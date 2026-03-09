От него зависит устойчивость ВСУ: военный оценил угрозу для большого города

Военный отметил, что Украина готовит три плана по Запорожскому направлению.

Угроза наступления РФ на Запорожье / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

РФ рассматривает Запорожье как следующее направление влияния на ВСУ

У противника достаточно сил для того, чтобы реализовать замыслы

Но пока угрозы для города нет

Российская оккупационная армия рассматривает Запорожье как следующее направление влияния на Вооруженные силы. Это обусловлено несколькими факторами. Об этом заявил командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов в комментарии Радио Свобода.

Он подчеркнул, что Запорожье является очень мощным промышленным областным центром и влияние на город будет иметь существенные последствия как для промышленности, так и для устойчивости ВСУ.

По его словам, сил у противника более чем достаточно для того, чтобы реализовать все его замыслы. Однако пока угрозы для города нет.

"На данный момент Запорожье в безопасности", - подчеркнул он.

Военный также добавил, что все будет зависеть от хода событий, которые будут реализовываться в ближайшее время.

"Уже, в зависимости от того, чем они завершатся, мы увидим результат. Здесь вопрос в чем? Я знаю замысел главнокомандующего в деталях. Есть только один вопрос — сможет ли страна обеспечить достаточный ресурс для реализации этого замысла? Замысел очень хороший. Замысел имеет и определенное оперативное видение, и стратегическое видение. Мы обычно готовим три плана: то есть одно развитие событий, второе развитие событий и третье развитие событий", — подытожил Филатов.

Наступление врага на Запорожье

В ГУР МО Украины заявляли, что подразделения Главного управления разведки во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление врага на Запорожье в своей зоне ответственности.

Отмечается, что действия спецназовцев позволили стабилизировать оборону на выгодных для украинских защитников рубежах и обезопасить Запорожье.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский говорил, что Вооруженные силы Украины провели за последний месяц на юге страны ряд важных действий по обороне, в частности был восстановлен контроль над около 400-435 квадратными километрами.

Мониторинговый проект DeepState сообщил, что российские войска продвинулись в Донецкой области. В частности, оккупанты достигли успехов в районе поселка Удачное в Покровском районе.

Также известно, что российские оккупационные войска активизировали попытки продвижения на юге Украины и пытаются прорвать оборону вдоль побережья бывшего Каховского водохранилища, чтобы взять под контроль Степногорск в Запорожской области.

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) — разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добывание, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

