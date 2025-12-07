Почему 8 декабря нельзя ни с кем спорить: какой церковный праздник

Вы узнаете:
В понедельник, 8 декабря, верующие отмечают день памяти святого преподобного Патапия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 8 декабря
Святитель Патапий происходил из благочестивой семьи египетских Фив и родился примерно в VI веке. С раннего детства он проявлял увлечение молитвой, уединением и изучением Святого Писания. Патапий очень рано выбрал путь монашества, отказавшись от светской жизни.
Ищя духовного покоя, он оставил семью и поселился в пустыне среди аскетов, развивая строгость к себе и мягкость к другим. Его глубокие знания сделали его популярным духовником, к которому многие обращались за мудростью и исцелением.
Избегая славы, Патапий отправился в Константинополь, где жил в скромной келье рядом с храмом и продолжал свой аскетический путь. Там его дар прозорливости и исцеления еще больше раскрылся, так как он помогал многим больным и давал наставления.
Что нельзя делать 8 декабря
- Нельзя ругаться и конфликтовать - споры, обиды или ссоры могут привести к беде.
- Не следует отказывать нуждающимся в помощи - день для милосердия.
- Не стоит пренебрегать чистотой в доме - по поверьям, это может привести к неудачам и болезням.
Народные приметы и традиции
Среди украинских традиций на этот день известно несколько примет:
- Вороны сидят высоко на деревьях - к морозу;
- Южный ветер обещает теплую зиму с частыми оттепелями;
- Если 8 декабря морозно и сухо - ждите долгой ясной зимы;
- При большом снегу ждите оттепели.
В народе этот день называют Патапий Зимовказник, так как по нему часто "угадывали" характер зимы.
Именины 8 декабря
Именин: Кирилл, Анфиса.
Талисманом тех, кто родился 8 декабря, является чароит. Этот минерал насыщенного фиолетового оттенка придает внутреннее равновесие и способствует семейной гармонии.
