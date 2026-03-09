Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Почти летнее тепло нагрянет на Львовщину: когда потеплеет до +18

Руслана Заклинская
9 марта 2026, 15:44
Благодаря влиянию антициклона воздух во Львовской области прогреется до комфортных температур.
Почти летнее тепло нагрянет на Львовщину: когда потеплеет до +18
Прогноз погоды на Львовщине на 10 марта / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какую погоду ожидать во Львовской области 10 марта
  • Какая температура воздуха ночью и днем по области
  • Каков общий прогноз на неделю для Львовской области

Во вторник, 10 марта, погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. День обещает быть солнечным и теплым. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Во второй день рабочей недели на Львовщине ожидается переменная облачность без осадков. Синоптики прогнозируют легкий южный ветер со скоростью 3-8 м/с. Несмотря на общее потепление, атмосферное давление начнет постепенно падать, а влажность воздуха уменьшится.

видео дня

Температура в области ночью будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла. Однако уже днем солнце прогреет воздух до комфортных 13-18° тепла. Водителей предупреждают о слабом тумане в ночные и утренние часы (видимость 500-1000 м).

Погода во Львове 10 марта

Во Львове вторник пройдет под малооблачным небом. Ночная температура воздуха составит от 1° мороза до 1° тепла. Днем город наполнится весенним теплом - столбики термометров поднимутся до 15-17° тепла. Утро может быть туманным.

Прогноз на неделю

В течение всей недели Львовщина будет находиться под влиянием антициклона. Это будет способствовать сухой и теплой погоде без осадков. Ночные температуры постепенно поднимутся до стабильных "плюсов", а днем воздух будет прогреваться до 14-19° тепла.

Почти летнее тепло нагрянет на Львовщину: когда потеплеет до +18
Погода в течение недели на Львовщине / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Когда в Украине будет настоящая весна - прогноз синоптика

В ближайшие дни во всех областях будет теплая и солнечная погода, сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Погодные условия будет определять антициклон, поэтому осадков до конца недели не ожидается.

На всей территории будет малооблачно и сухо. Ночью и утром местами возможен слабый туман, ветер переменных направлений будет оставаться слабым. Кратковременные заморозки возможны в ночные часы.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине 9 марта ожидается солнечная и теплая погода. Температура днем поднимется до 9–14° тепла, на западе до 17°, на северо-востоке – 6–11°.

В Житомирской области с 10 по 13 марта прогнозируют теплую и солнечную весеннюю погоду без осадков. Температура днем будет подниматься до +17°, ночью 0…–2°.

10 марта в Ровенской области ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Читайте также:

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода новости Львова Львовская область прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра Погода на неделю погода Львов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ценой жизни": погиб Герой Украины, комбриг 39-й бригады тактической авиации Довгач

"Ценой жизни": погиб Герой Украины, комбриг 39-й бригады тактической авиации Довгач

16:31Война
Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 10 марта

Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 10 марта

16:26Экономика
Погода готовит сюрприз: где в Украине резко потеплеет и выпадут дожди

Погода готовит сюрприз: где в Украине резко потеплеет и выпадут дожди

16:13Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикоса

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикоса

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

Последние новости

17:10

"Не имеет стопов, когда употребляет": экс-жена Остапчука сообщила о насилии

17:02

Будет большой урожай вкусных ягод: чем следует подкормить кусты смородины весной

16:57

Солнце пригреет до +16 градусов: погода вот-вот порадует тернополян теплом

16:41

"Укрзализныця" не проводила расследование в отношении экс-детективов НАБУ, связываемых с убытками на 78 млн грн, – эксперт

16:39

Кацурина впервые публично обратилась к Дантесу на фоне слухов об их разрыве

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
16:35

Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

16:31

"Ценой жизни": погиб Герой Украины, комбриг 39-й бригады тактической авиации Довгач

16:30

"Обнулить экспорт нефти РФ": раскрыт кошмарный для Кремля сценарий

16:26

Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 10 марта

Реклама
16:20

Как сказать по-украински "дурной тон" и "дурной вкус": большинство ошибается

16:15

Как носить брошь и не выглядеть "как бабушка": 5 стильных приемовВидео

16:13

Погода готовит сюрприз: где в Украине резко потеплеет и выпадут дожди

16:04

Орбан и Сийярто озвучили новые претензии к Украине и требования к ЕС - детали

16:01

Какими словами обогатил украинский язык Тарас Шевченко: уникальные неологизмы

15:44

Почти летнее тепло нагрянет на Львовщину: когда потеплеет до +18

15:24

11 стран: Зеленский раскрыл детали помощи Украине в сбивании иранских Шахедов

14:57

Секрет функции старт-стоп в авто: сколько топлива она может сэкономитьВидео

14:56

ССО "ослепили" врага в Крыму и уничтожили командный пункт в Донецкой области

14:53

Настоящая весна охватит Житомирскую область: когда ожидается до +17 тепла

14:17

"На антидепрессантах": MELOVIN заговорил о своем психиатрическом диагнозе

Реклама
14:12

Мыши больше не вернутся: запахи, которые они не выносят

13:58

Лучше подождать: что категорически не делают в саду в начале весны

13:52

Как американцы борются с колорадским жуком: без ядов и химииВидео

13:46

"Впервые с 2024 года": Сырский раскрыл новые подробности контрнаступления ВСУ

13:26

Есть жесткие рамки: стали известны требования Николь Кидман к новому бойфренду

13:13

Тараса Цымбалюка заподозрили в каминг-ауте: "Все мы знаем твой секрет"

13:05

"Плакала в трубку полчаса": Козловский рассказал про отношения с Могилевской

12:57

Поможет США на Ближнем Востоке: в ISW заявили об уникальном опыте Украины

12:45

Что положить в пасхальную корзину в 2026 году: список обязательных продуктов

12:41

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

12:32

Сын Натальи Сумской рассказал о позиции Тони Паперной: "Способ выживания"

12:28

У них всё по полочкам: три самых организованных знака зодиака

12:16

Как сказать "лучшее - враг хорошего" на украинском: единственный правильный вариантВидео

11:55

Бензин может подешеветь до 50-60 гривен: украинцам назвали условие падения цен

11:55

Тина Кароль публично послала Ани Лорак: "Я очень хотела это сказать"Видео

11:51

Даже прикуриватель есть: в Китае выпустили лучший телефон на случай апокалипсисаВидео

11:46

Победительница Нацотбора изменила песню для Евровидения 2026 — деталиВидео

11:44

Что делать с голубикой весной - основные процедуры для хорошего урожая

11:22

Худшие цвета для стен в спальне: какие оттенки мешают спать

11:21

Резкое потепление накроет Ровенскую область: синоптики удивили прогнозом

Реклама
11:13

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

10:54

Поражен склад БпЛА и катер: ВСУ провели успешную операцию в Крыму, деталиВидео

10:49

Гороскоп на завтра 10 марта: Водолеям - сюрприз, Рыбам - убытки

10:41

Враг продвинулся возле ключевого города: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

10:27

"Погружать в любовь": Тина Кароль наконец-то назвала своего фаворита

10:01

Зеленский ответил на обвинения Трампа и раскрыл планы на переговоры с РФ

10:00

От него зависит устойчивость ВСУ: военный оценил угрозу для большого города

09:58

Cтреляли из винтовки: на Рианну было свершено нападениеВидео

09:35

Вселенная снимает испытания: трем знакам зодиака станет проще уже на этой неделе

09:22

"Мама делает все": сын Сумской раскрыл правду о своей сестре-затворнице

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять