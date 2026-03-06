Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России

Подорожание нефти из-за войны против Ирана не спасет российскую экономику, более того, неизбежный скорый обвал цен может завалить и Россию, отметил Гончар.

Космические цены на нефть не решат проблем России, война в Иране рикошетом ударит по ней – Гончар / Коллаж: Главред

С первых же дней операции США и Израиля против Ирана цены на нефть стремительно взлетели – до 85 долларов за баррель. Некоторые аналитики, в частности, компания Bernstein, скорректировали свои прогнозы на 2026 год: теперь ожидается, что Brent в этом году будет торговаться по 80 долларов за баррель, а если война затянется, то цены могут достичь 120-150 долларов. Именно из-за роста цен на нефть в связи с эскалацией на Ближнем Востоке Россию называют одним из основных выгодополучателей, ведь это позволит ей увеличить доходы от экспорта нефти.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар рассказал Главреду, взлетят ли цены на нефть до небес – выше 100 долларов за баррель, станет ли нынешнее подорожание нефти спасительным кругом для экономики России и ее военного бюджета, когда цены на нефть начнут падать, чем и для кого это опасно, а также как война в Иране рикошетом ударит по РФ.

Каких отметок могут достичь цены на нефть из-за войны против Ирана? И насколько вероятно, что нефть действительно будет торговаться по 150 долларов за баррель?

Сейчас идет соревнование в том, кто нарисует более апокалиптический сценарий. Ежедневно раскручиваются панические сценарии, которые пока выглядят попытками выдать желаемое за действительное. За этим стоит вполне конкретный интерес нескольких серьезных игроков. Прежде всего на этом зарабатывает сообщество глобальных спекулянтов, которые используют любой кризисный повод для собственной выгоды. В то же время происходит мощная российская раскрутка прогнозов о высоких ценах на нефть, потому что напряженность в Персидском заливе, желательно длительная и с серьезными последствиями, является желанной ситуацией для России.

Напряженность в Персидском заливе, желательно длительная и с серьезными последствиями, является для России желанной ситуацией, отметил Гончар / Скриншот

Реалии несколько иные. Прежде всего, Иран пока не перекрыл Ормузский пролив, хотя многие пишут, что это уже произошло. Танкерные перевозки остановились, потому что судовладельцы запретили танкерам выход из портов, поскольку страховщики отказались покрывать страховые риски, возникающие в связи с боевыми действиями. Таким образом, нефтяной трафик остановлен не Ираном – Иран только угрожает, причем делает это эффективно, мастерски и даже изысканно.

Поэтому сейчас все игроки взвешивают все риски: либо рискнуть и пойти с грузом нефти через пролив и, возможно, быть пораженным, либо подождать. Понятно, что Ирану не хватит шахедов и ракет, чтобы поразить каждый танкер, проходящий через пролив, тем более, что за эти несколько дней войны он понес серьезные потери. К тому же есть основания для оптимизма относительно того, что американцы уничтожат в Иране все, что может стрелять и долетать до танкеров и нефтяной инфраструктуры, ведь они господствуют в небе над Ираном и Персидским заливом. Коренное уничтожение иранских средств ПВО просто превращает территорию Ирана и акваторию Персидского залива в тир, где американцы и израильтяне ликвидируют все, что может представлять угрозу для нефтяного трафика.

Основной вопрос сейчас – как долго продлится эта операция против Ирана, а, соответственно, как долго заинтересованные игроки нефтяного рынка будут выдерживать паузу, потому что, конечно, так цены на нефть можно загнать до космических высот. Но кто будет ее покупать по безумным ценам? Конечно, нефть будут покупать, но спрос на нее существенно сократится.

Поэтому если сейчас нефть загонят на высокие ценовые показатели, спрос на нее резко сократится, а впоследствии цена просто обвалится. В 80-х годах, когда между Ираном и Ираком шла война, целенаправленно били по иранским и иракским танкерам, цена подскочила и некоторое время держалась. А в середине 1985 года она обвалилась. Ситуация может повториться. Именно поэтому США сейчас пытаются, во-первых, уничтожить в Иране все, что стреляет, во-вторых, эскортировать танкеры в зоне Персидского залива, а, в-третьих, возможно, будут открыты стратегические нефтяные резервы.

Поэтому пока ситуация не выглядит такой, как подают СМИ.

То есть России еще рано радоваться и открывать шампанское?

Для России, конечно, конфликт на Ближнем Востоке является ситуацией, о которой она мечтала на протяжении многих лет. Заработают ли на этом россияне много – это зависит от того, сколько это продлится. Если операция закончится в течение месяца, уже в марте, никакие апокалиптические сценарии не реализуются. Чем дольше война будет продолжаться, чем выше будет цена, тем больше и глубже потом будет обвал. Потому что Иран не в силах, с учетом тех потерь, которые он уже понес, нанести фатальный удар по нефтедобывающей инфраструктуре соседних арабских стран. Хорошо, Иран поразил нефтяную платформу, но таких платформ только в ОАЭ четыре сотни. Хорошо, Иран поразил НПЗ, но несколько шахедов не в состоянии за атаку уничтожить завод, который перерабатывает 28 миллионов тонн нефти.

Нынешнего повышения цен на нефть недостаточно для того, чтобы спасти российскую экономику, считает Гончар / Фото: t.me/news_kremlin

Поэтому ближайшие дни будут показательными. Страховщики, трейдеры и судовладельцы ежедневно взвешивают, что они могут получить, а что потерять. И их потери будут ощутимыми, когда цена обвалится. Сейчас можно погоняться за сверхприбылями и высокой ценой, но потом, после обвала цен, будут убытки. Посмотрим, что победит – жадность или расчет.

Достаточно ли нынешнего подъема цен (80-85 долларов за баррель), если он сохранится в течение 4-5 недель (Трамп прогнозировал именно такую продолжительность операции против Ирана), для сбалансирования российского бюджета? И не станет ли это спасительным кругом для ее военного бюджета?

Нет, этого будет недостаточно. Ведь нужно смотреть не на пиковые цены на нефть, а на средние. Дефицит федерального бюджета РФ только за январь 2026 года составил около 1,7 триллиона рублей, что составляет почти половину от запланированного на весь год дефицита. Таким ценовым всплеском Россия свои проблемы не решит.

К тому же Россия не может продать большие объемы нефти немедленно, потому что на рынке дефицита нефти нет. Более того, если посмотреть на оценки ОПЕК за четвертый квартал 2025 года, то даже есть избыток нефти. В значительной степени он сконцентрирован в зоне Персидского залива. Но при этом в море очень много "плавающей" нефти, которую, ожидая ухудшения ситуации в регионе, трейдеры приберегали, чтобы во время кризиса продать эту нефть по повышенным ценам. С другой стороны, Индия приостановила некоторые закупки российской нефти, а Китай не спешил ее брать, поскольку тенденция последних месяцев была на снижение цены. Поэтому колоссальные объемы нефти находятся на танкерах, которые ждут своего покупателя. Трейдеры не спешат продавать нефть, ожидая еще более высоких цен на нефть. А покупатели не спешат покупать. Рано или поздно этот объем нефти будет выброшен на рынок дополнительно, плюс нефтяные резервы – все это приведет к сбалансированию рынка.

Так что если американская военная кампания против Ирана не продлится долго (более месяца-двух), то больших сверхприбылей Россия не получит. Потому что никто не планирует отменять санкции на ее нефть. Хотя сейчас начинаются разговоры, что, учитывая ситуацию в Персидском заливе, возможно, нужно вернуться к дискуссии о российской нефти и газе. Впрочем, думаю, это российские вбросы. И работает не только страх перед кризисом, но и российское лобби, которое пытается еще больше напугать и без того испуганных европейцев.

Учитывая то, что Трамп пытается максимально подобрать под себя нефтяной рынок, и Россия на этом рынке ему не нужна. Что он будет делать с РФ, Путин может стать следующим после Хаменеи?

Учитывая симпатию Трампа к Путину, как-то не просматривается вариант, что он так будет действовать в отношении России. Более вероятно, что мы снова увидим активность инвестора Стивена Линча, который пару лет назад захотел отремонтировать Северные потоки и предложить новую схему торговли газом между Россией и Европой, когда газ, мол, уже будет не российским, а американским. То есть он предлагал, чтобы американские компании закупали у Газпрома российский газ, а дальше он по трубе будет идти как американский. Эта идея не вызвала у Трампа никакого отторжения.

Трамп симпатизирует Путину, но его действия рикошетом бьют по России, подчеркнул Гончар / Фото: Белый дом

У Трампа в голове уживаются противоположные подходы. С одной стороны, он стремится либо убрать с рынка конкурирующую нефть, либо наложить на нее лапу (как произошло с Венесуэлой). С другой стороны, иранская нефть – тоже конкурент на глобальном рынке, но американские и израильские вооруженные силы не трогают нефтяную инфраструктуру Ирана, потому что понимают, что это сработает на раскручивание цены на нефть. Но в случае, если в Тегеране установится режим, лояльный к США, американцы начали бы восстанавливать сотрудничество с Ираном в нефтяной сфере, чтобы контролировать нефтяной сектор Ирана.

Если иранская кампания Трампа будет успешной, она рикошетом ударит по России, лишая ее союзника на Ближнем Востоке. Но эта кампания направлена не против РФ, а против Китая, который является основным импортером иранской нефти. У Трампа все еще остается иллюзия об отрыве России от Китая, поэтому он вряд ли на нефтяном рынке будет целенаправленно предпринимать шаги, направленные против РФ. Конечно, после победного завершения американцами иранской кампании цена на нефть пойдет вниз. Все это рикошетом ударит по России, но это не основной мотив Трампа – он следует своим интересам, но это попутно наносит удар по РФ.

Так было и в 1985 году, когда обвалились цены на нефть. Российская пропаганда говорит, что тогда американцы подговорили саудитов сделать это, чтобы ударить по СССР. Но на самом деле мотив был другим – подорвать доходы Ирана, который вел войну с Ираком. Подрыв нефтяных доходов Ирана удался, но параллельно были подорваны и нефтяные доходы Советского Союза. Каковы были последствия – мы знаем.

Вы ведете к тому, что обвал цен на нефть, который неизбежно произойдет после нынешней военной кампании против Ирана, может "немножко завалить" Россию?

Да, конечно. Ведь российская экономика прежде всего базируется на нефтяных доходах. Именно этого сценария боятся в России. Конечно, российские пропагандисты сейчас радуются повышению цен на нефть, но те россияне, которые видят картину более панорамно, понимают, что впоследствии все может произойти далеко не так, как хотелось бы.

Позволит ли нынешний скачок цен на нефть России избежать тех апокалиптических прогнозов, которые звучали для ее экономики на 2026 год? Это отменяет ожидаемый в этом году обвал российской экономики?

Если цены на нефть на уровне 80-85 долларов за баррель будут держаться весь второй квартал, то Россия как-то проползет. Это улучшит состояние ее экономики, но проблемы не устранит. Если после нынешнего кризиса цены вернутся к прежнему уровню, нынешняя передышка будет для России просто "инъекцией допинга", а дальше все вернется на круги своя. Поэтому обвал российской экономики просто отодвинется примерно на конец года или чуть позже.

Все нефтяные доходы РФ сейчас пожирает война, отметил Гончар / Коллаж: Главред

Важный и показательный момент: в 2025 году впервые за всю историю Российской Федерации ее военные расходы превысили доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов. На 2026 год прогнозировалось, что эта разница станет еще больше. Теперь за счет нынешнего роста цен на нефть ситуация несколько улучшится, но в конечном итоге все пойдет в топку войны. Если раньше нефтяных доходов России хватало еще на многое, то теперь все пожирает война.

Учитывая борьбу с "теневым флотом" РФ, выводом из строя или уничтожением танкеров и наши удары по российской нефтепереработке, реально ли достичь того, что цена на нефть не будет иметь значения для России, потому что она просто не сможет ее продавать и перерабатывать?

Это фундаментально правильная идея: сделать российский нефтяной экспорт неприбыльным. Когда экспорт будет, денежный поток будет циркулировать, но особой прибыли не будет. Для этого нужно повысить именно эти накладные расходы.

Ведь западные санкции в целом есть, но они дают не полный эффект. Необходима синергия усилий. В частности, Европа должна не пускать танкеры "теневого флота", загруженные нефтью, прежде всего в Балтийское море, потому что они априори находятся в "черных списках". Плюс нужны систематические действия наших Сил обороны, направленные на поражение российских танкеров. Тогда ставки и страхование, и фрахт будут высокими. Получается, с одной стороны, клиенты будут требовать от России больших скидок, с другой – все больше будут расти накладные расходы, а в итоге доходность будет сокращаться.

Обнулить экспорт российской нефти, наверное, невозможно, но сделать его неприбыльным для России – вполне реально. Чтобы обнулить, нужно, чтобы НАТО и Евросоюз действовали, а не сидели в кустах.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

