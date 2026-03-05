Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

В МИД страны уже отреагировали на атаку и предупредили Иран о возможных последствиях.

Атаку иранских дронов подтвердили в Азербайджане / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Иран атаковал Азербайджан

Беспилотники упали на один из терминалов аэропорта

В результате атаки есть раненые

Утром 5 марта издание Reuters сообщило об атаке иранских дронов на город Нахичевань в Азербайджане. Этот населенный пункт расположен на границе с Ираном. В Нахичевани сообщили об огне и облаке дыма в небе.

МИД Азербайджана оперативно отреагировало на информацию и подтвердило атаку. Один из дронов упал на здание терминала аэропорта, а другой - возле школьного здания в селе Шекерабад. Уже известно, что ранения получили двое гражданских.

"Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, совершенные с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и ранены два гражданских жителя. Это нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и служит усилению напряженности в регионе", - говорится в сообщении.

Азербайджан требует объяснений и срочных мер по предотвращению повторения таких инцидентов в будущем. Посла Ирана уже даже вызвали в МИД, где ему будет вручена соответствующая нота протеста.

"Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры", - добавили в МИД.

Также СМИ пишут, что Иран нанес удар по Азербайджану дальнобойным БПЛА "Arash 2". Официального подтверждения этой информации пока нет.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Стало ли нападение на Иран открытием второго фронта мировой войны - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам политического аналитика Владимира Горбача, открытие второго фронта этой войны несет как угрозы так и возможности для Украины. В Иране сейчас проходит демонстрация силы Соединенных Штатов.

Кроме чисто военно-технической составляющей здесь важна и военно-психологическая способность принимать и реализовывать политические решения. Это потенциально может склонить Кремль к неслыханной с их стороны сговорчивости. Особенно под давлением КНР, если оно, конечно, будет.

Ситуация в Иране - последние новости

Напомним, Главред писал, что в начале операции "Эпическая ярость" Соединенные Штаты уничтожили иранский авианосец "Шахид Бахман Багери", считавшийся крупнейшим боевым кораблем, потопленным со времен Второй мировой войны.

Накануне Соединенные Штаты сообщили об уничтожении 17 иранских кораблей и одной подводной лодки с начала операции "Эпическая ярость". Кроме того, американские силы поразили около двух тысяч целей.

Ранее стало известно, что ассамблея экспертов под давлением Корпуса стражей исламской революции избрала Моджтабу Хаменеи следующим лидером Исламской Республики.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

