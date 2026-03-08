Что нельзя делать на Сорок святых: запреты в праздник 9 марта

Что можно делать 9 марта. Приметы и запреты, которые уберегут от бедности и других проблем.

Что нельзя делать 9 марта

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день лежит снег

Что нельзя делать в этот день

Что нужно приготовить 9 марта

8 марта церковь отмечает день Сорока святых Севастийских мучеников. Как сообщает Главред, они были отважными воинами в армии римского императора Ликинии. Этот император был жестоким и преследовал христиан.

В 320 году воины не захотели отречься от веры и тогда их приговорили к смерти в Севастии.

Воинов заставили зайти в замерзающее озеро. На берегу была растоплена баня, как способ совратить обреченных. Один из воинов не выдержал, шагнув к бане и упал мертвым.

Один из надзирателей был удивлен преданностью и воскликнул, что он христианин. Он присоединился к мученикам и их вновь стало 40.

Что можно делать 9 марта

В этот день нужно испечь булочки в форме жаворонков. Считается, что это принесет достаток и благополучие в семью.

В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить здоровья.

В этот день нужно посетить церковь. Считается, что тогда будут помилованы грехи, если об этом искренне помолиться.

В этот день можно планировать и мечтать. День считается благоприятным для подобного.

Что нельзя делать 9 марта

1. Нельзя 9 марта заниматься физическим трудом и даже уборкой. Иначе могут начаться проблемы со здоровьем.

2. Нельзя 9 марта есть мясо, рыбу и яйца. Это связано с Великим постом.

3. Нельзя 9 марта стирать и шить. Вы можете отвернуть от себя удачу.

4. Нельзя 9 марта давать и брать деньги взаймы. Иначе могут начать затяжные финансовые проблемы.

Приметы 9 марта

Если в этот день солнечно, то следующие 40 дней будут теплыми.

Если в этот день холодно, то погода будет резко меняться.

Если в этот день еще не растаял снег, то он пролежит еще две недели.

Если в этот день сороки летают большими стаями, то будет потепление.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

