-артисту выходить на сцену снова и снова даже после смерти.

Также бойфренд-гипнотизер Дженнифер Энистон показал романтические фото с актрисой. Джим Кертис поделился с поклонниками настоящей, негламурной стороной жизни со звездой.

Читайте также:

О персоне: Шер Шер (имя при рождении - Шерилин Саркисян) - американская певица, актриса, режиссер и мкзыкальный продюсер. Прославилась в средине 60-ых, как часть дуэта "Сонни и Шер", позже стала выступать сольно. Песни Шер были в топ-10 Billboard Hot 100 на протяжении шести десятилетий подряд (с 1960-х по 2010-е). За свою карьеру артистка выпустила 28 студийных альбомов, сыграла в 74 кинопроектах. Обладательница "Эмми" (2003), "Грэмми" (2000), "Оскара" (1988) и трех "Золотых глобусов" (1974, 1984, 1988).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред