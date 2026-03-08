Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Графики существенно сократили: как будут отключать свет в Днепре и области 9 марта

Руслан Иваненко
8 марта 2026, 21:12
Следите за обновлениями от ДТЭК и ЦЭК, чтобы всегда знать точное время отключений электроэнергии.
Свет
Следите за графиками ДТЭК и ЦЭК / Коллаж: Главред, фото: скриншот, freepik.com

Кратко:

  • 9 марта в Днепре и области возможны почасовые отключения электроэнергии
  • Ограничения будут действовать с 08:00 до 24:00 в зависимости от очереди потребителей
  • Отключения касаются абонентов ДТЭК и ЦЭК по определенным графикам

В понедельник, 9 марта, в отдельных регионах Украины, в частности в Днепре и Днепропетровской области, будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Ограничения введены в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго".

По информации ДТЭК, ограничения коснутся некоторых подрядных потребителей и продлятся с 8:00 до конца суток. Согласно обнародованным графикам, электроснабжение может ограничиваться от одного до двух раз в сутки в зависимости от определенной очереди.

видео дня

Графики отключений для абонентов ДТЭК

Очередь 1.1 - 18:00 - 22:00

Очередь 1.2 - 08:00 - 11:00 / 18:00 - 21:30

Очередь 2.1 - 18:00 - 22:00

Очередь 2.2 - Не отключается

Очередь 3.1 - Не отключается

Очередь 3.2 - Не отключается

Очередь 4.1 - 21:30 - 24:00

Очередь 4.2 - 15:00 - 18:00

Очередь 5.1 - 15:00 - 18:00

Очередь 5.2 - 15:00 - 18:00

Очередь 6.1 - Не отключается

Очередь 6.2 - Не отключается

  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 9 марта
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 9 марта Фото: ДТЭК
  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 9 марта
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 9 марта Фото: ДТЭК

Узнать точное время отключения для конкретного адреса можно через онлайн-сервисы на официальном сайте ДТЭК.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

В диспетчерском центре НЭК "Укрэнерго" отметили, что для абонентов компании ЦЭК графики отключений будут действовать "в течение дня — с 08:00 до 24:00 — в соответствии с определенными очередями".

Очередь 1.1 - 22:00-24:00

Очередь 3.1 - 15:00-18:00

Очередь 3.2 -15:00-18:00

Очередь 4.1 - 08:00-11:00

Очередь 4.2 - 15:00-18:00

Очередь 5.1 - 18:00-22:00

Очередь 5.2 - 18:00-22:00

Очередь 6.2 - 18:00-22:00

В то же время компания подчеркнула, что "в течение суток график может меняться по распоряжению НЭК "Укрэнерго"".

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

Во время отключений электроэнергии жители Днепропетровской области могут посетить "Пункты несокрушимости". Они работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время.

В таких пунктах можно согреться, воспользоваться электричеством и водой, подзарядить гаджеты, выпить горячего чая и отдохнуть. Актуальный перечень адресов и график работы доступны на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации.

Другие новости Днепра

Как ранее писал Главред, в среду, 4 марта, в Днепре зафиксировали очередное повышение стоимости топлива на автозаправочных станциях. Об изменениях цен сообщают местные телеграм-каналы. Операторы рынка объясняют пересмотр цен нестабильной ситуацией в Персидском заливе, которая влияет на мировые нефтяные котировки.

Также в Днепре в течение недели ожидается постепенное весеннее потепление. По прогнозу сервиса Sinoptik, после прохладного начала марта погода в городе станет значительно комфортнее.

Кроме того, захват Днепра может стать новой целью в случае нового наступления РФ. Об этом заявил мэр города Борис Филатов, сообщает Le Monde.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра свет отключения света Отключение света Днепропетровская область Отключение света в Днепре
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Фицо шантажирует Украину из-за кредита ЕС: грозит "перенять эстафету" от Орбана

Фицо шантажирует Украину из-за кредита ЕС: грозит "перенять эстафету" от Орбана

19:30Украина
Есть повреждения и потери: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

Есть повреждения и потери: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

18:31Украина
Влупит +17: какая будет погода в ближайшее время

Влупит +17: какая будет погода в ближайшее время

18:13Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

Последние новости

21:24

Усыпленная собака неожиданно напомнила о себе: невероятная история потрясла Сеть

21:12

Графики существенно сократили: как будут отключать свет в Днепре и области 9 мартаФото

20:35

Гороскоп на завтра 9 марта: Девам - хорошие новости, Скорпионам - проблема

20:35

Зачем выносить подушки и одеяла на улицу в марте: простой лайфхак удивил многих

20:14

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикосаВидео

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
20:08

Как правильно сушить волосы: ошибки, которых лучше избегать

19:53

Почему Путина сливает собственное окружение: Эйдман раскрыл причинумнение

19:30

Фицо шантажирует Украину из-за кредита ЕС: грозит "перенять эстафету" от Орбана

19:02

Потепление в Житомирской области: синоптики предупредили о резком скачке температуры

Реклама
18:33

Крымскотатарский след: какие привычные украинские слова имеют тюркские корни

18:31

Есть повреждения и потери: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

18:13

Влупит +17: какая будет погода в ближайшее время

18:12

Что будет с человеком, если он будет лгать: священник назвал последствия

17:43

Украина – Швеция: сборная столкнулась с кадровыми проблемами, кто не сыграет

17:28

"Военная мафия": МИД ответил на истерику Сийярто из-за похищенных денег Ощадбанка

17:15

Melovin высказался об изменах в отношениях с экс-женихом: "Будет ли парень"

17:04

Украина направит специалистов на Ближний Восток: Зеленский раскрыл цель миссии

16:51

Вырастут действительно крупные клубни: чем стоит обработать картофель перед посадкой

16:27

ВСУ освободили более 400 километров территорий: Зеленский назвал направление

16:06

Долгожданное потепление придет в Днепр: когда будут самые теплые дни недели

Реклама
15:53

Горсть опилок — и корни как в джунглях: метод, который удивил огородников

15:47

Что нельзя делать на Сорок святых: запреты в праздник 9 марта

15:27

РФ готовит весеннее наступление: Зеленский раскрыл, какие города являются целью врага

15:01

Ситуация на Ближнем Востоке меняет правила: эксперт раскрыл риски для Украины

14:33

Украину накрывает весеннее потепление: где будет теплее всего

14:27

Международный женский день: как звезды поздравляют с 8 марта

14:17

Монстр из тропиков: в Индонезии поймали самую длинную змею в историиВидео

14:03

В Эйфелевой башне есть секретная комната на высоте 285 метров: зачем она нужна

12:51

Кто получает наибольшую выгоду от войны на Ближнем Востоке: Туск назвал страну

12:29

Китайский гороскоп на завтра, 9 марта: Крысам - ссоры, Кроликам - проблемы

12:19

Там было 200 пассажиров: РФ ударила по поезду под СумамиФото

12:10

Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 марта

11:57

Заморозки ни при чем: что на самом деле уничтожает урожай абрикосов

11:53

Переговоры не понадобятся: Трамп назвал жесткое условие завершения войны в Иране

11:52

Путин опозорился неудачными дублями поздравления с 8 марта

11:12

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 марта

10:57

Будет почти +20 градусов: синоптики удивили внезапным изменением погоды

10:32

"Сегодня будут переговоры": важное заявление Зеленского об атаках РФ

10:14

Что означают наклейки на бананах: секретные коды, которые стоит знать

09:58

Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

Реклама
09:49

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 марта: Овнам - перемены, Ракам - выгода

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 марта (обновляется)

09:00

Валютный рынок Украины: чего ожидать с 9 по 15 марта

08:59

Командование отдало приказ: элитные войска РФ выведены с Покровского направления

08:53

Гороскоп Таро на завтра 9 марта: Ракам - оставаться собой, Девам - план на будущее

08:40

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Водолеям - скандал, Львам поможет интуиция

08:40

Двух слов связать не может: дочь Лорак высмеяли за поведение

08:22

Андрусив о топливной панике: цены растут, но государство может это остановитьмнение

08:18

Карта Deep State онлайн за 8 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

"Никаких оснований так считать": Трамп ответил, видит ли он помощь России Ирану

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять