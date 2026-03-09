От него зависит устойчивость ВСУ: военный оценил угрозу для большого города

Ключевые тезисы:
- РФ рассматривает Запорожье как следующее направление влияния на ВСУ
- У противника достаточно сил для того, чтобы реализовать замыслы
- Но пока угрозы для города нет
Российская оккупационная армия рассматривает Запорожье как следующее направление влияния на Вооруженные силы. Это обусловлено несколькими факторами. Об этом заявил командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов в комментарии Радио Свобода.
Он подчеркнул, что Запорожье является очень мощным промышленным областным центром и влияние на город будет иметь существенные последствия как для промышленности, так и для устойчивости ВСУ.
По его словам, сил у противника более чем достаточно для того, чтобы реализовать все его замыслы. Однако пока угрозы для города нет.
"На данный момент Запорожье в безопасности", - подчеркнул он.
Военный также добавил, что все будет зависеть от хода событий, которые будут реализовываться в ближайшее время.
"Уже, в зависимости от того, чем они завершатся, мы увидим результат. Здесь вопрос в чем? Я знаю замысел главнокомандующего в деталях. Есть только один вопрос — сможет ли страна обеспечить достаточный ресурс для реализации этого замысла? Замысел очень хороший. Замысел имеет и определенное оперативное видение, и стратегическое видение. Мы обычно готовим три плана: то есть одно развитие событий, второе развитие событий и третье развитие событий", — подытожил Филатов.
Наступление врага на Запорожье
В ГУР МО Украины заявляли, что подразделения Главного управления разведки во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление врага на Запорожье в своей зоне ответственности.
Отмечается, что действия спецназовцев позволили стабилизировать оборону на выгодных для украинских защитников рубежах и обезопасить Запорожье.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, Владимир Зеленский говорил, что Вооруженные силы Украины провели за последний месяц на юге страны ряд важных действий по обороне, в частности был восстановлен контроль над около 400-435 квадратными километрами.
Мониторинговый проект DeepState сообщил, что российские войска продвинулись в Донецкой области. В частности, оккупанты достигли успехов в районе поселка Удачное в Покровском районе.
Также известно, что российские оккупационные войска активизировали попытки продвижения на юге Украины и пытаются прорвать оборону вдоль побережья бывшего Каховского водохранилища, чтобы взять под контроль Степногорск в Запорожской области.
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) — разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добывание, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
