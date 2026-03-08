Графики существенно сократили: как будут отключать свет в Днепре и области 9 марта

Следите за обновлениями от ДТЭК и ЦЭК, чтобы всегда знать точное время отключений электроэнергии.

Следите за графиками ДТЭК и ЦЭК / Коллаж: Главред, фото: скриншот, freepik.com

Кратко:

9 марта в Днепре и области возможны почасовые отключения электроэнергии

Ограничения будут действовать с 08:00 до 24:00 в зависимости от очереди потребителей

Отключения касаются абонентов ДТЭК и ЦЭК по определенным графикам

В понедельник, 9 марта, в отдельных регионах Украины, в частности в Днепре и Днепропетровской области, будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Ограничения введены в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго".

По информации ДТЭК, ограничения коснутся некоторых подрядных потребителей и продлятся с 8:00 до конца суток. Согласно обнародованным графикам, электроснабжение может ограничиваться от одного до двух раз в сутки в зависимости от определенной очереди.

Графики отключений для абонентов ДТЭК

Очередь 1.1 - 18:00 - 22:00

Очередь 1.2 - 08:00 - 11:00 / 18:00 - 21:30

Очередь 2.1 - 18:00 - 22:00

Очередь 2.2 - Не отключается

Очередь 3.1 - Не отключается

Очередь 3.2 - Не отключается

Очередь 4.1 - 21:30 - 24:00

Очередь 4.2 - 15:00 - 18:00

Очередь 5.1 - 15:00 - 18:00

Очередь 5.2 - 15:00 - 18:00

Очередь 6.1 - Не отключается

Очередь 6.2 - Не отключается

Узнать точное время отключения для конкретного адреса можно через онлайн-сервисы на официальном сайте ДТЭК.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

В диспетчерском центре НЭК "Укрэнерго" отметили, что для абонентов компании ЦЭК графики отключений будут действовать "в течение дня — с 08:00 до 24:00 — в соответствии с определенными очередями".

Очередь 1.1 - 22:00-24:00

Очередь 3.1 - 15:00-18:00

Очередь 3.2 -15:00-18:00

Очередь 4.1 - 08:00-11:00

Очередь 4.2 - 15:00-18:00

Очередь 5.1 - 18:00-22:00

Очередь 5.2 - 18:00-22:00

Очередь 6.2 - 18:00-22:00

В то же время компания подчеркнула, что "в течение суток график может меняться по распоряжению НЭК "Укрэнерго"".

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

Во время отключений электроэнергии жители Днепропетровской области могут посетить "Пункты несокрушимости". Они работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время.

В таких пунктах можно согреться, воспользоваться электричеством и водой, подзарядить гаджеты, выпить горячего чая и отдохнуть. Актуальный перечень адресов и график работы доступны на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации.

Другие новости Днепра

Как ранее писал Главред, в среду, 4 марта, в Днепре зафиксировали очередное повышение стоимости топлива на автозаправочных станциях. Об изменениях цен сообщают местные телеграм-каналы. Операторы рынка объясняют пересмотр цен нестабильной ситуацией в Персидском заливе, которая влияет на мировые нефтяные котировки.

Также в Днепре в течение недели ожидается постепенное весеннее потепление. По прогнозу сервиса Sinoptik, после прохладного начала марта погода в городе станет значительно комфортнее.

Кроме того, захват Днепра может стать новой целью в случае нового наступления РФ. Об этом заявил мэр города Борис Филатов, сообщает Le Monde.

