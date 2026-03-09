Почти летнее тепло нагрянет на Львовщину: когда потеплеет до +18

Благодаря влиянию антициклона воздух во Львовской области прогреется до комфортных температур.

https://glavred.info/synoptic/pochti-letnee-teplo-nagryanet-na-lvovshchinu-kogda-potepleet-do-18-10747379.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на Львовщине на 10 марта / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какую погоду ожидать во Львовской области 10 марта

Какая температура воздуха ночью и днем по области

Каков общий прогноз на неделю для Львовской области

Во вторник, 10 марта, погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. День обещает быть солнечным и теплым. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Во второй день рабочей недели на Львовщине ожидается переменная облачность без осадков. Синоптики прогнозируют легкий южный ветер со скоростью 3-8 м/с. Несмотря на общее потепление, атмосферное давление начнет постепенно падать, а влажность воздуха уменьшится.

видео дня

Температура в области ночью будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла. Однако уже днем солнце прогреет воздух до комфортных 13-18° тепла. Водителей предупреждают о слабом тумане в ночные и утренние часы (видимость 500-1000 м).

Погода во Львове 10 марта

Во Львове вторник пройдет под малооблачным небом. Ночная температура воздуха составит от 1° мороза до 1° тепла. Днем город наполнится весенним теплом - столбики термометров поднимутся до 15-17° тепла. Утро может быть туманным.

Прогноз на неделю

В течение всей недели Львовщина будет находиться под влиянием антициклона. Это будет способствовать сухой и теплой погоде без осадков. Ночные температуры постепенно поднимутся до стабильных "плюсов", а днем воздух будет прогреваться до 14-19° тепла.

Погода в течение недели на Львовщине / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Когда в Украине будет настоящая весна - прогноз синоптика

В ближайшие дни во всех областях будет теплая и солнечная погода, сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Погодные условия будет определять антициклон, поэтому осадков до конца недели не ожидается.

На всей территории будет малооблачно и сухо. Ночью и утром местами возможен слабый туман, ветер переменных направлений будет оставаться слабым. Кратковременные заморозки возможны в ночные часы.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине 9 марта ожидается солнечная и теплая погода. Температура днем поднимется до 9–14° тепла, на западе до 17°, на северо-востоке – 6–11°.

В Житомирской области с 10 по 13 марта прогнозируют теплую и солнечную весеннюю погоду без осадков. Температура днем будет подниматься до +17°, ночью 0…–2°.

10 марта в Ровенской области ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Читайте также:

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред