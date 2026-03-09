Укр
Почему входные двери в СССР открывались внутрь: неожиданный ответ

Дарья Пшеничник
9 марта 2026, 05:33
В сети есть теория, что двери открываются таким образом, чтобы спецслужбы или милиция могли без особых усилий попасть в помещение.
Почему в СССР входные двери открывались внутрь / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/takihumor

Вы узнаете:

  • Почему в СССР входные двери открывались внутрь
  • Почему в Союзе ставили две двери

Многие украинцы до сих пор вспоминают быт советских времен — от газированной воды за одну копейку до бесконечных очередей за товаром в магазинах, где всегда не хватало чего-то важного. Но есть деталь, которая особенно удивляет молодое поколение: почему входные двери в большинстве квартир СССР открывались не наружу, а внутрь.

Главред проанализировал, откуда взялась эта норма и почему она десятилетиями оставалась стандартом в советском жилищном строительстве.

Какие именно двери открывались внутрь

В подавляющем большинстве советских квартир внутреннее открывание было характерно именно для входных дверей. Однако в старых домах можно встретить и межкомнатные двери, выполненные по тому же принципу, пишет УНИАН.

В сети уже давно распространяется предположение, что такое решение якобы облегчало работу спецслужб — мол, дверь легче выбить, когда она открывается внутрь. Но реальные причины гораздо прозаичнее.

Пожарные нормы: логика советских стандартов

В СССР почти все строительство подчинялось жестким ГОСТам. По тогдашним нормам считалось, что двери, открывающиеся наружу, могут создать хаос во время эвакуации. Если жители всего подъезда одновременно будут выбегать из квартир, открытые наружу двери просто перекроют проход.

Поэтому внутреннее открывание рассматривалось как более безопасный вариант.

Тесные подъезды и экономия пространства

Еще одна причина — ограниченные размеры лестничных клеток. В советских домах они были значительно уже, чем в современных новостройках. Если бы все двери открывались наружу, соседи постоянно блокировали бы друг другу выход.

Это особенно заметно в домах с общими тамбурами, где несколько квартир имеют одно небольшое пространство перед входом.

Традиция и стандартизация

Советская система тяготела к унификации. Если какое-то решение однажды попадало в стандарты, оно автоматически становилось "правильным" и применялось массово. Двери, открывающиеся внутрь, долго оставались именно таким "золотым стандартом".

Тепло и отсутствие сквозняков

Еще один практический аргумент — сохранение тепла. Считалось, что внутреннее открывание лучше защищает квартиру от холодного воздуха и сквозняков, особенно в домах с плохой теплоизоляцией.

Почему в СССР ставили две двери

Двойные входные двери стали почти обязательным элементом советского жилья. Причины были вполне прагматичными:

  • Теплоизоляция — между двумя дверями образовывалась воздушная "подушка", которая уменьшала потери тепла зимой.
  • Шумоизоляция - двойной барьер лучше сдерживал звуки из подъезда.
  • Защита от запахов — в многоэтажках с плохой вентиляцией это было особенно актуально.
  • Безопасность — в 80–90-х годах, когда уровень преступности вырос, вторые двери стали дополнительным способом обезопасить жилье.

Смотрите видео о том, почему в хрущевках двери квартир открывались внутрь, а не наружу:

