Шер готовится "завязать узелок" с младшим на 40 лет бойфрендом - СМИ

Американская певица Шер готовится вновь пойти под венец. Еще в октябре в западных СМИ появились слухи о том, что трехлетний роман звезды с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, который младше нее на 40 лет, подходит к концу, а сейчас инсайдеры намекают на скорую свадьбу пары.

Издание Daily Mail ссылается на слова инсайдера из окружения Шер и Эдвардса о том, что влюбленные готовы узаконить свои отношения весной 2026 года, вероятно, в день 80-летия певицы - 20 мая.

"Она твердо решила выйти за него замуж примерно в мае, когда будет отмечать свой юбилей. Она считает, что ее предстоящее празднование 80-летия — идеальный момент для нее и Александра, чтобы закрепить свои отношения. Шер совершенно не волнует разница в возрасте, и они оба готовы связать себя узами брака", - сообщил источник.

О персоне: Шер Шер (имя при рождении - Шерилин Саркисян) - американская певица, актриса, режиссер и мкзыкальный продюсер. Прославилась в средине 60-ых, как часть дуэта "Сонни и Шер", позже стала выступать сольно. Песни Шер были в топ-10 Billboard Hot 100 на протяжении шести десятилетий подряд (с 1960-х по 2010-е). За свою карьеру артистка выпустила 28 студийных альбомов, сыграла в 74 кинопроектах. Обладательница "Эмми" (2003), "Грэмми" (2000), "Оскара" (1988) и трех "Золотых глобусов" (1974, 1984, 1988).

