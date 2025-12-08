Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Шер готовится "завязать узелок" с младшим на 40 лет бойфрендом - СМИ

Анна Подгорная
8 декабря 2025, 01:30
7
Певица уверена, что нет смысла дольше оттягивать этот важный момент.
Шер
Шер личная жизнь - певица планирует свадьбу с Александром Эдвардсом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • О романе Шер и Александра Эдвардса стало известно в ноябре 2022 года
  • Сегодня пара, со словам источника, готовится к свадьбе

Американская певица Шер готовится вновь пойти под венец. Еще в октябре в западных СМИ появились слухи о том, что трехлетний роман звезды с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, который младше нее на 40 лет, подходит к концу, а сейчас инсайдеры намекают на скорую свадьбу пары.

Издание Daily Mail ссылается на слова инсайдера из окружения Шер и Эдвардса о том, что влюбленные готовы узаконить свои отношения весной 2026 года, вероятно, в день 80-летия певицы - 20 мая.

видео дня

"Она твердо решила выйти за него замуж примерно в мае, когда будет отмечать свой юбилей. Она считает, что ее предстоящее празднование 80-летия — идеальный момент для нее и Александра, чтобы закрепить свои отношения. Шер совершенно не волнует разница в возрасте, и они оба готовы связать себя узами брака", - сообщил источник.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что у младшего сына Бекхэмов проблемы с законом. Круз Бекхэм нарушил закон дважды за последние два года. Звездный наследник уже понес наказание.

Также стало известно, что голливудский украинец Лев Шрайбер оказался в больнице. Представитель актера прокомментировал его состояние после госпитализации.

Читайте также:

О персоне: Шер

Шер (имя при рождении - Шерилин Саркисян) - американская певица, актриса, режиссер и мкзыкальный продюсер. Прославилась в средине 60-ых, как часть дуэта "Сонни и Шер", позже стала выступать сольно. Песни Шер были в топ-10 Billboard Hot 100 на протяжении шести десятилетий подряд (с 1960-х по 2010-е). За свою карьеру артистка выпустила 28 студийных альбомов, сыграла в 74 кинопроектах. Обладательница "Эмми" (2003), "Грэмми" (2000), "Оскара" (1988) и трех "Золотых глобусов" (1974, 1984, 1988).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Шер новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг цинично ударил БПЛА по Ахтырке: попадание в многоэтажку, есть пострадавшие

Враг цинично ударил БПЛА по Ахтырке: попадание в многоэтажку, есть пострадавшие

01:29Война
Кто действительно влияет на решение Трампа по Украине - Politico раскрыло детали

Кто действительно влияет на решение Трампа по Украине - Politico раскрыло детали

00:59Мир
"Они постоянно прячутся": военный рассказал АР, почему корабли РФ боятся выйти из портов

"Они постоянно прячутся": военный рассказал АР, почему корабли РФ боятся выйти из портов

23:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

ВСУ пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

ВСУ пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

Гороскоп на завтра 8 декабря: Девам - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 8 декабря: Девам - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

Последние новости

01:30

Шер готовится "завязать узелок" с младшим на 40 лет бойфрендом - СМИ

01:29

Враг цинично ударил БПЛА по Ахтырке: попадание в многоэтажку, есть пострадавшие

00:59

Кто действительно влияет на решение Трампа по Украине - Politico раскрыло детали

00:38

Смиловалась: Меган Маркл впервые за 7 лет поговорила с отцом

00:09

Тихие "убийцы" вазонов: какие невинные привычки могут навредить растениям зимойВидео

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
07 декабря, воскресенье
23:55

"Они постоянно прячутся": военный рассказал АР, почему корабли РФ боятся выйти из портов

22:51

Мама в 47: украинская ведущая раскрыла сложности материнства

22:39

Как не "убить" трансмиссию зимой: четыре критические ошибки на холодной дороге

22:18

На фоне тупика в переговорах РФ быстро захватывает новые территории - The Telegraph

Реклама
22:09

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

21:58

Где и когда будут прощаться с Михаилом Adam Клименко - детали

21:45

Высокий уровень угрозы массового удара: стало известно, какие города под угрозой

21:14

"Именно этого боится Путин": полковник США о главной гарантии безопасности Украины

21:03

"Он непредсказуем": сын Трампа допустил, что президент США может "покинуть Украину"

20:58

Четыре продукта и праздничное блюдо на столе: рецепт бюджетного салата на Новый год

20:14

В Украину доставили Вифлеемский огонь мира: что это за традицияФото

19:50

Как легко убрать известковый налет из крана: эксперты поделились проверенным методом

19:48

Зимняя ставка оккупантов: в ВСУ объяснили стратегические намерения РФ на Донбассе

19:28

Украинцев могут штрафовать за живые елки на новогодние праздники - в чем причина

19:12

"Выстрадано душой": Степан Гига впервые после операции вышел на связьВидео

Реклама
19:10

О какой опасности лидеры ЕС предупредили Зеленскогомнение

18:44

ФИФА представила расписание ЧМ-2026: сборная Украины узнала даты первых матчей

18:35

РФ готовит масштабную наступательную операцию: какой город в опасности

18:30

Удар РФ по Печенежской дамбе: в ВСУ раскрыли, как подрыв повлияет на фронт

18:12

Эти четыре знака зодиака станут суперзвездами в 2026 году - кто они

17:57

До 16 часов в темноте: появились новые графики отключения света на 8 декабря

17:49

Похоронил брата и возвращался домой: мужчина едва не погиб от прицельной атакиВидео

17:26

Умер режиссер первого украинского фильма, номинированного на "Оскар"Видео

17:18

Атакуют неприкосновенные объекты: РФ изменила тактику ударов по Украине

17:11

Тяжелая болезнь, кома и смерть: украинские звезды прощаются с 38-летним Adam

17:10

Китайский гороскоп на завтра 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

16:14

Почему 8 декабря нельзя ни с кем спорить: какой церковный праздник

16:13

Украинцам начали выплачивать 6 500 гривен помощи: куда их можно потратить

16:09

Как правильно наносить антиперспирант, чтобы не потеть: секреты, о которых мало кто знает

15:30

Тысячелетнее пророчество и скрытый смысл: зачем в Киеве построили Золотые воротаВидео

15:24

План РФ провалился: ВСУ выбивают врага из важного города в Донецкой области

14:27

Оккупанты пытаются окружить важный город: в ДШВ рассказали, что происходит на фронте

14:27

Снег и сильные морозы все же будут: синоптик предупредила о сюрпризах, которые готовит зима

13:54

Умер солист группы ADAM Михаил Клименко: певец так и не вышел из комы

13:39

Плотина водохранилища разрушена: РФ атаковала Харьковскую областьВидео

Реклама
13:19

В Украину возвращается снег и мороз: названа дата нового похолодания

13:14

Китай и Россия провели совместные противоракетные учения: что известно

13:03

Особая опасность для России - историк раскрыл главный секрет гетмана МазепыВидео

12:59

Двигаются вдоль линий обороны: угрожает ли Запорожью новый маневр россиян

12:49

Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря

12:34

Шахеды полетели с пяти направлений, были запущены ракеты: в результате ударов есть погибшие

12:02

Как обогреться без дров: простой метод, о котором мало кто догадывается

12:01

Кэллог заявил о "финишной прямой" мирного соглашения: какие два вопроса тормозят процесс

11:43

Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря

11:02

Зачем Трампа опозорили на весь мирмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять