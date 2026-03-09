Почти летнее тепло нагрянет на Львовщину: когда потеплеет до +18

Вы узнаете:
- Какую погоду ожидать во Львовской области 10 марта
- Какая температура воздуха ночью и днем по области
- Каков общий прогноз на неделю для Львовской области
Во вторник, 10 марта, погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. День обещает быть солнечным и теплым. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Во второй день рабочей недели на Львовщине ожидается переменная облачность без осадков. Синоптики прогнозируют легкий южный ветер со скоростью 3-8 м/с. Несмотря на общее потепление, атмосферное давление начнет постепенно падать, а влажность воздуха уменьшится.
Температура в области ночью будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла. Однако уже днем солнце прогреет воздух до комфортных 13-18° тепла. Водителей предупреждают о слабом тумане в ночные и утренние часы (видимость 500-1000 м).
Погода во Львове 10 марта
Во Львове вторник пройдет под малооблачным небом. Ночная температура воздуха составит от 1° мороза до 1° тепла. Днем город наполнится весенним теплом - столбики термометров поднимутся до 15-17° тепла. Утро может быть туманным.
Прогноз на неделю
В течение всей недели Львовщина будет находиться под влиянием антициклона. Это будет способствовать сухой и теплой погоде без осадков. Ночные температуры постепенно поднимутся до стабильных "плюсов", а днем воздух будет прогреваться до 14-19° тепла.
Когда в Украине будет настоящая весна - прогноз синоптика
В ближайшие дни во всех областях будет теплая и солнечная погода, сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Погодные условия будет определять антициклон, поэтому осадков до конца недели не ожидается.
На всей территории будет малооблачно и сухо. Ночью и утром местами возможен слабый туман, ветер переменных направлений будет оставаться слабым. Кратковременные заморозки возможны в ночные часы.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине 9 марта ожидается солнечная и теплая погода. Температура днем поднимется до 9–14° тепла, на западе до 17°, на северо-востоке – 6–11°.
В Житомирской области с 10 по 13 марта прогнозируют теплую и солнечную весеннюю погоду без осадков. Температура днем будет подниматься до +17°, ночью 0…–2°.
10 марта в Ровенской области ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром возможен туман. На дорогах местами гололедица.
Читайте также:
- Украину накрывает весеннее потепление: где будет теплее всего
- Долгожданное потепление придет в Днепр: когда будут самые теплые дни недели
- Потепление в Житомирской области: синоптики предупредили о резком скачке температуры
Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии
Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред