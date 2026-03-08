Что нельзя делать на Сорок святых: запреты в праздник 9 марта

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день лежит снег
- Что нельзя делать в этот день
- Что нужно приготовить 9 марта
8 марта церковь отмечает день Сорока святых Севастийских мучеников. Как сообщает Главред, они были отважными воинами в армии римского императора Ликинии. Этот император был жестоким и преследовал христиан.
В 320 году воины не захотели отречься от веры и тогда их приговорили к смерти в Севастии.
Воинов заставили зайти в замерзающее озеро. На берегу была растоплена баня, как способ совратить обреченных. Один из воинов не выдержал, шагнув к бане и упал мертвым.
Один из надзирателей был удивлен преданностью и воскликнул, что он христианин. Он присоединился к мученикам и их вновь стало 40.
Что можно делать 9 марта
- В этот день нужно испечь булочки в форме жаворонков. Считается, что это принесет достаток и благополучие в семью.
- В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить здоровья.
- В этот день нужно посетить церковь. Считается, что тогда будут помилованы грехи, если об этом искренне помолиться.
- В этот день можно планировать и мечтать. День считается благоприятным для подобного.
Что нельзя делать 9 марта
1. Нельзя 9 марта заниматься физическим трудом и даже уборкой. Иначе могут начаться проблемы со здоровьем.
2. Нельзя 9 марта есть мясо, рыбу и яйца. Это связано с Великим постом.
3. Нельзя 9 марта стирать и шить. Вы можете отвернуть от себя удачу.
4. Нельзя 9 марта давать и брать деньги взаймы. Иначе могут начать затяжные финансовые проблемы.
Приметы 9 марта
- Если в этот день солнечно, то следующие 40 дней будут теплыми.
- Если в этот день холодно, то погода будет резко меняться.
- Если в этот день еще не растаял снег, то он пролежит еще две недели.
- Если в этот день сороки летают большими стаями, то будет потепление.
Вас также заинтересует:
- Может ли булавка защитить от порчи: мольфар удивил простым ритуалом
- Что нужно сделать с монетой на Рождество: мольфар поделился действенным ритуалом
- Куда прицепить булавку, чтобы защитить дом от негатива: совет мольфара
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред